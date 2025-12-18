¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù±Ñ¸ìµÓËÜ¤¬Áá¤¯¤â¸ø³« ¨¡ PDF¤ÇÆÉ¤á¤ë
¿Íµ¤¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¡¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ò±Ç²è²½¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤Î¸åÊÔ¡¢¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Î±Ñ¸ìµÓËÜ¤¬¡£PDF¤ÇÃ¯¤Ç¤â±ÜÍ÷¤¬²ÄÇ½¤À¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¡Ê2024¡¢Æü2025¡Ë¤ËÂ³¤¯Êª¸ì¤Î´°·ëÊÔ¤Ç¡¢ÉñÂæ¤ÎÂè2Ëë¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¤â¤Î¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï2025Ç¯11·î21Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ4²¯6,920Ëü¥É¥ë¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¿·¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¡Ê¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ë¥ô¥©¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖNo Place Like Home¡×¤È¡¢¥°¥ê¥ó¥À¡Ê¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖGirl in the Bubble¡×¤Î2¶Ê¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â²Î¶Ê¾Þ¤ÎºÇ½ª¸õÊäÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËËÜºî¤Ï¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥íー¥Ö¾Þ5ÉôÌç¡¢¥¯¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥¢¥ïー¥É7ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¶¨²ñ¡ÊAFI¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö2025Ç¯¥Ù¥¹¥È±Ç²è¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
µÓËÜ¤Ï¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÈÇ¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡Ù¤Î¥¦¥£¥Ëー¡¦¥Û¥ë¥Ä¥Þ¥ó¤È¡¢¥Ç¥¤¥Ê¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤¬¶¦Æ±¼¹É®¡£¸¶ºî¾®Àâ¤Ï¡Ø¥ª¥º¤ÎËâË¡»È¤¤¡Ù¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ1995Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡¢¥°¥ì¥´¥êー¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢Ãø¤Î¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡Ù¤À¡£
¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÀ¾¤Î°¤¤Ëâ½÷¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¡Ê¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¡Ë¤È¡¢¥ª¥º¤Î¡ÈÁ±¤¤Ëâ½÷¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥ê¥ó¥À¡Ê¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡Ë¤Î´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¥ª¥º¤ÎËâË¡»È¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È¥«¥ó¥¶¥¹¤Î¾¯½÷¡É¥É¥í¥·ー¤ä¥Ö¥ê¥¤ÎÌÚ¤³¤ê¡¢¤«¤«¤·¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤¬½¸¤á¤é¤ì¤ë¡£·²½°¤¬Ëªµ¯¤·¡¢¿Í¡¹¤Ë´íµ¡¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢¥°¥ê¥ó¥À¤È¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤ÏÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ºÆ¤ÓÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¥¤¥¨¥íー¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥íー¥É¤Î·úÀß¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ëµÓËÜ¤Ï¡¢ÊÌ¡¹¤ÎÁªÂò¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿Æó¿Í¤Î¿ÍÀ¸¡¢¡Ø¥ª¥º¤ÎËâË¡»È¤¤¡Ù¤È¸òº¹¤¹¤ë½ÐÍè»ö¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð½ÐÀ¸¤ÎÇØ·Ê¤Ø¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢·è¤·¤Æ²õ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤å«¤âÈþ¤·¤¯ÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸¶Ê¸¤Ç´°·ë¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢±Ç²è¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Ï2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¥íー¥É¥·¥çー¡£