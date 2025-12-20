ÄÅ»³»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤ÇÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÈ¯À¸¤¬³ÎÄê¡¡º£µ¨1ÎãÌÜ¡¡¸©¤Ï»¦½èÊ¬¤Ê¤É¤Îºî¶È¤ò³«»Ï¡¡Éõ¤¸¹þ¤á¤ÈÉ÷É¾Èï³²¤ÎËÉ»ß¤ËÁ´ÎÏ¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¹âÉÂ¸¶ÀÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ç³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ç¤Ïº£¥·ー¥º¥ó½é¤á¤Æ¤ÎÈ¯À¸¤Ç¤¹¡£
²¬»³¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¡Ê19Æü¡ËÄ«¡¢ºÎÍñÍÑ¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤ò»ô°é¤¹¤ëÄÅ»³»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤«¤é¡Ö¥Ë¥ï¥È¥ê¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢´Ê°×¸¡ºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢10±©Ãæ¡¢7±©¤«¤éÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤±¤µ¡Ê20Æü¡Ë¹ñ¤¬´¶À÷µ¿¤¤¤Îµ¿»÷´µÃÜ¤ÈÈ½Äê¡¢Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¬»³¸©¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÇÀ¾ì¤«¤éÈ¾·Â3¥¥í°ÊÆâ¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤äÍñ¤Î°ÜÆ°¤ÈÈ¾·Â10¥¥í°ÊÆâ¤«¤é¤ÎÈÂ½Ð¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¤è¤½43Ëü±©¤Î»¦½èÊ¬¤È¾ÃÆÇ¤Ê¤É¤Îºî¶È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºî¶È¤Ï300¿ÍÂÖÀª¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì10ÆüÁ°¸å¤«¤«¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ç¤Ï¡£´¶À÷¤ÎÉõ¤¸¹þ¤á¤äÉ÷É¾Èï³²¤ÎËÉ»ß¤ËÁ´ÎÏ¤ò¤¢¤²¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£