¥¥ã¥á¥í¥ó¡¢¡Ø¥¿ー¥ß¥Íー¥¿ー¡Ù¿·ºî¤ËÃå¼ê¤Ø ¨¡ ¥·¥å¥ï¤Á¤ã¤ó½Ð±é¥Ê¥·¡¢¡Ö¿·À¤Âå¤Ë¤¹¤Ù¤¡×
µð¾¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ï¡¢¶á¤¯¡Ø¥¿ー¥ß¥Íー¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º´°Á´¿·ºî¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ë¤Ä¤â¤ê¤Î¤è¤¦¤À¡£ÊÆ¤Ë¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
2019Ç¯¤Î¡Ø¥¿ー¥ß¥Íー¥¿ー¡§¥Ë¥åー¡¦¥Õ¥§¥¤¥È¡Ù¸å¤È¤Ê¤ë¥·¥êー¥º±Ç²èÂè7ºî¡£¡Ø¥Ë¥åー¡¦¥Õ¥§¥¤¥È¡Ù¤Ç¤Ï¿·¾Ï¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥¥ã¥á¥í¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈãÉ¾¡¦¶½¼ýÌÌ¤Ç¼ºÇÔ¤·¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¿·¤·¤¤´ÑµÒ¤Î¤¿¤á¤ÎÍ×ÁÇ¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬¸í»»¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¼«¿È¤â¸å¤Ë¡£
¿´µ¡°ìÅ¾¤Î¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ï¡¢2023Ç¯¤´¤í¤è¤ê¿·ºî¤ÎµÓËÜ¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤ÇÂ¿Ë»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤¬¤Ò¤ÈÃÊÍî¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£¸å¿ô¥ö·î¤Ç¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¤ÎÊý¤âÍî¤ÁÃå¤¯¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éËÜÅö¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¡£
¤¿¤À¤·¡¢Æñ»º¤òÍ½´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ö²ò·è¤¹¤Ù¤Êª¸ì¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£ºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¸½¼Â¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½½Ê¬¤ËÀè¼è¤ê¤·¡¢¤½¤ì¤òSF¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤µ¤»¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤Ç¤Ë½àÈ÷ºî¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¡¢T-800Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥¢ー¥Î¥ë¥É¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¥§¥Í¥Ã¥¬ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½Ð¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¿·À¤Âå¤Ë¤¹¤Ù¤»þ¤Ç¤¹¡£¥¢ー¥Î¥ë¥É¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¿ー¥ß¥Íー¥¿ー¡§¥Ë¥åー¡¦¥Õ¥§¥¤¥È¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÎT-800Ìò¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÇ¸å¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¡Ö¥¿ー¥ß¥Íー¥¿ー¤È¡¢»þ´ÖÀïÁè¤äÄ¶ÃÎÇ½¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ë¤ÏÉý¹¤¤²ò¼á¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¿Í¡¹¤¬ÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥¥ã¥á¥í¥ó¡£ºÇ¿·ºî¤Ç¤ÏAI¤ÎºÇ¿·»ö¾ð¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
°ÊÁ°¤Ë¤Ï¡ÖAI¤òÊ¼´ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¡Ø¥¿ー¥ß¥Íー¥¿ー¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê½ªËöÀ¤³¦¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´í¸±À¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤â¡£¾ï¤Ë±Ç²è¤ÈÊª¸ì¤Î³×¿·¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤¿¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¤ë»þÂå¤Î¡Ø¥¿ー¥ß¥Íー¥¿ー¡Ù¤Ë²¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡£
