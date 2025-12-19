¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥ººÇ¿·ºî¡ØDIGGER¡¿¥Ç¥£¥¬ー¡Ù2026Ç¯¸ø³«·èÄê ¨¡ ¡Ø¥Ðー¥É¥Þ¥ó¡Ù´ÆÆÄ¤ÈÄ©¤àµ¬³Ê³°¥³¥á¥Ç¥£
¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Ù¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¡¢¡Ø¥Ðー¥É¥Þ¥ó ¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÊÌµÃÎ¤¬¤â¤¿¤é¤¹Í½´ü¤»¤Ì´ñÀ×¡Ë¡Ù¡Ê2014¡Ë¡Ø¥ì¥ô¥§¥Ê¥ó¥È¡§ÁÉ¤¨¤ê¤·¼Ô¡Ù¡Ê2015¡Ë¤ÇºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤Ëµ±¤¯¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦G¡¦¥¤¥Ë¥ã¥ê¥È¥¥´ÆÆÄ¤¬¡¢¡Èµ¬³Ê³°¡É¤Î½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à±Ç²è¡ØDIGGER¡¿¥Ç¥£¥¬ー¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§DIGGER¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯¤ËÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¶ËÈë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÂè1ÃÆÆÃÊó±ÇÁü¤¬ÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¡ØDIGGER¡¿¥Ç¥£¥¬ー¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òÄ¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö·¡¤ë¿Í¡×¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥È¥à¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬¥¹¥³¥Ã¥×¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é²»³Ú¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Î¤Û¤«¡¢¡Èµ¬³Ê³°¤ÎÂç»´»ö¥³¥á¥Ç¥£¡É¤È¤¤¤¦¥³¥Ôー¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥¹¥Èー¥êー¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÆæ¤Î¥Ùー¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÊÁ°¡¢¥¤¥Ë¥ã¥ê¥È¥¥´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÇËÌÇÅª¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤Î¡¢¿Í´Ö¤ÎËÜ¼Á¤òÉÁ¤¤¤¿»Ä¹ó¤Ê¥³¥á¥Ç¥£¡£¶²¤í¤·¤¯¤Æ¡¢¾Ð¤¨¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤¡×¤È¡£¥¯¥ëー¥º¤¬ÆÀ°Õ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´°Á´Éõ°õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡©
¶¦±é¤Ï¡ØÍî²¼¤Î²òË¶³Ø¡Ù¡Ê2023¡Ë¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥Ò¥å¥éー¡¢¡Ø¥·¥Ó¥ë¡¦¥¦¥©ー ¥¢¥á¥ê¥«ºÇ¸å¤ÎÆü¡Ù¡Ê2024¡Ë¥¸¥§¥·ー¡¦¥×¥ì¥â¥ó¥¹¡¢¡Ø¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥á¥¿¥ë ～Ê¹¤³¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È～¡Ù¡Ê2019¡Ë¥ê¥º¡¦¥¢ー¥á¥Ã¥É¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡§ñññðÅç¤Îµð¿À¡Ù¡Ê2017¡Ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡¢¡Ø¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡Ù¡Ê2025¡Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¹¥¿ー¥ë¥Ðー¥°¡¢¡Ø¥Èー¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥ßー¡Ù¡Ê2022¡Ë¥½¥Õ¥£ー¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥É¥é¥´¥ó¡×¡Ê2022-¡Ë¤Î¥¨¥Þ¡¦¥Àー¥·ー¡£
µÓËÜ¤Ï¥¤¥Ë¥ã¥ê¥È¥¥´ÆÆÄ¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¥Ðー¥É¥Þ¥ó ¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÊÌµÃÎ¤¬¤â¤¿¤é¤¹Í½´ü¤»¤Ì´ñÀ×¡Ë¡Ù¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡¦¥Ç¥£¥Í¥é¥ê¥¹¡¦Jr¡õ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¸¥ã¥³¥Üー¥ó¡¢·àºî²È¥µ¥Óー¥Ê¡¦¥Ðー¥Þ¥ó¤¬¼¹É®¤·¤¿¡£
±Ç²è¡ØDIGGER¡¿¥Ç¥£¥¬ー¡Ù¤Ï2026Ç¯¸ø³«¡ÊÊÆ¹ñ¸ø³«Æü¤Ï2026Ç¯10·î2Æü¡Ë¡£