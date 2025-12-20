¥×¡¼¥Á¥ó»á ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡Ö²æ¡¹¤ËÀÕÇ¤¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¤è¤ëÂ¿¤¯¤Î»à¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²æ¡¹¤ËÀÕÇ¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È°ìÊýÅª¤Ê¼çÄ¥¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¡¼¥Á¥ó¡Ö¿Í¤Ó¤È¤Î»à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÀïÁè¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï²æ¡¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À ¥Ü¡¼¥ë¤Ï´°Á´¤ËÀ¾Â¦¤ÎÅ¨ÂÐÀªÎÏ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤¢¤ë¡×
¡¡¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï19Æü¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤ÎÂçµ¬ÌÏµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Ê¶Áè¤ÎÄ¹´ü²½¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÄäÀï¸ò¾Ä¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤âÎÎÅÚÌäÂê¤Ê¤É¤Ç¥í¥·¥¢Â¦¤ÏÍ×µá¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀêÎÎ¤·¤Æ¤¤¤ë4½£¤ò¥í¥·¥¢ÎÎ¤È¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤Ë¾µÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë