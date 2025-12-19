¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥é¥É¥¯¥ê¥Õ¡¢³¤³°¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ø ¨¡ ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌò¤è¤ê¤â¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë¥Ò¥É¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡×
±Ç²è¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥é¥É¥¯¥ê¥Õ¤¬¡¢¿·ºî¥³¥á¥Ç¥£¥·¥êー¥º¡ÖThe Fall and Rise of Reggie Dinkins¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤Ë±Ç²è´ÆÆÄÌò¤Ç¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2026Ç¯2·î23Æü¤è¤êÊÆNBC¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Íî¤Á¤Ö¤ì¤¿¸µ¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë³¦¤Î¥¹¥¿ー¤¬ìÞºá¤ÈÌ¾ÍÀÈÔ²ó¤òµá¤á¤ÆºÆµ¯¤ò¿Þ¤ëÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¥ì¥¸ー¤Ï¼«¿È¤Î»î¹ç¤ÇÅÒÇî¤ò¹Ô¤¤¡¢NFL¤«¤é±Êµ×ÄÉÊü¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¥¢ー¥µー¡¦¥È¥Ó¥ó¡Ê¥é¥É¥¯¥ê¥Õ¡Ë¤ò¸Û¤¤¡¢¼«Âð¤Ëµï¸õ¤µ¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤è¤¦°ÍÍê¤¹¤ë¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡Ö30 ROCK/¥µー¥Æ¥£ー¡¦¥í¥Ã¥¯¡×¤Î¥í¥Ðー¥È¡¦¥«ー¥í¥Ã¥¯¡õ¥µ¥à¡¦¥ßー¥ó¥º¡£¥Æ¥£¥Ê¡¦¥Õ¥§¥¤¤¬À½ºîÁí»Ø´ø¤òÃ´Åö¤·¡¢¥È¥ì¥¤¥·ー¡¦¥âー¥¬¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±ºî¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î¥·¥êー¥º¤È¤Ê¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥é¥É¥¯¥ê¥Õ¤¬¥âー¥¬¥ó¤È·ý¤òÆÍ¤¹ç¤»¤ë¥·ー¥ó¤ä¡¢¤¤¤Ö¤«¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥·ー¥ó¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÊÆ¤Î¥«¥Ðー¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒÀÊ¤ÇÆó¿Í¤¬Âç¤Ï¤·¤ã¤®¤¹¤ë»Ñ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
¥«ー¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥é¥É¥¯¥ê¥Õ¤È¡Ö¥¢¥ó¥Ö¥ì¥¤¥«¥Ö¥ë¡¦¥¥ßー¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È: ¥¥ßーVS¶µÁÄ¡×¤ä¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Þ¥ê¥¬¥ó¡×¤Ç¶¨¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥é¥êーÌò¤ò¥é¥É¥¯¥ê¥Õ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤¾å¤²¤¿¤½¤¦¡£¡ÖÈà¤Ï¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù°Ê¹ß¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¯É÷ÊÑ¤ï¤ê¤ÊÁªÂò¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¥Ã¥È¥³¥à¤â¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥é¥É¥¯¥ê¥Õ¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÈÂçºî±Ç²è¤ä¥Ö¥ëー¥Ð¥Ã¥¯¤Î»Å»ö¤È´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¡¢¤«¤Ê¤ê¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò½ñ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡É¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤â¤·ËÍ¤¬ÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÊÌ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¸¬µõ¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥é¥É¥¯¥ê¥Õ±é¤¸¤ë¥¢ー¥µー¤È¼ç¿Í¸ø¥ì¥¸ー¤Î´Ø·¸À¤Ï¡¢·è¤·¤Æ²º¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£¥é¥É¥¯¥ê¥Õ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿¤É¤ÎÌò¤è¤ê¤â¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë¥Ò¥É¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿ÍÊªÁü¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÖThe Fall and Rise of Reggie Dinkins¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤Ï2026Ç¯2·î23Æü¤è¤êÊÆNBC¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¡£
Source: