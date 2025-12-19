¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×±Ç²èÈÇ¤Ë¡Ø¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¡Ù´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤
À¤³¦Åª¥Öー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×¤Î±Ç²èÈÇ¤Ë¡¢¡Ø¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥Ýー¥ë¡¦¥¥ó¥°´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×¤Ï¹á¹Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥«¥·¥ó¡¦¥í¥ó¡ÊÎ¶²È¾º¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£¤Õ¤µ¤Õ¤µ¤·¤¿¥Õ¥¡ー¤Î¼Á´¶¤äÂç¤¤Ê¼ª¤ÈÌÜ¡¢¥®¥¶¥®¥¶¤Î»õ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£BLACKPINK¤Î¥ê¥µ¤¬¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë½Ö¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤¤¬³ÈÂç¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÆþ¼êº¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²èÈÇ¡Ø¥é¥Ö¥Ö¡Ù¤Ï´ë²è¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢ºîÉÊ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¥×¥í¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÏÉÔÌÀ¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¥¥ó¥°¤Î¤Û¤«¡¢¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡Ø¤æ¤ê¤«¤´¤òÍÉ¤é¤¹¼ê¡Ù¡Ê2025¡Ë¤ÎÀ½ºî²ñ¼ÒDepertment M¡¢¡Ø¹¬¤»¤Ø¤Î¤Þ¤ï¤êÆ»¡Ù¡Ê2019¡Ë¡Ø¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥É¥é¥´¥ó¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Î¥¦¥§¥ó¥·¥ó¡¦¥·ー¤¬Ì³¤á¤ë¡£
ËÜ´ë²è¤Ï2025Ç¯11·î¡¢¥½¥Ëー¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¤¬¥é¥Ö¥Ö¤Î±Ç²è²½¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤³¤È¤«¤éÂ¸ºß¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¥½¥Ëー¤Ï¥é¥Ö¥Ö¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPOP MART¡×¤È¤È¤â¤Ë´ë²è¤ò¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Ýー¥ë¡¦¥¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ø¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¡Ö¤¯¤Þ¤Î¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¡×¤ò¼Â¼Ì¡õCG¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ë¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤Ë±ÇÁü²½¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥Úー¥¹¡¦¥Õ¥©ー¥¹¡×¤Ç´ÆÆÄ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤òÃ´Åö¡£¼ç±é¡Ê2023¡Ë¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢Â³ÊÔ´ë²è¤â¤À¡£¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¼ç±é¤Î¥Ç¥£¥º¥Ëー±Ç²è¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
