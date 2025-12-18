µ¤±Ô´ÆÆÄ¥³¥´¥Ê¥À¤¬¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤ò»£¤Ã¤¿ÍýÍ³ ¨¡ ¡Ö¾®ÄÅ°ÂÆóÏº¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×
¡Ø¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¡Ù¡Ê2017¡Ë¡Ø¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥ä¥ó¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Îµ¤±Ô´ÆÆÄ¥³¥´¥Ê¥À¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤«¡£
¥Þー¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Óー¡õ¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¥ë¼ç±é¤Î´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥¸¥ãー¥Ëー ¤Õ¤¿¤ê¤Î»þ¶õÎ¹¹Ô¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¡Ù¡Ê2017¡Ë¡Ø¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥ä¥ó¡Ù¡Ê2021¡Ë¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È±Ç²è¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥³¥´¥Ê¥À¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª±Ç²è¡£À½ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡§¥¢¥³¥é¥¤¥È¡×¡Ê2024¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë·Ð¸³¤¬±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥´¥Ê¥À¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡§¥¢¥³¥é¥¤¥È¡×¤ÎÂè3ÏÃ¡Ø±¿Ì¿¡Ù¤È¡¢Âè7ÏÃ¡ØÁªÂò¡Ù¤Î2¥¨¥Ô¥½ー¥É¡£THE RIVER¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ï¡Ë¥¹¥±ー¥ë¤ä¥Äー¥ë¡¢µ¡ºà¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¸³¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¥¹¥±ー¥ë¤ÎÂç¤¤¤ºîÉÊ¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ë·±Îý¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥³¥´¥Ê¥À¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ú¤¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬ËÜÅö¤Ëºî¤ê¤¿¤¤±Ç²è¨¡¨¡¤¿¤È¤¨¤Ð¾®ÄÅ¡Ê°ÂÆóÏº¡Ë±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤âÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡Ê¡Ø¥¢¥³¥é¥¤¥È¡Ù¤Ç¤Ï¡Ë¡Ø¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥ä¥ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¸¥ç¥Ç¥£¡¦¥¿ー¥Êー¡á¥¹¥ß¥¹¤È¤âºÆ¤Ó»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ø¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥ä¥ó¡Ù¥¸¥ç¥Ç¥£¡¦¥¿ー¥Êー¡á¥¹¥ß¥¹¡Êº¸¤«¤é2¿ÍÌÜ¡Ë
¡Ö¥¢¥³¥é¥¤¥È¡×¤Ç¥Þ¥¶ー¡¦¥¢¥Ë¥»¥äÌò¤ò±é¤¸¤¿¥¿ー¥Êー¡á¥¹¥ß¥¹¤Ï¡¢¡Ø¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥¸¥ãー¥Ëー ¤Õ¤¿¤ê¤Î»þ¶õÎ¹¹Ô¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¡£Í§¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡Ê¥Õ¥¡¥ì¥ë¡Ë¤È¥µ¥é¡Ê¥í¥Óー¡Ë¤Ï¡ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¥É¥¢¡É¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ¼«¤é¤Î²áµî¤òºÆÂÎ¸³¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥É¥¢¤ËÆ³¤¯GPS¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
CG¤äVFX¤ò¶î»È¤·¤¿¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ø¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥¸¥ãー¥Ëー ¤Õ¤¿¤ê¤Î»þ¶õÎ¹¹Ô¡Ù¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¼Â¼Ì»£±Æ¤Ë²óµ¢¤·¡¢CG¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´ÑµÒ¤ÎÁÛÁüÎÏ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¼êË¡¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¡£¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êËÍ¤ÏCG¤ÎÀ¤³¦¤è¤ê¤âÊªÍýÅª¤Ç¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊºîÉÊ¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ºÆ¤Ó±Ç²è¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤Èºï¤®Íî¤È¤µ¤ì¤¿¡¢ÁÛÁüÎÏ¤Ë°Ñ¤Í¤ëºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¥³¥´¥Ê¥À¤Ï¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤òµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¡¢±Ç²èºî²È¤È¤·¤Æ¤Ï¸½ºß¤ÎÏ©Àþ¤òº£¸å¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯°Õ»Ö¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤ò»£¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª±Ç²è¤òºî¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤Þ¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È±Ç²è¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê¼¡²óºî¤Ï¡Ë¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸¶ÅÀ²óµ¢¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ø¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥¸¥ãー¥Ëー ¤Õ¤¿¤ê¤Î»þ¶õÎ¹¹Ô¡Ù¤ò»£¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥´¥Ê¥À¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ËÜºî¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ø¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¡Ù¡Ø¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥ä¥ó¡Ù¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ä¹ÊÔ±Ç²è¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÊÔ½¸¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖËÍ¤ÎÌÜ»Ø¤¹¥ê¥º¥à¤ÏÆÈÆÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ÏÊÔ½¸ºî¶È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤ÈËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÊÔ½¸¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ï´ÆÆÄ¤¬ÊÔ½¸¤òÃ´Åö¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤â¡È¼«Ê¬°Ê³°¤¬ÊÔ½¸¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦¼Â¸³¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó´ÆÆÄ¤È¤·¤Æºî¶È¤Ë¤ÏÎ©¤Á²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
±Ç²è¡Ø¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥¸¥ãー¥Ëー ¤Õ¤¿¤ê¤Î»þ¶õÎ¹¹Ô¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¡£