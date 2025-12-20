¡È¶âµû¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡ÉÅìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤ÇºÇ¸å¤Î·Ñ¾µ¼Ô¤¬ÍÜ¿£ºÆ³«¡¡¶è¤¬ÅÁÅý·Ñ¾µ¤Ø¼ê°ú½ñºîÀ®¤ò»Ù±ç¡¢¼Ò²ñ¸«³Ø¤ä¡Ö¶âµû¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ÇÊ¸²½»Ä¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤â
¤«¤Ä¤Æ¡È¶âµû»°Âç»ºÃÏ¡É¤Î1¤Ä¤À¤Ã¤¿Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¡£
¤·¤«¤·ÍÜ¿£¶È¼Ô¤Ï¸º¾¯¤·¡¢ÅÁÅýµ»½Ñ¤Î·Ñ¾µ¼Ô¤Ï74ºÐ¤ÎËÙ¸ý±ÑÌÀ¤µ¤ó1¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÁÅýµ»½Ñ¤Î·Ñ¾µ¤Ø¶è¤¬»Ù±ç¤·¡¢¼ê°ú½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¼Ò²ñ¸«³Ø¤ä¶âµû¤Þ¤Ä¤ê³«ºÅ¤Ç¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÊ¸²½¤ò»Ä¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È¶âµû»°Âç»ºÃÏ¡É¤À¤Ã¤¿Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è
Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¶âµû¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¾¸ÍÀî¶è¤Ï¡¢¶âµû¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡£
²Æ¤ÎÉ÷Êª¤òºÌ¤ë¡Ö¶âµû¡×¤Ï¡¢¼¼Ä®»þÂå¤ÎËö¤ËÃæ¹ñ¤«¤éÅÏÍè¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö»þ¤Ï¿ÈÊ¬¤Î¹â¤¤¿Í¡¹¤Î´Ö¤Ç°¦¹¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ËÂç½°²½¤µ¤ì¡¢¾åÌîÉÕ¶á¤Ë¤âÍÜ¿£ÃÓ¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¤¤¦µÏ¿¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Àï¸å¡¢¶âµû¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¾¼ÏÂ30Ç¯¤´¤í¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¤Ï¡¢ÆàÎÉ¡¦ÂçÏÂ·´»³»Ô¡¢°¦ÃÎ¡¦ÌïÉÙ»Ô¤ÈÊÂ¤Ö¶âµû¤ÎÍÜ¿£¤¬À¹¤ó¤Ê¡È¶âµû»°Âç»ºÃÏ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï23¤¢¤Ã¤¿ÍÜ¿£¶È¼Ô¤ÏÇ¯¡¹¸º¾¯¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë·Ñ¾µ¼Ô¤Ï1¿Í¤À¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸»º¤¬¿ôÇ¯´Ö¥¼¥í¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¸¶°ø¤Ï¡¢¹âÎð²½¤È¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¶âµû¤ò°é¤Æ¤ëÍÜ¿£ÃÓ¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤«¤«¤ëÀÇ¶â¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÇÀ²È¤È°ã¤¤¡¢¸ºÌÈ¤äÇ¼ÀÇÍ±Í½¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÆÃ¤ËÅìµþ23¶èÆâ¤Ç°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
º£¤Ç¤Ï¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¤Ç¶âµû¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤ÏËÙ¸ý±ÑÌÀ¤µ¤ó¡¢1¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÙ¸ý¤µ¤ó¤Ï74ºÐ¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤³¤³¿ôÇ¯´ÖµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯4·î¤«¤é¶âµû¤ÎÍÜ¿£¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÙ¸ý¤µ¤ó¤Ï5ÂåÌÜ¡£ËÙ¸ý²È¤ÏÌÀ¼£30Ç¯¡Ê1897Ç¯¡Ë¤´¤í¤«¤é¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¤Ç¶âµû¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¶âµû¤ò°é¤Æ¤ëÍÜ¿£ÃÓ¤Ï5Ëç¡£
½Ð²Ù¤¹¤ëºÝ¤Ë¶âµû¤òÁªÊÌ¤¹¤ë¾®²°¤Ë¤Ï¡¢ÁªÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤¤¤¹¤äÆ»¶ñ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®²°¤ÎÏÆ¤Ë¤Ï¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÖ¤ÎÊÁ¤¬ÌÚÀ½¤ÎÆ»¶ñ¤¬¡¢º£¤â»È¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ç»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÙ¸ý±ÑÌÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¤¤»þ¤Ï80ËüÉ¤¤Û¤ÉÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯ºÆ³«¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¤¬ÅÚ¾í¤Î¾ô²½¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¹¾¸ÍÀî¶è¤¬¶âµû¤Î»ºÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Àî¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤É¿å¤¬ËÉÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏÅÚ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÎÅÚ¤Ç°é¤Ä¥ê¥å¥¦¥¥ó¤ÏÆÃ¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ËÙ¸ý²È¤¬°é¤Æ¤¿¥ê¥å¥¦¥¥ó¤Ï1965Ç¯¤ËÁ´¹ñ1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Û¤«¡¢1970Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÂçºåËüÇî¤ÎÆüËÜÄí±à¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼Á¤Î¹â¤µ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÙ¸ý¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤é¥ê¥å¥¦¥¥ó¤Î½Ð²Ù¤ÏÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÙ¸ý¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶âµû¤ò°é¤Æ¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÅÚ¤Ï½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢Íñ¤ò»º¤Þ¤»¤ë¿Æ¤Î¶âµû¤ÎÁªÊÌ¤¬ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¹¾¸ÍÀî¶è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ËÙ¸ý¤µ¤ó¤Îµ²±¤¹¤ëµ»½Ñ¤äÅÁÅýÅª¤ÊÍÜ¿£ÊýË¡¤Ê¤É¤ò¸åÀ¤¤Ë·Ñ¾µ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£Ç¯ÅÙ¤«¤éËÙ¸ý¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢¼ê°ú½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¶èÆâ¤Î¾®³ØÀ¸¤¬ËÙ¸ý¤µ¤ó¤ÎÍÜµû¾ì¤ò¼Ò²ñ¸«³Ø¤·¤¿¤ê¡¢ËèÇ¯7·î¤Ë¶âµû¤Þ¤Ä¤ê¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¡¢¡È¶âµû¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡É¤È¤·¤Æ¤Î¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÊ¸²½¤ò»Ä¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯54²óÌÜ¤Î¶âµûº×¤ê¤Ë¤Ï¡¢¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËËÙ¸ý¤µ¤ó¤¬°é¤Æ¤¿¶âµû¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
ËÙ¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Î¶âµû¤Þ¤Ä¤ê¤Ë¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê¥ê¥å¥¦¥¥ó¤òÅ¸¼¨¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£