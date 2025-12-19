¥¸¥Ö¥ê¡õ¿·³¤À¿¤«¤é±Æ¶Á¡¢¡Ø¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥¸¥ãー¥Ëー¡ÙÉÔ»×µÄ¤Ê¥É¥¢¤Ç²áµî¤ËÌá¤ì¤ë¡Ö¥¢¥Ë¥á¤ËÄÌ¤º¤ë¡× ¨¡ ´ÆÆÄ¤ÏµÜºê½ÙºîÉÊ¤Ë´¶Æ°¡Ö¼«Ê¬¤Ç±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¤ï¤«¤ë¡×
¥Þー¥´¥Ã¥È¡¦¥í¥Óー¡õ¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¥ë¼ç±é¡Ø¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥¸¥ãー¥Ëー ¤Õ¤¿¤ê¤Î»þ¶õÎ¹¹Ô¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî¶Ê²È¡¦µ×ÀÐ¾ù¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¿Ê½Ðºî¡£´ÆÆÄ¤Î¥³¥´¥Ê¥À¤Ï¡¢THE RIVER¤Î¼èºà¤Ë¤Æ¡¢¡Öµ×ÀÐ¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤Èµ×ÀÐ¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤«¤éÆÃ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤«¤é¡¢ËÍ¤ÈÂ©»Ò¤Ï¿·³¤À¿¤µ¤ó¤Î±Ç²è¤âÂç¹¥¤¡£¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡Ø¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥¸¥ãー¥Ëー¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Í§¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡Ê¥Õ¥¡¥ì¥ë¡Ë¤È¥µ¥é¡Ê¥í¥Óー¡Ë¡£2¿Í¤Ï¥«ー¥Ê¥Ó¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¡ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¥É¥¢¡É¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤òºÆ¤ÓÂÎ¸³¤¹¤ë¡£Èà¤é¤Ï¼«¤é¤Î²áµî¤Ë¿¨¤ìÄ¾¤·¡¢¸ß¤¤¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç°¦¾ð¤òÃÎ¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Î¡È¥É¥¢¤ò¤¯¤°¤ë¤È²áµî¤ËÌá¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¥³¥´¥Ê¥À¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂ©»Ò¤È¥¢¥Ë¥á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÎµÓËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¥¢¥Ë¥á¤ËÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç¥¢¥Ë¥á¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥³¥´¥Ê¥À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ä¿·³¤À¿ºîÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¿¼¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÂ©»Ò¤¿¤Á¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤í¡¢¡È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹¥¤¤Ê±Ç²è¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤µ¤¤¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ë¤ÏËÍ¤¬¹¥¤¤Ê±Ç²è¤ÎÃª¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤¹¤ë¤È¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤¬¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤äÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µÜºê½Ù¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¤Ò¤È¤ê¤Î´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤ò¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤ËÁ´Éô´Ñ¤ë¡É¤È¤¤¤¦½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¡×
µÜºê½ÙºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¥³¥´¥Ê¥À¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢°ì¼ï¤Î¡ÈÂà¶þ¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¡£¼Ö¤Ë¾è¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Èà¤é¤¬Ê¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¤ËÂà¶þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¸½¼Â¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÀÜ¤¹¤ë»þ´Ö¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÂç¹¥¤¡×¤È¤â¡£
¡Ö¸¸ÁÛÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¤â¡¢¿å¤¿¤Þ¤ê¤ä±«¡¢¥«¥¨¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ïÅª¤ÊºÙÉô¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤È¸¸ÁÛ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¿Í´ÖÅª¤Ê´¶¾ð¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¿¼¤¯¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¨¡¨¡¤½¤Î¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡È±Ç²è¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡É¤ÎºÇÎÉ¤ÎÎã¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç±Ç²è¤ò»£¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¸«ÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¤µ¤é¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤½¤·¤Æ¥³¥´¥Ê¥À¤Ï¡¢µ×ÀÐ¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ËÜºî¤Î²»³Ú¤Ë¤â¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Öµ×ÀÐ¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤ÏÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¼Â´¶¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È´ÑµÒ¤òÆ³¤¯ÎÏ¤â¤¢¤ë¡£²»³Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡×
