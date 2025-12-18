¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥åー¡¦¥Ç¥¤¡ÙÆüËÜÈÇ¥í¥´¤¬¸ø³« ¨¡ ¸ÄÊÌ¤Ë¥Ë¥åー¥¹¤¬ÆÏ¤¯µ¡Ç½¤â
¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É¼ç±é¡¢¡ÊMCU¡Ë¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥åー¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤è¤ê¡¢ÆüËÜÈÇ¤Î¥í¥´¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£±Ç²è¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬·ÇºÜ¤·¤¿¡£
2026Ç¯7·î31Æü¤ËUS¸ø³«Í½Äê¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ø³«¤Ï²Æ¡£¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Åê¹Æ¤Ë¥ê¥Ý¥¹¥È¤ä¤¤¤¤¤Í¤ò¹Ô¤¦¤È±Ç²è¤Î¥Ë¥åー¥¹¡Ê¥ê¥×¥é¥¤¡Ë¤¬ÉÔÄê´ü¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤Ë³è¤«¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¤ªÃÎ¤é¤»- ±Ç²è¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¸ø¼° (@SpidermanMovieJ)
±Ç²è¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¸ø¼°¤Îº£¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ô¥ê¥Ý¥¹¥È¡Õ¤ä¡Ô¤¤¤¤¤Í¡Õ¤ò¤·¤¿³§¤µ¤ó¤Ø¡¢¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥åー¡¦¥Ç¥¤¡Ù¸ø³«¤Þ¤Ç¡¢¸ÄÊÌ¤Ë¥Ë¥åー¥¹¡Ê¥ê¥×¥é¥¤¡Ë¤òÉÔÄê´ü¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ää»ß´õË¾¡§¡ã ¡ä¤òÅê¹Æ
¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥åー¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤Ï¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Îー¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Ûー¥à¡Ù¡Ê2021¡Ë¤ËÂ³¤¯MCUÈÇÃ±ÆÈ¥·¥êー¥ºÂè4ÃÆ¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥ãー¡Ê¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ðー¥ó¥µ¥ë¡Ë¤ä¥¹¥³ー¥Ô¥ª¥ó¡Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥ó¥É¡Ë¡¢¥È¥¥ー¥à¥¹¥Èー¥ó¡Ê¥Þー¥ô¥£¥ó¡¦¥¸¥çー¥ó¥º3À¤¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿´í¸±¤ÊÌÌ¡¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ï¥ë¥¯¡Ê¥Þー¥¯¡¦¥é¥Õ¥¡¥í¡Ë¤È¤â¶¦±é¤¹¤ë¡£
¿·¥¥ã¥¹¥È¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡×¤Î¥»¥¤¥Ç¥£ー¡¦¥·¥ó¥¯¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ2027Ç¯¤Î¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ë¤â½Ð±éÍ½Äê¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー¡¿¥Æ¥ó¡¦¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÅÁÀâ¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Î¥Ç¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¯¥ì¥Ã¥È¥ó¡£