¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¼ø¾Þ¼°¡¢YouTube¤ÇÌµÎÁ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ø ¨¡ 2029Ç¯¤è¤ê
¤Ï2029Ç¯³«ºÅ¤ÎÂè101²ó¼ø¾Þ¼°¤è¤ê¡¢YouTube¤Ë¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ëÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¡£±Ç²è·Ý½Ñ²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ßー¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
2033Ç¯¤Þ¤ÇYouTube¤¬ÆÈÀêÇÛ¿®¡£¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¡¢ÉñÂæÎ¢¡¢¥¬¥Ð¥Êー¥º¡¦¥Üー¥ë¡Ê¢¨¸ø¼°¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥Æ¥£¡Ë¤ÎÃæ·Ñ¤¬YouTube¤òÄÌ¤¸¤Æ¥é¥¤¥Ö¤«¤ÄÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¬¥Ð¥Êー¥º¡¦¥¢¥ïー¥É¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¥Î¥ß¥Íー¥ÈÈ¯É½¡¢¥Î¥ß¥Ëー¡¦¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¡¢³ØÀ¸¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¾Þ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー²ñ°÷¤ä±Ç²èÀ½ºî¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢±Ç²è¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖYouTube¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥êー¥Á¤ò³è¤«¤¹¡×¤È¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßーCEO¤Î¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ì¥¤¥Þー¤È¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー²ñÄ¹¤Î¥ê¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ï¥¦¥¨¥ë¡¦¥Æ¥¤¥éー¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ç¤ÏWOWOW¤¬¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¼ø¾Þ¼°¤òÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤ÎÂè97²ó¤Ç¤ÏWOWOW¤¬À¸Ãæ·Ñ¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢¼ø¾Þ¼°ÍâÆü¤Ë»úËëÈÇ¤òWOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÅöÆü¤Î¼ø¾Þ¼°¤ÏNHK¡ÊBS¡Ë¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ¹ñ¤Ç¤Ï2028Ç¯³«ºÅ¤ÎÂè100²ó¼ø¾Þ¼°¤Þ¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¥Ç¥£¥º¥Ëー»±²¼¤ÎABC¤¬Ã´Åö¡£¶áÇ¯¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê»ëÄ°¼Ô¿ô¤Î¸º¾¯·¹¸þ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÄ¾¸å¤Î2021Ç¯¤Ë¤ÏÌó1,040Ëü¿Í¤È²áµîºÇÄã¿å½à¤òµÏ¿¤·¤¿¡£