¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥êー¡Ù2026Ç¯3·î20Æü¡¢ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤¬·èÄê
¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¼ç±é¡¢Âç¿Íµ¤SF¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ëÃíÌÜºî¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥êー¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ø³«Æü¤¬¡¢2026Ç¯3·î20Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£IMAX¤Ç¤Î¾å±Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
´©¹Ô¸å¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éー¤òÃ£À®¤·¤¿SF¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯ÆÉ¤á¡×¤ÈÇ®¤¯¿ä¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¡£±Ç²è¡Ø¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥£¥¢ー¤Ë¤è¤ë¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤ºî¡£
Ì¤ÃÎ¤Î¸¶°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÇË´¤ËÉÎ¤·¤¿ÃÏµå¤ÈÁ´¿ÍÎà¤òµß¤¦¤Ù¤¯¡¢¤·¤¬¤Ê¤¤Ãæ³Ø¹»¤Î²Ê³Ø¶µ»Õ¥°¥ìー¥¹¡Ê¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¡Ë¤¬¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í±§Ãè¤Ø¾è¤ê½Ð¤·¡¢¡È¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«¡Ê¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥êー¡Ë¡É¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÄ©¤à¡£
Filmed For IMAXºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢IMAX®¾å±Ç¤â·èÄê¡£11.9¸÷Ç¯Àè¤Î±§Ãè¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÁÔÂç¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÂçÇ÷ÎÏ¤Î±ÇÁü¥¹¥±ー¥ë¤ò¡¢IMAX¤À¤±¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤²è³Ñ¡¦Âç²èÌÌ¤Ë¤ÆÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¤âÈ¯Çä³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ø¥¤¥ë¡¦¥á¥¢¥êー¡Ù¤Ï2026Ç¯ 3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë Á´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¸ø³«¡£¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤ÇÂÔ¤Æ¡ª
