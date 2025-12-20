¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¿ÍÎà»Ë¾åºÇÂç¤Î±Ç²è¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±Ç²è³¦¤ÎÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¡¢¤µ¤é¤Ë±ÇÁüµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ëµð¾¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤¬´ÆÆÄ¤¹¤ë¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤¬¤Ä¤¤¤ËÅþÍè¡£¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¡Ê2009¡Ë¤Ç¤Ï¿¹¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Ç¤Ï³¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿ËÜ¥·¥êー¥º¤À¤¬¡¢Âè3ºî¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö±ê¡×¤À¡£
³×Ì¿Åª¤À¤Ã¤¿Á°2ºî¤ò¤â¤µ¤é¤Ë¾å²ó¤ë¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂÎ¸³¡£¡È´Ñ¤ë¡É¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡É´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê·à¾ì¤Ç´Ñ¤ë¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¶Ë¸Â¤Þ¤ÇËá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿3D±ÇÁü¤Ï¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¶Ã¤¤òÄ¶¤¨¡¢´ÑµÒ¤Î¿ÈÂÎ´¶³Ð¡¢¤½¤·¤Æ¿´¤½¤Î¤â¤Î¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë°è¤Ø¤ÈÅþÃ£¤·¤¿¡£ (C) 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.
¤À¤¬ËÜºî¤¬ÉÁ¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë±ÇÁüÅª¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿À¤³¦¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ê¥ô¥£¤È¿ÍÎà¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÀ¸¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¡¢¤è¤ê²á¹ó¤Çº¬¸»Åª¤ÊÌä¤¤¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¡£
THE RIVER¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤òDolby Cinema¤Î3D´Ä¶¤Ë¤Æ¤¤¤ÁÁá¤¯´Õ¾Þ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤é¡¢¤½¤Î´¶ÁÛ¤òÄ´ºº¡£¤¿¤Ã¤¿º£¡¢¥Ñ¥ó¥É¥é¤«¤éµ¢´Ô¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÆÉ¼Ô¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£ ¡Ö±Ç²è³«»Ï1ÉÃ¤Ç°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×±Ç²èÂÎ¸³¤Î¼¡¸µ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡¢¿ÍÎàÌ¤ÂÎ¸³¤Î±ÇÁüÈþ (C) 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.
¥Í¥¤¥Æ¥£¥êÌò¥¾ー¥¤¡¦¥µ¥ë¥À¥Ê¤Ë¤·¤Æ¡ÖÁ°ºî¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÎ¿²ï¤¹¤ë¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤ë°µ´¬¤Î3D±ÇÁü¡£¥í¥Ê¥ëÌò¤Î¥±¥¤¥È¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥ì¥Ã¥È¤â¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¤è¤¦¤ä¤¯´ÆÆÄ¤ÎÇ¾¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£Èà¤Î¶õÁÛ¤¬´°Á´ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¡×¤È¶Ã¤¯¡¢µæ¶Ë¤ÎË×ÆþÂÎ¸³¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤´¶Æ°¤Ï¡¢·à¾ì¤Ç3D´Õ¾Þ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£
¡Ö±Ç²è³«»Ï1ÉÃ¤Ç¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¤È¤Ï°µ´¬¤Î±ÇÁüÂÎ¸³¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê¤Ï¤Á ¤µ¤ó ½÷À¡Ë
¡ÖÅ¸³«¤¬Áá¤¯½ª»Ï¥É¥¥É¥¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÏIMAX¤È4D¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¹¥¤¤ÊÊý¤Ï3D¤ä4D¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê¤æ¤Ã¤ー ¤µ¤ó ½÷À¡Ë
¡ÖÂçÊÑ¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤êÂçËþÂ¡£±ÇÁü¤â¼Â¼Ì¤È3D¤Î¶¤¬È½¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¿Ê²½¤·¤Æ¡¢Ë×Æþ´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡£À§Èó¤È¤â·à¾ì¤Ç´Õ¾Þ¤·¤ÆÍß¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¡Ê¤È¤·¤ê¤ó ¤µ¤ó ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯±ÇÁüÈþ¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤é°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤¼¤Ã¤¿¤¤¤Ë3D¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤È¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ê3D¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ËÜµ¤¤Î3D¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ð¥¿ー¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ìµ¤¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê¤¦ー¤¿¤ó ¤µ¤ó ½÷À¡Ë
¡ÖÎ¦¡¦³¤¡¦¶õ¡¦±ê¤Î±é½Ð¤¬À¨¤Þ¤¸¤¯¡¢3D¤òÄÌ¤·¤Æ°µÅÝÅªË×Æþ´¶¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤¿197Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£¡×¡Ê¤ß¤ä¤· ¤µ¤ó ÃËÀ¡Ë
¡Ö¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¡£º£ºî¤â±ÇÁüÈþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²»¶Á¤ä¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤è¤ë¡ÈË×Æþ´¶¡É¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯È¾Ê¬¤òÀê¤á¤ëÀïÆ®¥·ー¥ó¤Ï°µ´¬¤Ç¡¢¾éÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë3»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¡¢±Ç²è´ÛÎ¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä±Ç²è¤ò´Ñ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢±Ç²è¤Ë¤Þ¤¿¥Ï¥Þ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¡×¡ÊMaaya ¤µ¤ó ½÷À¡Ë
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï°ËÃ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥·¥êー¥º3ºîÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢1¡¦2¤òÄ¶¤¨¤ë´¶Æ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Î±ÇÁüÈþ¤¬¤è¤êË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥·¥êー¥ººÇ¹â·æºî¤È¤·¤ÆÁê±þ¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê¤·¤ê¤å¤¦ ¤µ¤ó ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¤Ï±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤Æ¤³¤½¡£°µÅÝÅªË×ÆþÂÎ¸³¡£¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢"´Ñ¤ë"¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ"¤½¤³¤Ë¤¤¤ë"¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£¤³¤Î±ÇÁüÈþ¤ò±Ç²è´Û¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â´Ñ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎË×Æþ´¶¡£¡×¡Êamehal ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖºÇ¹âÊö¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦Èþ¤·¤µ¡ª¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÀ¤³¦¤Ø´°Á´Ë×Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÆ¸¿´¤Ëµ¢¤ì¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥´¶¤òÊú¤¤¤¿±Ç²è¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤·¤¯ºÙË¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¿Ì¤¨¤ë¤Û¤É¤Î´¶Æ°¡£±Ç²è´Û¤Ç¤Þ¤¿ÂÎ´¶¤·¤Þ¤¹¡£¥éー¥¸¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£²¿ÅÙ¤À¤Ã¤ÆÂç·æºî¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê¥¨¥ß ¤µ¤ó ½÷À¡Ë
¡Ö3D¤Î³µÇ°¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡£²»¤Î¿¶Æ°¤ä¶õ´Ö¤Î±ü¹Ô¤¤Ê¤É¤Î»ë³Ð¸ú²Ì¡¢¿å¤ÎÉ½¸½¤¬¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤Æ4D¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿å¤·¤Ö¤¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð´é¤ò¤½¤à¤±¤Æ¡¢3D¥á¥¬¥Í¤Ë¤Ä¤¤¤¿¿åÅ©¤ò¿¡¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ê±ÇÁüÂÎ¸³¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£³Î¼Â¤Ë2ºîÌÜ¤è¤êÂÎ´¶¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤¼¤Ò¤È¤â·à¾ì¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê¥Ê¥Æ¥£ ¤µ¤ó ½÷À¡Ë
¡Ö¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù3ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤ÆÈó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£ ¡Öµ¤ÉÕ¤±¤ÐÎÞ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥·ー¥ó¤ÇÂà¶þ¤·¤Ê¤¤¡×´¶Æ°¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¸«Æ¨¤¹¤Ê (C) 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.
Æù´ã¤Ç¼ÂºÝ¤ÎÍ¼ÍÛ¤Î·Ê´Ñ¤ò¸«¤¿¤è¤¦¤ÊÀäÌ¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¡£ºÇ¿·¤ÎÎ©ÂÎ»ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤ÆÂÀÍÛ¤ä¸÷¤Î¥Õ¥ì¥¢¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë×Æþ´¶¤¬È´¤¤ó½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡ÙºîÉÊ¤Î·èÄêÈÇ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡ÊTAKATO ¤µ¤ó ÃËÀ¡Ë
À¨¤Þ¤¸¤¤Ë×ÆþÂÎ¸³¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜºî¤Ï¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¥µー¥¬¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê°ìËÜ¤À¡£¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¼«¿È¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÂè1¾Ï¤Î¡È´°·ëÊÔ¡É¤Ë¤¢¤¿¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£±ÇÁüÅªÃ£À®¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÁªÂò¤Èµ¾À·¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¥·¥êー¥º¶þ»Ø¤Î´¶¾ðÅªÅþÃ£ÅÀ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥á¥í¥óºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤â¸«±þ¤¨È´·²¤À¡£
¡Ö°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁüÈþ¤Ç¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÂç¼«Á³¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÈÁÔÂç¤ÊËÁ¸±¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÈÂ²°¦¤Ë´¶Æ°¤Ç¤¤ëÄ¶°ìµé¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¡ª3D¤ÇºÇ¹â¤ÎË×ÆþÂÎ¸³¤ò¡ª¡ª¡×¡Ê¤¿¤¯¤¿¤¯¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó ¤µ¤ó ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡ÚË×Æþ´¶¡Û¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¤½¤·¤Æ¡Ú²ÈÂ²°¦¡Û¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ëº£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¡£Èà¤À¤±¿Í´Ö¤È¤¤¤¦´Ä¶¡£·ì¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ú°¦¡Û¤Ï¤¢¤ë¡£µã¤±¤Þ¤¹¡ª·à¾ì¤Ç¸«¤ë¤Ù¤±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ê¤Ê¤Ê¤ß¤ó ¤µ¤ó ½÷À¡Ë
¡Ö3»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç²¿ÅÙ¤â´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¡¢µ¤ÉÕ¤±¤ÐÎÞ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹ÊÔ¤Î±Ç²è¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥·ー¥ó¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÆâÍÆ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿3»þ´Ö¤Ç¡¢ÂÎ´¶»þ´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ê¤è¤¦¤«¤ó ¤µ¤ó ÃËÀ¡Ë
¡Ö1ºîÌÜ¤«¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£1ºîÌÜ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤ÎÆâÍÆ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ê¡¢¤È²¿ÅÙ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£1ºîÌÜ¡¢2ºîÌÜ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤¬Á´¤Æ¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æº£ºî¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤¿¤áº£¤Þ¤Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê¥Ê¥Æ¥£ ¤µ¤ó ½÷À¡Ë
¡Ö¶áÇ¯¤ÎSF¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ËÍè¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÌÌÇò¤µ¡£3»þ´Ö·Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ì½Ö¤ÇËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó°Ê³°¤Ë¤â¸Ä¡¹¤ÎÇØ·Ê¤äÀßÄê¤ËÈ´¤«¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢Á´¤Æ¤Î¥·ー¥ó¤ÇÂà¶þ¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ò´Ñ¤º¤Ëº£Ç¯¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¡×¡Ê¥·¥ã¥¥·¥ã¥¥ì¥¿¥¹¤¯¤ó ¤µ¤ó ÃËÀ¡Ë
¡Ö£³ºî¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Ç°ìÈÖ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£À¸¤¤Æ¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¤³¦¤òÌÖÍå¤¹¤ëÊª¸ì¡£±§Ãè¥ì¥Ù¥ë¤Î»ëÌî¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤Î»×¹Í¤Ï¡¢º£¸å¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡©¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¡¢¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©¡×¡Êyukihime ¤µ¤ó ½÷À¡Ë
¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ï2025Ç¯12·î19Æü¡¢ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡£¤³¤Î´¶Æ°¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢·à¾ì¤À¤±¡£
