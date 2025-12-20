¡Ö¤Õ¤¸¡×¤È¡Ö¥µ¥ó¤Õ¤¸¡×¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©ÂåÉ½Åª¤Ê¤ê¤ó¤´¤ÎÉÊ¼ï¤ÎÆÃÄ§¤È¥Ó¥¸¥å¤¬²Ä°¦¤¤¡Ö¤ê¤ó¤´¤Î¥í¡¼¥º¥Ñ¥¤¡×
¿©Âî¤òºÌ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÌîºÚ¤È²ÌÊª¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¾å¼ê¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¡£ÌîºÚ¤È²ÌÊª¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡ÈÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¾åµé¥×¥í¡É¤Ç¡È²ÌÊª¥½¥à¥ê¥¨¡É¤ÎËÙ´ð»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤È±ÉÍÜ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯°ú¤½Ð¤¹ÊýË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡áËÙ´ð»Ò
¶áÇ¯¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÎÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤ê¤ó¤´¤Î¼ïÎà¤¬¤È¤Æ¤âËÉÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¿§¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÅÌ£¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¿©´¶¤ä»õ¤´¤¿¤¨¤â¡¢ÉÊ¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¤ê¤ó¤´¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÉÊ¼ï¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤Ê¡Ö¤Õ¤¸¡×¤È¡Ö¥µ¥ó¤Õ¤¸¡×¤Î°ã¤¤
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÌó2000¼ï¡¢À¤³¦¤Ë¤ÏÌó1Ëü5000¼ï¤Î¤ê¤ó¤´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñ»º¤ê¤ó¤´¤ÎÂåÉ½ÉÊ¼ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤Õ¤¸¡×¤Ç¤¹¡£¤ê¤ó¤´¤Î¹ñÆâÀ¸»ºÎÌ¤ÎÌóÈ¾Ê¬¡¢À¤³¦°ì¤Î¤ê¤ó¤´À¸»º¹ñ¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÎÌó2/3¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ëÉÊ¼ï¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¤Õ¤¸¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Ê¾õ¤ËÀÖ¤¯¿§¤Å¤¯²ÌÈé¤¬Èþ¤·¤¤¡Ö¤Õ¤¸¡×¤Ï¡¢»ÀÌ£¤È´Å¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î¡Ö¤Õ¤¸¡×¤ÏÂÞ¤ò¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Èé¤¬¼é¤é¤ì¤ÆÉ½ÌÌ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤È¤·¤Æ¸÷Âô¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÞ¤ò³°¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Á¯¤ä¤«¤ËÀÖ¤¯¿§¤Å¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÂÞ¤ò¤«¤±¤º¤Ë°é¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ï¡Ö¥µ¥ó¤Õ¤¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢É½ÌÌ¤Ë¥¶¥é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¯ÂÀÍÛ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ°é¤Ä¤Î¤ÇÅüÅÙ¤¬Áý¤·¡¢¤è¤êÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢ÌªÆþ¤ê¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹á¤ê¤¬ÆÈÆÃ¤ÎÀÄ¥ê¥ó¥´¡Ö²¦ÎÓ¡×
¡Ö¤Õ¤¸¡×¤Ë¼¡¤¤¤Ç¹ñÆâÀ¸»ºÎÌ¤¬Â¿¤¤ÉÊ¼ï¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢ÀÄ¤ê¤ó¤´¤ÎÄêÈÖ¡Ö²¦ÎÓ¡×¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâÀ¸»ºÎÌ¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤òÀê¤á¤ë1°Ì¤Î¡Ö¤Õ¤¸¡×¡¢2°Ì¤Î¡Ö¤Ä¤¬¤ë¡×¡¢3°Ì¤Î¡Ö²¦ÎÓ¡×¡¢4°Ì¤Î¡Ö¥¸¥ç¥Ê¥´¡¼¥ë¥É¡×¤ò²Ã¤¨¤¿4ÉÊ¼ï¤À¤±¤Ç¡¢¹ñÆâÀ¸»ºÎÌ¤ÎÌó8³ä¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£»ÀÌ£¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÅüÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¡¢ÆÈÆÃ¤Î¹á¤ê¤â¤¢¤ê¡¢º¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤ÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£
»ÀÌ£¤¬¤¢¤ê¤ª²Û»Ò¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¹È¶Ì¡×
¡Ö¹È¶Ì¡×¤ÏÆüËÜ¤Î¤ê¤ó¤´ºÏÇÝ¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£
¤ê¤ó¤´¤¬ÆüËÜ¤ËÅÁÍè¤·¤¿¤Î¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤ÎÊ¸µ×Ç¯´Ö¤Ç¡¢±ÛÁ°ÈÍ¼ç¤¬¹¾¸Í¤ÎÊÌÅ¡¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÆ³Æþ¤·¤¿¤ê¤ó¤´¤ÎÉÄÌÚ¤ò¿¢¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊºÏÇÝ¤Ï¡¢1871Ç¯¡ÊÌÀ¼£4Ç¯¡Ë¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿ÉÄÌÚ¤ò¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç»î¸³ºÏÇÝ¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¤ÎÉÊ¼ï¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¹È¶Ì¡×¤Ç¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÄ¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê²ÌÈé¤Î¾®¤Ö¤ê¤Ê¤ê¤ó¤´¤Ç¡¢Á¯Îõ¤Ê»ÀÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£À¸¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÃÇ®Ä´Íý¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤Ê¤É¤Î¤ª²Û»Ò¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÄêÈÖÉÊ¼ï¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡×¤Ç¡¢¡Ö¹È¶Ì¡×¤È¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥ê¥·¥ã¥¹¡×¤Î¸òÇÛ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ç¥Ê¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâÀ¸»ºÎÌÂè2°Ì¤Î¡Ö¤Ä¤¬¤ë¡×¤â¡Ö¹È¶Ì¡×¤È¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥ê¥·¥ã¥¹¡×¤Î¸ò»¨¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ìî¤È·²ÇÏÈ¯¾Í¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ê¤ó¤´¤¿¤Á
¡Ö¥·¥Ê¥Î¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¹ñÆâÀ¸»ºÎÌ1°Ì¤Î¡Ö¤Õ¤¸¡×¤È2°Ì¤Î¡Ö¤Ä¤¬¤ë¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¨¥ê¡¼¥ÈÉÊ¼ï¡£Çö¤¯½Ä¼Ê¤¬Æþ¤ë²ÌÈé¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢´Å¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê»ÀÌ£¡¢¹á¤ê¹â¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¥·¥Ê¥Î¥¹¥¤¡¼¥È¡×¡¢´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¤²«¿§¤¤¤ê¤ó¤´¡Ö¥·¥Ê¥Î¥´¡¼¥ë¥É¡×¡¢Ç»ÀÖ¿§¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ËË§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¹Å¤á¤Î¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö½©±Ç¡×¤Î3ÉÊ¼ï¤ÏÄ¹Ìî¸©¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¡Ö¤ê¤ó¤´»°·»Äï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤°¤ó¤ÞÌ¾·î¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê·²ÇÏ¸©À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢²«¿§¤¤²ÌÈé¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ê¤ÈÀÖ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¡¢¤Ê¤ó¤È¤â°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Î¤ê¤ó¤´¤Ç¤¹¡£
Æü¤ËÅö¤¿¤ë¤ÈÜô¹È¿§¤Ë¿§¤Å¤¯¤Î¤À¤È¤«¡£»ÀÌ£¤¬¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢´Å¤ß¤¬¶¯¤¯¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ç¡¢¹á¤ê¤â¤è¤¯¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¿ô¤¢¤ëÉÊ¼ï¤ÎÃæ¤«¤é¤´¤¯°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¾¤Ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÉÊ¼ï¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´Å¤µ¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤¿É½¤â¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±²Ú¤ä¤«¡Ö¤ê¤ó¤´¤Î¥í¡¼¥º¥Ñ¥¤¡×
¡Ú¤ê¤ó¤´¤Î¥í¡¼¥º¥Ñ¥¤¡Û
¤ê¤ó¤´¤ò»È¤Ã¤¿°¦¤é¤·¤¤²Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª²Û»Ò¤Ï¤¤¤«¤¬¡©°Õ³°¤È´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª²Û»Òºî¤ê½é¿´¼Ô¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¯ºÝ¡¢¾Ç¤²¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ò¤«¤Ö¤»¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾Æ¤Â³¤±¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¢£ºàÎÁ¡Ê6¸ÄÊ¬¡Ë
ÀÖ¤¤¤ê¤ó¤´1¸Ä
ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¡Ê18cm¡ß18cm¡Ë1Ëç
¥ì¥â¥ó²Ì½ÁÂç¤µ¤¸1
Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼10g
º½ÅüÂç¤µ¤¸1
¥·¥Ê¥â¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¾¯¡¹
ÇöÎÏÊ´¡ÊÂÇ¤ÁÊ´¡ËÅ¬µ¹
¢£ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¤ê¤ó¤´¤Ï½Ä6ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¿Ä¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢Èé¤Ä¤¤Î¤Þ¤ÞÇö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤ÆÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢¥ì¥â¥ó²Ì½Á¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¢º½Åü¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç4Ê¬¤«¤é4Ê¬30ÉÃ¤Û¤É¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¤Þ¤ÊÈÄ¤ËÂÇ¤ÁÊ´¤ò¤Õ¤ê¡¢È¾²òÅà¤·¤¿¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ò¤Î¤»¤Æ½Ä6ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¥ê¥Ü¥ó¾õ¤Î¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤Î¾å¤Ë¡Ê2¡Ë¤Î¤ê¤ó¤´¤Î1/6ÎÌ¤òÃ¼¤¬½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ù¡¢Ã¼¤«¤é¥¯¥ë¥¯¥ë¤È´¬¤¡¢´¬¤½ª¤ï¤ê¤Î¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ6¸Ä¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÎÅ·ÈÄ¤Ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤Æ¡Ê3¡Ë¤òÊÂ¤Ù¡¢200¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤¿²¼ÃÊ¤Ç15Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¤Þ¤¹¡£
ËÙ¡¡´ð»Ò¡Ê¤Û¤ê¡¦¤â¤È¤³¡Ë
ÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¾åµé¥×¥í¡£1961Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¢²Æì¸©ºß½»¡£¥Ù¥¸¥³¥é¥ÜokinawaÂåÉ½¡£