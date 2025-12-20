「ラクして痩せる方法はない」専門医が“痩せる薬”頼みのダイエットを一喝！食事制限による筋肉減少の弊害とお勧めの筋トレ

最近、糖尿病治療薬「マンジャロ」をダイエット目的で使う人が増えている。前編では、綾部市立病院（京都府）の糖尿病専門医、大坂貴史さんに糖尿病や肥満以外の人が使うリスクと専門外の医師の安易な処方についての問題を解説してもらった。後編では、特にマンジャロのような“薬”に頼って食べずに痩せるダイエットに起こりがちな、「筋肉の減少」の問題点と解決方法について聞いていく。

筋肉が減り糖尿病にかかりやすくなる

糖尿病治療薬「マンジャロ」をダイエット目的で使用する人が最近増えている。大坂さんは、「彼らのほとんどは努力せずにラクして痩せたいだけで、ダイエットには“バランスのとれた食事と適度な運動”が不可欠であることをまるで理解していない」と嘆く。

適切な栄養摂取や適度な運動を怠ってマンジャロのような薬だけに頼ったダイエットを続けると、エネルギーが不足し、身体は脂肪だけでなく筋肉もエネルギー源として使いはじめるため、筋肉量が減ってしまう危険性があるという。

「筋肉が減るとさまざまな弊害が身体に表れます。見た目のバランスが悪くなる（手足が細くなる、姿勢が悪くなるなど）だけでなく、健康面でも問題が生じます。たとえば意外に思われるかもしれませんが、痩せて筋肉量が減ると、血糖値が上がりやすくなり、糖尿病にかかりやすくなるのです」

リバウンドもしやすい体質に

“痩せれば血糖値が下がる”と一般的には思われているが、痩せて筋肉量が減ると、逆に血糖値が上がるとは、いったいどういうことなのだろう？

「筋肉は糖をエネルギー源としています。そのためちゃんと筋肉がついている場合は、血液中の糖が筋肉に潤沢に取り込まれるため、血糖値がそれほど上がることはありません。しかし、筋肉量が少ないと、血液中の糖が消費される量が少なくなるため、おのずと血糖値が上がり糖尿病のリスクが高まってしまうのです。太り過ぎもよくありませんが、じつはそれと同じくらい痩せすぎて筋肉が減っている状態も健康にはよくないのです」

前編ではマンジャロの食欲抑制効果だけに頼ったダイエットのデメリットとして、薬を止めると食欲が戻るのでリバウンドしやすくなるという話を聞いた。それに加え、筋肉量が減ると、よけいにリバウンドしやすい体質になってしまうこともあるのだとか。

「筋肉が減ると基礎代謝が下がってしまいます。代謝が下がった状態で今までと同じ量の食事をとると、消費しきれずに余ったエネルギーが脂肪として蓄積されるため、太ってしまうのです。せっかくがんばって痩せてもこれでは意味がありませんよね」

自宅でやりやすい筋トレのやり方

大坂さんは、筋肉量を減らさずに健康的に痩せるためには、バランスの取れた食事に加えて、「筋トレ」が有効だと強調する。

「脂肪を燃焼させるためにはジョギングや水泳などの有酸素運動が有効とされていますが、筋肉の減少を防ぐのには有酸素運動よりも“筋トレ”が有効です。とはいっても腹筋をラクラク10回連続でできる人が、毎日5回腹筋を続けても効果は期待できません。負荷をかけることが筋トレには重要です。腹筋を10回程度連続でできる人は8〜12回 を目標に、できなくなるまで続けてください。

ダイエット中にトレーニングを続けるのはしんどそうに思うかもしれませんが、そんなに時間をかける必要はありません。1週間に40分程度、つまり1日に5〜6分ほどの筋トレを毎日継続すれば筋肉は十分維持できるはずです」

筋トレと聞くと、ジムに通ってダンベルやバーベルを使うイメージが強いが、負荷を掛けることを意識さえすれば、工夫次第で自宅で筋トレを行うことも十分可能だという。

「例えば道具を使わない代表的な筋トレとして、スクワットが挙げられますが、通常のスクワットにジャンプの動作をプラスした“ジャンプスクワット”を行えば、より負荷をかけられます。また動作をゆっくり行う『スロートレーニング』もおすすめです。同じ動作でも、ゆっくり時間をかけて行うと、筋肉により大きな負荷をかけられるのです。また、女性に人気のピラティスも基本的には筋トレと同じなのでおすすめできます」

並行して実践したいバランスの取れた食事については、「“ベジファースト”は効果なし？誤解されている理由と血糖値の上昇を緩やかにする『プレート法』の考え方」で紹介したプレート法を参考にしてみてほしい。

「マンジャロ」を専門医が処方できない理由

前編と後編に分けて、糖尿病専門医の大坂さんに糖尿病薬「マンジャロ」をダイエットに濫用する危険性や、ダイエットを行う際の注意点を聞いてきた。

自由診療でマンジャロを処方している美容系クリニックでは、こうした説明はほとんど行われていない。そう考えると、肥満防止や薬の使い方に詳しい糖尿病の病院でも、自由診療でマンジャロを処方してくれればいいのに…と思ってしまうが、現状はそうはなっていない。なぜなのか。

「確かに、ダイエット目的ならば糖尿病専門医やスポーツ専門医が、その人にあった運動や食事を含めたダイエットプログラムを提示しながらマンジャロを処方したほうがいいに決まっています。でも、それはできないことになっているんです。なぜなら、日本糖尿病学会では『糖尿病患者以外にマンジャロを処方することは不適切な使用にあたる』として、自由診療による処方を禁じているからです」

とはいえ、今後は変化もあるかもしれないと予想する。

「今、揺り戻しのようなことが起こっていて『マンジャロをダイエット目的で処方する際も、食事や運動についてきちんと指導できる医師が処方すべきではないか？』という意見が徐々に増えつつあります。もしかすると、そう遠くない未来、きちんと知識を持った医者がマンジャロを処方するようになるかもしれません」

なかなか成功させることが難しいダイエット。“薬で痩せられる”という甘い言葉につい飛びついてしまいたくなるが、そんなにうまい話はない。リスクを理解したうえで、よりよい選択をしたいものだ。

大坂 貴史（おおさか・たかふみ）

医師。綾部市立病院 内分泌・糖尿病内科部長、京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学講座 客員講師・臨床准教授。糖尿病専門医・指導医、総合内科専門医、日本医師会認定健康スポーツ医。糖尿病と筋肉、糖尿病運動療法が専門。病院の外で「糖尿病で不幸になる人を減らす」活動をしている。Xでは「筋肉博士」として医療情報を発信中。近著に『血糖値は食べながら下げるのが正解』（KADOKAWA）。

取材・文＝中村宏覚