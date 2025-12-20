³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Î½ä»ëÄú¤¬À¥¸ÍÆâ³¤¤ÎÅç¤ÎÀõÀ¥¤Ë¾è¤ê¾å¤²Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¡20ÆüËþÄ¬¤Ë¤¢¤ï¤»°ú¤½Ð¤¹ºî¶È¡Ú²¬»³¡¦ÁÒÉß»Ô¡Û
¤¤Î¤¦¡Ê19Æü¡ËÌë¡¢ÁÒÉß»Ô²¤ÎÀ¥¸ÍÆâ³¤¤Ç¿åÅç³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Î½ä»ëÄú¤¬ÀõÀ¥¤Ë¾è¤ê¾å¤²Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿åÅç³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¡Ê19Æü¡Ë¸á¸å10»þÈ¾¤´¤í¡¢ÁÒÉß»Ô²¼ÄÅ°æ²¤Î¾¾ÅçÉÕ¶á¤Ç½ä»ëÄú¡Ö¤ß¤º¤Ê¤ß¡×¤¬¡¢¥Ñ¥È¥íー¥ëÃæ¤ËµùÁ¥¤ÎË¡Äê½ñÎà¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ä¬Î®¤ËÎ®¤µ¤ì¾¾Åç¤ÎËÌÀ¾¤ÎÀõÀ¥¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¾è°÷9¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¯Á¥ÂÎ¤Ø¤Î¿»¿å¤Ê¤É¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡Ê20Æü¡ËÀµ¸á¤´¤í¤ÎËþÄ¬¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ÀõÀ¥¤«¤é°ú¤½Ð¤¹ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£