ÊÆ·³¤¬¥¤¥¹¥é¥à¹ñ¤ÎµòÅÀ¤Ø¹¶·â³«»Ï¡¢¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÅ¨¤ò»¦³²¤·¤¿¡×¡Ä¥·¥ê¥¢À¯ÉÜ¤Ï¡ÖÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡á°¤Éô¿¿»Ê¡ÛÊÆ¹ñ¤Î¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ï£±£¹Æü¡¢ÊÆ·³¤¬¥·¥ê¥¢Æâ¤Î¥¤¥¹¥é¥à²á·ãÇÉÁÈ¿¥¡Ö¥¤¥¹¥é¥à¹ñ¡×¤ÎµòÅÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£·î£±£³Æü¤ËÊÆÊ¼¤é£³¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿½±·â¤ËÂÐ¤¹¤ëÊóÉü¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ø¥°¥»¥¹»á¤Ï£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡ÖÀïÆ®°÷¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢Éð´ï¸Ë¤òÇÓ½ü¤¹¤ëºîÀï¤ò»Ï¤á¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÅ¨¤ò»¦³²¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö¶§°¤Ê¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÊóÉüÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥ã¥é¥¢»ÃÄêÂçÅýÎÎÎ¨¤¤¤ë¥·¥ê¥¢À¯ÉÜ¤¬ÊÆ·³¤ÎºîÀï¤ò¡ÖÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÃæ±û·³¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ·³¤ÏÀïÆ®µ¡¤Ê¤É¤Ç¥·¥ê¥¢ÃæÉô¤Î£·£°°Ê¾å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¹¶·â¤·¤¿¡£¥è¥ë¥À¥ó·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬ºîÀï¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥·¥ê¥¢ÃæÉô¥Ñ¥ë¥ß¥é¤Ç¤Ï£±£³Æü¡¢ÊÆÊ¼£²¿Í¤ÈÊÆÌ±´Ö¿ÍÄÌÌõ£±¿Í¤Î·×£³¿Í¤¬¡Ö¥¤¥¹¥é¥à¹ñ¡×¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±»àË´¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÊóÉü¤¹¤ë¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡££±£³Æü°Ê¹ß¡¢ÊÆ·³¤Ï¥·¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ç£²£³¿Í¤Î¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ò»¦³²¤Þ¤¿¤Ï¹´Â«¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
