¡ÖÌªÆþ¤ê¤Ï´Å¤¤¡©¡×¡Ö¤Ä¤ë¥Ô¥«¤Ï¥ï¥Ã¥¯¥¹¡©¡×¤ê¤ó¤´¤Î¸í²ò¤òÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¤¬²òÀâ¡ª´ÊÃ±ÀäÉÊ¡Ö¥¿¥ë¥È¥¿¥¿¥ó¡×¤Îºî¤êÊý¤â
¿©Âî¤òºÌ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÌîºÚ¤È²ÌÊª¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¾å¼ê¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¡£ÌîºÚ¤È²ÌÊª¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡ÈÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¾åµé¥×¥í¡É¤Ç¡È²ÌÊª¥½¥à¥ê¥¨¡É¤ÎËÙ´ð»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤È±ÉÍÜ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯°ú¤½Ð¤¹ÊýË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡áËÙ´ð»Ò
¤â¤Ã¤È¤â¿È¶á¤Ê²ÌÊª¤Î°ì¤Ä¡¢¤ê¤ó¤´¡£¸«¤ë¤«¤é¤Ë´Å¤½¤¦¤ÊÌªÆþ¤ê¤ê¤ó¤´¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´Å¤¤¤Î¤«¡©¤Ä¤ë¥Ô¥«¤Î¤ê¤ó¤´¤Ï¡¢¥ï¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÌôºÞ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤ê¤ó¤´¤Îµ¿Ìä¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌªÆþ¤ê¡×¤Î¡ÖÌª¡×¤¬´Å¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÌªÆþ¤ê¤ê¤ó¤´¤ÎÆæ¤ò²òÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼Â¤Ï¡¢Ìª¤ÎÉôÊ¬¤¬ÆÃÊÌ´Å¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤ÎÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿Ìª¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¡Ö¥½¥ë¥Ó¥È¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦Åü¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¤ê¤ó¤´¤ÎÍÕ¤¬¸÷¹çÀ®¤Ç¥Ç¥ó¥×¥ó¤òºî¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤¤Ç¡Ö¥½¥ë¥Ó¥È¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²Ì¼Â¤ØÁ÷¤é¤ì¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤¤Ç²ÌÅü¤ä¥·¥çÅü¡¢¥Ö¥É¥¦Åü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²Ì¼Â¤ËÃù¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²Ì¼Â¤¬´°½Ï¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤ËºÙË¦Æâ¤ÎÅü¤¬Ë°ÏÂ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍÕ¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥½¥ë¥Ó¥È¡¼¥ë¡×¤ÏºÙË¦¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤º¡¢ºÙË¦¤ÈºÙË¦¤Î·ä´Ö¤ËÀ÷¤ß½Ð¤·¤ÆÎ¯¤Þ¤ê¡¢¤¢¤ÎÌªÆþ¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¥½¥ë¥Ó¥È¡¼¥ë¡×¤Ïº½Åü¤Î60¡ó¤Û¤É¤Î´Å¤µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌªÆþ¤ê¤ÎÉôÊ¬¤¬ÆÃ¤Ë´Å¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌªÆþ¤ê¤òÁª¤Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È
¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìª¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤è¤¯½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ê¤ó¤´¤Ç¤¹¡£ÌªÆþ¤ê¤·¤ä¤¹¤¤ÉÊ¼ï¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤¸¡×¡¢¡Ö¤°¤ó¤ÞÌ¾·î¡×¡¢¡Ö¤³¤¦¤È¤¯¡×¡¢¡ÖËÌÅÍ¡×¡¢¡Ö¤ª¤¤¤é¤»¡×¡¢¡Ö¤Ï¤ë¤«¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¡Ö¤Õ¤¸¡×¤ÎÃæ¤Ç¤âÂÞ¤ò¤«¤±¤º¤Ë°é¤Æ¤¿¡Ö¥µ¥ó¤Õ¤¸¡×¤ÏÌªÆþ¤ê¤·¤ä¤¹¤¯Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌªÆþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ä¥ë¤¬ÂÀ¤¯¡¢Æ±¤¸Âç¤¤µ¤Ç¤â½Å¤¯¡¢¤ª¿¬¤Ë´Ý¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¿¬¤ÎÉôÊ¬¤¬²«¿§¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ë¿§¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
°ìÊý¡¢ÌªÆþ¤ê¤·¤Ë¤¯¤¤ÉÊ¼ï¤Ï¡¢¡Ö²¦ÎÓ¡×¡¢¡Ö¤Ä¤¬¤ë¡×¡¢¡Ö¥¸¥ç¥Ê¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤ë¥Ô¥«¤Ï¡ÖÌý¾å¤¬¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ê¤ó¤´¤Î¥ï¥Ã¥¯¥¹µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤ë¥Ô¥«¾õÂÖ¤Ï¡ÖÌý¾å¤¬¤ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢¤ê¤ó¤´¤¬¼«¤é¤ò´¥Áç¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤ËÊ¬Èç¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¹ñ»º¤ê¤ó¤´¤Ë¥ï¥Ã¥¯¥¹¤äÌý¤Ê¤É¤òÅÉ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¥ï¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÊª¼Á¤Ï¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ä¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ì¥¤¥ó»À¡¢¤´¤ÞÌý¤ä¤¯¤ë¤ß¤Ê¤É¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Î¡¼¥ë»À¤È¤¤¤Ã¤¿¿¢ÊªÀ¤ÎÌý¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÈé¤´¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ìý¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤¬¤ë¡×¡¢¡Ö¥¸¥ç¥Ê¥´¡¼¥ë¥É¡×¡¢¡Ö¥·¥Ê¥Î¥´¡¼¥ë¥É¡×¡¢¡ÖÀé½©¡×¡¢¡Ö¹È¶Ì¡×¤Ê¤É¤ÎÉÊ¼ï¤ËÂ¿¤¯¡¢¤è¤¯½Ï¤ì¤¿²Ì¼Â¤Û¤Éµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÃùÂ¢´ü´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼¼²¹¤ÇÄ¹¤¯ÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤ÈÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Èé¤Î±ÉÍÜ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¯ÀÚ¤êÊý
¤ê¤ó¤´¤ÎÈé¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤ê¤ó¤´¤ÎÈé¤Ï¹³»À²½ºîÍÑ¤Ë¤¹¤°¤ì¤¿¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢²ÌÆù¤ÎÉôÊ¬¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óC¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¿©´¶¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¼¤ÒÈé¤´¤ÈÇö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤ÇÈé¤Î¿©´¶¤¬¤Û¤È¤ó¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·Èé¤ò¤à¤¯¤Ê¤é¡¢¤ê¤ó¤´¤ÎÈé¤ä¿Ä¤â¼Î¤Æ¤º¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹ÈÃã¤Ë¿»¤·¤Æ¾ø¤é¤»¤Ð¡¢¼ê·Ú¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¥¢¥Ã¥×¥ë¥Æ¥£¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ê¤Î¤ËÀäÉÊ¡Ö¥¿¥ë¥È¥¿¥¿¥ó¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢»ä¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¤ê¤ó¤´¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¿¥ë¥È¥¿¥¿¥ó¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤ª²Û»Òºî¤ê¾åµé¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ò»È¤¨¤Ð°Õ³°¤È´ÊÃ±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú¤é¤¯¤Á¤ó¥¿¥ë¥È¥¿¥¿¥ó¡Û
´Å¤¯¼Ñ¤¿¤ê¤ó¤´¤Î¾å¤Ë¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤ò¤«¤Ö¤»¤¿¤Î¤¬¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ë¤ê¤ó¤´¤ò¾è¤»¤¿¤Î¤¬¥¿¥ë¥È¥¿¥¿¥ó¤Ç¤¹¡£¹È¶Ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ÀÌ£¤¬¡¢¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤ÎÇ»¸ü¤Ê´Å¤µ¤ò°ú¤Äù¤á¤Ê¤¬¤éºÝÎ©¤¿¤»¡¢¤½¤ì¤ÏÈþÌ£¤Ê°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£¹È¶Ì°Ê³°¤ÎÉÊ¼ï¤Î¤ê¤ó¤´¤Çºî¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ì¥â¥ó²Ì½Á¤ò2ÇÜ¤ËÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ºàÎÁ¡Ê15 cm´Ý·¿1ÂæÊ¬¡Ë
¹È¶Ì3¡Á4¸Ä
ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È(18cm¡ß18cm)1¡Á2Ëç
º½Åü150g
Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼35g
¥ì¥â¥ó²Ì½Á¾®¤µ¤¸1
¢£ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¤ê¤ó¤´¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢½Ä8ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¿Ä¤ò¼è¤ê½ü¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ëº½Åü¤ÎÈ¾Ê¬¤òÆþ¤ì¤Æ¼å²Ð¤Ë¤«¤±¡¢ÍÏ¤±¤Æ¤¤¿¤é»Ä¤ê¤Îº½Åü¤ò2¡Á3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ²Ã¤¨¡¢¤¹¤Ù¤ÆÍÏ¤±¤ÆÃ¸¤¯¿§¤Å¤¤¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¡Ê2¡Ë¤Ë¥Ð¥¿¡¼¡¢¡Ê1¡Ë¤È¤à¤¤¤¿Èé¡¢¥ì¥â¥ó²Ì½Á¤òÆþ¤ì¤ÆÁ´ÂÎ¤òº®¤¼¡¢Ãæ²Ð¤Ç¼Ñ¤Æ¡¢¼Ñ½Á¤¬È¾Ê¬¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ê¤ó¤´¤ËÆ©ÌÀ´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¼Ñ¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÈ¾²òÅà¤·¤¿¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤È¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤ò·¿¤ÎÄì¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÚ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë·¿¤ÎÂ¦ÌÌ¤ÎÆâÂ¦¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê5¡Ë·¿¤ÎÄì¤ÈÂ¦ÌÌ¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¡¢¡Ê3¡Ë¤Î¤ê¤ó¤´¤òÊü¼Í¾õ¤ËÊÂ¤Ù¡¢¤µ¤é¤Ë2ÁØÌÜ¡¢3ÁØÌÜ¤È½Å¤Í¡¢·¿¤ÎÃ¼¤Þ¤Ç¤®¤Ã¤·¤ê¤È·ä´Ö¤Ê¤¯µÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¥Þ¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç·ê¤ò³«¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ò¤«¤Ö¤»¡¢180¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç35¡Á40Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê6¡ËÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç5»þ´Ö°Ê¾å¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎä¤ä¤·¡¢¥±¡¼¥»®¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Æ·¿¤«¤éÈ´¤¤Þ¤¹¡£
ËÙ¡¡´ð»Ò¡Ê¤Û¤ê¡¦¤â¤È¤³¡Ë
ÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¾åµé¥×¥í¡£1961Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¢²Æì¸©ºß½»¡£¥Ù¥¸¥³¥é¥ÜokinawaÂåÉ½¡£