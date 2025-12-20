ÅüÇ¢ÉÂ¼£ÎÅÌô¡Ö¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¡©´Ö°ã¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤Ç·ò¹¯Èï³²¤â¡ÄÌµÀÕÇ¤¤Ê°å»Õ¤Î½èÊý¤Ë·Ù¾â
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤ËÅüÇ¢ÉÂ¼£ÎÅÌô¤Î¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤ò»È¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢Âçºä¤µ¤ó¤Ï¡È¾ò·ïÉÕ¤¤ÎÍÆÇ§ÇÉ¡É¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Áé¤»¤ë¤³¤È¤Ç·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Ìô¤ò»È¤¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤âÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤ë¤Ù¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âçºä¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¡£
¡ÖÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤È¤¤¤¦°åÌôÉÊ¼«ÂÎ¤Ï·è¤·¤Æ°¤¤Ìô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¬¶ÐÌ³¤¹¤ëÉÂ±¡¤Ç¤â¡¢ÈîËþ¤ÎÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¤ÎÊý¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë½èÊý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤ò»È¤¦¤ÈÂÎ½Å¤¬¸º¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¹ñ¤ä³Ø²ñ¤â¤½¤Î¸ú²Ì¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸À®Ê¬¤ÎÌô¤¬¡È¥¼¥Ã¥×¥Ð¥¦¥ó¥É¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÈîËþ¾É¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤È¤¤¤¦Ìô¼«ÂÎ¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤éÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Í³¿ÇÎÅ¤Ç½èÊý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¸ì¤ëÂçºä¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ºòº£¤Î¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ï·üÇ°¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤Û¤ÉÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢¤¹¤Ç¤ËÁé¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¤è¤êÁé¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤ò»È¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌäÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤â¤Ã¤ÈÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÈîËþ¼£ÎÅ¤äÌô¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤¬Ë³¤·¤¤ÈþÍÆ·Ï¤Î°å»Õ¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤Ç¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤òÌµÀÕÇ¤¤Ë½èÊý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡ØÈþÍÆÌÜÅª¤Ç»È¤¦¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¿Í¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤ò»È¤¦¤È¤Ê¤¼¡ÈÁé¤»¤ë¡É¡©
¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤ò»È¤Ã¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÌô¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤òÂçºä¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤Ï¡ÈGLP-1¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô¡É¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£GLP-1¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô¤Ë¤Ï·ìÅüÃÍ¾å¾º¤òÍÞÀ©¤¹¤ëºîÍÑ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢°ß¤ÎÆ°¤¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤·¤ÆËþÊ¢´¶¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ëºîÍÑ¡¢Ç¾¤Î¿©ÍßÃæ¿õ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¿©Íß¤òÍÞÀ©¤¹¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËþÊ¢´¶¤¬Â³¤¤¤Æ¿©Íß¤¬¸ºÂà¤¹¤ì¤ÐÅöÁ³¿©¤Ù¤ëÎÌ¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿©Íß¤ÎÍÞÀ©ºîÍÑ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÉûºîÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ï°ß¤â¤¿¤ì¤äÅÇ¤µ¤¤Ê¤É¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤â·ÚÅÙ¤Ç¤½¤ì¤Û¤ÉÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÂÎÆâ¤Ø¤ÎÅêÍ¿ÊýË¡¤Ï¡¢¥Ú¥ó·¿¤ÎÃíÆþ´ï¤òÊ¢Éô¤Ë»É¤·¤Æ½µ¤Ë1ÅÙ¼«Ê¬¤ÇÃí¼Í¤¹¤ëÊýË¡¤¬°ìÈÌÅª¡£¼«Í³¿ÇÎÅ¤ò´õË¾¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂÀ¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÈþÍÆ·Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢·Á¤Ð¤«¤ê¤Î°å»Õ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌä¿Ç¤À¤±¤Ç¡¢Í¹Á÷¤Ç¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤ò¼«Âð¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¿©¤Ù²á¤®°Ê¾å¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¹¤®¤ÏÂÎ¤Ë°¤¤
ÂÎ½Å¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂÇ¤Ä¤À¤±¤ÇÁé¤»¤é¤ì¤ë¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤Ï¤Þ¤µ¤ËÌ´¤ÎÌô¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡¢°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤ò¤â¤Ä¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï²¿¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡©
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÁé¤»¤ëÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¤³¤ÎÌô¤ò»È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÁé¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÉûºîÍÑ¤¬¾¯¤Ê¤¤Ìô¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂÎÎÏ¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬»È¤¦¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿©»ö¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ±ÉÍÜ¼ºÄ´¤äÂå¼Õ¾ã³²¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤«¤Ê¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËµÞ·ã¤ËÁé¤»¤¿¾ì¹ç¤Ïç¹±ê¡Ê¤¹¤¤¤¨¤ó¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤¦¤·¤¿¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤Ï¡¢°Â°×¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÃÌ¤Ë¤è¤ë½èÊý¤ä¡¢°å»Õ¤ÎÃÎ¼±ÉÔÂ¤¬¤½¤Î¸µ¶§¤Ë¤¢¤ë¤ÈÂçºä¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤½¤¦¤À¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ø¤É¤ì¤¯¤é¤¤Áé¤»¤¿¤¤¤Î¡©º£°û¤ó¤Ç¤¤¤ëÌô¤Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿´ÊÃ±¤Ê¼ÁÌä¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë½èÊý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·»ä¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Æü¡¹¤Î¿©»öÎÌ¤ä±¿Æ°ÎÌ¤òÊ¹¤¤¤Æ¸½¾õ¤òÇÄ°®¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÌô¤ò»È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¸ºÎÌ¤¹¤Ù¤¤«¤ò¤Þ¤ºÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÌô¤ò½èÊý¤·¤¿¸å¤Ï·Ð²á¤òÄê´üÅª¤Ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤·¤Æ¡¢·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ï¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢½¤ÀµÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â°å»Õ¤È¤·¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢Ìô¤ò½èÊý¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÅ°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤ò»È¤¦¤È¡¢Ìô¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¤Ï¿©Íß¤¬Íî¤Á¤ÆÂÎ½Å¤âÍî¤Á¤ë¤¬¡¢Ìô¤ò¤ä¤á¤ë¤È¿©Íß¤¬Ìá¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤¦¤·¤¿¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¶²¤ì¤ÆÌô¤¬¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤ò»È¤¦¤Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¹âÅÙÈîËþ¾É´µ¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤°¤ËÂÎ½Å¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤È·ò¹¯Èï³²¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ÏºÇ½é¤«¤é¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢Ìô¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊä½õ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ç¤¹¡×
¥é¥¯¤·¤ÆÁé¤»¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤
Âçºä¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìô¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤â»È¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ÏÆ±¤¸¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¿Í´Ö¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¤ªÊ¢¤¬¸º¤í¤¦¤¬¸º¤ë¤Þ¤¤¤¬¾ï¤Ë°ìÄê¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤ò»È¤¦¤È¤ªÊ¢¤Ï¸º¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¥¤¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤ò»È¤¦¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤àºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡È¤ªÊ¢¤¬¸º¤Ã¤¿¤«¤é¿©¤Ù¤ë¡¢¤ªÊ¢¤¬¸º¤é¤Ê¤¤¤«¤é¿©¤Ù¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÀÜÂ³¤ò°ìÅÙÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤È±¿Æ°¤ÏÉ¬¿Ü¡£Ìô¤ò°û¤á¤Ð¥é¥¯¤·¤ÆÁé¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦ÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê±ÉÍÜÀÝ¼è¤äÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤òÂÕ¤Ã¤Æ¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤À¤±¤ËÍê¤Ã¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤Ê¤É¤ÎÌô¤À¤±¤ËÍê¤ë¤È¤Ê¤¼¶ÚÆù¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÉ¬Í×¤Ê¶Ú¥È¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
Âçºä µ®»Ë¡Ê¤ª¤ª¤µ¤«¡¦¤¿¤«¤Õ¤ß¡Ë
°å»Õ¡£°½Éô»ÔÎ©ÉÂ±¡¡¡ÆâÊ¬Èç¡¦ÅüÇ¢ÉÂÆâ²ÊÉôÄ¹¡¢µþÅÔÉÜÎ©°å²ÊÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²ÊÆâÊ¬Èç¡¦Âå¼ÕÆâ²Ê³Ø¹ÖºÂ µÒ°÷¹Ö»Õ¡¦Î×¾²½Ú¶µ¼ø¡£ÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¢Áí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê·ò¹¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤È¶ÚÆù¡¢ÅüÇ¢ÉÂ±¿Æ°ÎÅË¡¤¬ÀìÌç¡£ÉÂ±¡¤Î³°¤Ç¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¤ÇÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ò¸º¤é¤¹¡×³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£X¤Ç¤Ï¡Ö¶ÚÆùÇî»Î¡×¤È¤·¤Æ°åÎÅ¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¡£¶áÃø¤Ë¡Ø·ìÅüÃÍ¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é²¼¤²¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡£