¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¸ø³«¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬³«»Ï
¡ÊMCU¡Ë¡¢2026Ç¯12·î18Æü¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤ë¥¯¥í¥¹¥ªー¥ÐーÄ¶Âçºî¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Î¸ø³«¤Þ¤Ç1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Î¥¢¥ó¥½¥Ëー¡õ¥¸¥çー¡¦¥ë¥Ã¥½¤¬SNS¤Ë¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥«¥Á¥ó¥³¡£¥íー¥ë¤Ï¡Ö#A12¡×¡¢¥·ー¥ó¤Ï¡ÖA5¡×¡¢¥Æ¥¤¥¯¤Ï¡Ö2¡×¡£´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥½¥Ëー¡õ¥¸¥çー¡¦¥ë¥Ã¥½¤È¡¢»£±Æ´ÆÆÄ¤Î¥Ë¥åー¥È¥ó¡¦¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥·ー¥²¥ë¤ÎÌ¾¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¸ø³«¤Þ¤Ç12¥ö·î¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó²èÌÌ¤Ë±Ç¤ë¡£¥¯¥í¥Ã¥¯¤¬Æ°¤½Ð¤·¡¢11¥ö·î29Æü23»þ´Ö59Ê¬59ÉÃ¡¢58ÉÃ¡¢57ÉÃ¡¢56ÉÃ¡Ä¡Ä¤È¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç°ì½Ö¤À¤±ÊÌ¤Î±Ñ¿ô»ú¤¬º¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¡ÖD:OO:MS:DA:Y¡×¡¢¡Ø¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡£
¸½ºßÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½Ð±é¼Ô¤Ï27Ì¾¡£¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¡Ê¥½ー¡Ë¡¢¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡¦¥«ー¥Óー¡Ê¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¡¦¥¦ー¥Þ¥ó¡¿¥¹ー¡¦¥¹¥Èー¥à¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¡Ë¡¢¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Þ¥Ã¥ー¡Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¿¥µ¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡Ë¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¡Ê¥¦¥£¥ó¥¿ー¡¦¥½¥ë¥¸¥ãー¡¿¥Ð¥Ã¥ー¡¦¥Ðー¥ó¥º¡Ë¡¢¥ì¥Æ¥£ー¥·¥ã¡¦¥é¥¤¥È¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¡¿¥·¥å¥ê¡Ë¡¢¥Ýー¥ë¡¦¥é¥Ã¥É¡Ê¥¢¥ó¥È¥Þ¥ó¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥é¥ó¥°¡Ë¡¢¥ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡ÊU.S. ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥©ー¥«ー¡¢¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä* ¡Ë¡¢¥Æ¥Î¥Ã¥Á¡¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¦¥á¥Ò¥¢¡Ê¥Í¥¤¥â¥¢¡Ë¡¢¥¨¥Ü¥ó¡¦¥â¥¹¡á¥Ð¥¯¥é¥Ã¥¯¡Ê¥¶¡¦¥·¥ó¥°¡¿¥Ù¥ó¡¦¥°¥ê¥à¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¡Ë¡¢¥·¥à¡¦¥ê¥¦¡Ê¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー¡Ë¡¢¥Õ¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ô¥åー¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡¿¥¨¥ìー¥Ê¡¦¥Ù¥í¥ï¡¢¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ë¡¢¥±¥ë¥·ー¡¦¥°¥é¥Þー¡Ê¥Óー¥¹¥È¡¢X-MEN¡Ë¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥×¥ë¥Þ¥ó¡Ê¥»¥ó¥È¥êー¡¿¥Ü¥Ö¡¢¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ë¡¢¥À¥Ëー¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¡Ê¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡¿¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥È¥ì¥¹¡Ë¡¢¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥¯¥¤¥ó¡Ê¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡¦¥Èー¥Á¡¿¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥¹¥Èー¥à¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¡Ë¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ïー¥Ðー¡Ê¥ì¥Ã¥É¡¦¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¡¿¥¢¥ì¥¯¥»¥¤¡¢¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ë¡¢¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¦¥Ç¥åー¥¯¡Ê¥¨¥à¥Ð¥¯¡Ë¡¢¥Ï¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ó¡á¥«ー¥á¥ó¡Ê¥´ー¥¹¥È¡¿¥¨¥¤¥ô¥¡¡¦¥¹¥¿ー¡¢¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ë¡¢¥È¥à¡¦¥Ò¥É¥ë¥¹¥È¥ó¡Ê¥í¥¡Ë¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Á¥å¥ïー¥È¡Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µーX¡¿¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥¨¥°¥¼¥Ó¥¢¡¢X-MEN¡Ë¡¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥±¥é¥ó¡Ê¥Þ¥°¥Ëー¥Èー¡¿¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ìー¥ó¥·¥ãー¡¢X-MEN¡Ë¡¢¥¢¥é¥ó¡¦¥«¥ß¥ó¥°¡Ê¥Ê¥¤¥È¥¯¥í¥¦¥éー¡¿¥«ー¥È¡¦¥ï¥°¥Êー¡¢X-MEN)¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥íー¥ß¥ó¡Ê¥ß¥¹¥Æ¥£ー¥¯¡¿¥ì¥¤¥Ö¥ó¡¦¥Àー¥¯¥Û¥ë¥à¡¢X-MEN¡Ë¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Þー¥¹¥Ç¥ó¡Ê¥µ¥¤¥¯¥í¥Ã¥×¥¹¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥µ¥Þー¥º¡¢X-MEN¡Ë¡¢¥Á¥ã¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¥¤¥¿¥à¡Ê¥¬¥ó¥Ó¥Ã¥È¡¿¥ì¥ßー¡¦¥ë¥Ýー¡¢X-MEN¡Ë¡¢¥Ú¥É¥í¡¦¥Ñ¥¹¥«¥ë¡Ê¥ß¥¹¥¿ー¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¥êー¥É¡¦¥ê¥Á¥ãー¥º¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¡Ë¡¢¥í¥Ðー¥È¡¦¥À¥¦¥Ëー¡¦Jr.¡Ê¥É¥¯¥¿ー¡¦¥É¥¥ー¥à¡Ë¡Ä¡ÄÌÜ¤ââÁ¤à¤è¤¦¤ÊÌÌ¡¹¤À¡£
¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ï2026Ç¯12·î18Æü¡¢ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡£¤¤¤è¤¤¤è¡¢¤¢¤È1Ç¯¡£