¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¼Â¼ÌÈÇ¡¢¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡õ¥Õ¥ê¥ó¡¦¥é¥¤¥ÀーÌò¤Î¸õÊä¤¬È½ÌÀ ¨¡ 2026Ç¯6·î¤Î»£±Æ¤á¤¶¤·¤Æ½àÈ÷Ãæ
¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¡Ê2010¡Ë¤Î¼Â¼Ì±Ç²èÈÇ¤Ë¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ëÌò¡¢ÂçÅ¥ËÀ¥Õ¥ê¥ó¡¦¥é¥¤¥ÀーÌò¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ÏÀè½µ¡Ê12·îÂè2½µ¡Ë¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤Æ¥¥ã¥¹¥È¸õÊä¼Ô¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¼¡Âè¤Ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢2026Ç¯6·î¤Î»£±Æ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é18Ç¯´Ö¡¢¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿Åã¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ëÌò¤Î¸õÊä¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥ËーºîÉÊ¡Ø¥¾¥ó¥Óー¥º4 ¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤¿¤Á¤ÎÌëÌÀ¤±¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿16ºÐ¤Î¿·À±¥Õ¥ì¥¤¥ä¡¦¥¹¥«¥¤¡¢¡Ø»àÎî´Û °Ëâ¤Î¤»¤¤¤Ê¤é¡¢Ìµºá¡£¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Î¥µ¥é¡¦¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥¯¡¢DC¥É¥é¥Þ¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¥º¡×¤Î¥ì¥¤¥Ö¥óÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Æ¥£ー¥¬¥ó¡¦¥¯¥í¥Õ¥È¡¢Apple TV+¡Ö¥¤¥ó¥Ùー¥¸¥ç¥ó¡×¤Î¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡á¥Þ¥¤¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤ò³°¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ³¤¯ÂçÅ¥ËÀ¥Õ¥ê¥ó¡¦¥é¥¤¥ÀーÌò¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¾¥ó¥Óー¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥Þ¥¤¥í¡¦¥Þ¥ó¥Ï¥¤¥à¡¢¥·¥êー¥º¡Ö¥¸¥å¥êー¡õ¥¶¡¦¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥º¡×¡Ê2020¡Ë¤Î¥Á¥ãー¥êー¡¦¥®¥ì¥¹¥Ôー¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¿·¿Í¥¸¥ê¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤¬¸õÊä¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ëÌò¤Ç¤ÏAmazon¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÀÄ¤¤²Æ¡×¤Î¥íー¥é¡¦¥¿¥ó¤â¸õÊä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÄ¾¶á¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ºÇ½ªÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¶á¤¯·èÄê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Ê¤ªÀèÆü¡¢¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤Î°é¤Æ¤ÎÊì¥Þ¥¶ー¡¦¥´ー¥Æ¥ëÌò¤Ë¤Ï¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Î¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤Ï´ë²è¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¡Ø¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¡Ù¿·ºî±Ç²è¤È¡Ø¥¶¡¦¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó2¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÍýÍ³¤âÂç¤¤½¤¦¤À¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥çー¥Þ¥ó¡Ù¡Ê2017¡Ë¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥°¥ì¥¤¥·ー¡¢µÓËÜ¤Ï¡Ø¥½ー¡§¥é¥Ö¡õ¥µ¥ó¥Àー¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Î¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡ー¡¦¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¼çÌò¤Õ¤¿¤ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡©
