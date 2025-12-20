宮世琉弥、アイドルの実妹と“お出かけ”2ショット「顔にてるね〜」「美男美女兄妹すぎる」
俳優の宮世琉弥（21）が18日、自身のインスタグラムを更新。家族と出かけたことを明かし、実妹で東北を中心に活動しているアイドルグループ・いぎなり東北産の伊達花彩（20）との2ショットを公開した。
【写真】「顔にてるね〜」宮世琉弥とアイドル実妹の“お出かけ”2ショット
宮世は「家族でショッピングした日」とつづり、伊達と2ショットを2枚アップ。2人ともマスク姿でカメラにピースを向けている。「タクサンボクのニモツモッテクレタ。ありが10！」とショッピングを楽しんだ様子を伝え、「妹の曲も聴いてみてくださいっ」と呼びかけた。
この投稿にファンからは、「うわ!!尊いい！」「美男美女兄妹すぎる」「仲良さそうで微笑ましい」「マスクしてるとより顔にてるね〜」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「顔にてるね〜」宮世琉弥とアイドル実妹の“お出かけ”2ショット
宮世は「家族でショッピングした日」とつづり、伊達と2ショットを2枚アップ。2人ともマスク姿でカメラにピースを向けている。「タクサンボクのニモツモッテクレタ。ありが10！」とショッピングを楽しんだ様子を伝え、「妹の曲も聴いてみてくださいっ」と呼びかけた。
この投稿にファンからは、「うわ!!尊いい！」「美男美女兄妹すぎる」「仲良さそうで微笑ましい」「マスクしてるとより顔にてるね〜」など、さまざまな反響が寄せられている。