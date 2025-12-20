¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¥Í¥Ã¥È¥È¥é¥Ö¥ë¡×ÊÝ¸î¼Ô3³ä¤¬·Ð¸³¡¢ÆâÍÆ¤Ï? - LINE¥ä¥Õ¡¼Ä´ºº
LINE¥ä¥Õ¡¼¤Ï12·î18Æü¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍøÍÑ¤È²ÈÄíÆâ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯11·î28Æü¡Á11·î29Æü¡¢10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô1,052¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡û»Ò¤É¤â¤Î¥Í¥Ã¥È´ØÏ¢¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¥Ò¥ä¥ê¡¢Ìó3³ä¤¬·Ð¸³
2024Ç¯12·î¡Á2025Ç¯11·î¤Î1Ç¯´Ö¤ÇÊÝ¸î¼Ô¤Î28.4%¤¬»Ò¤É¤â¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´ØÏ¢¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¥Ò¥ä¥ê·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È²óÅú¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¥Ò¥ä¥ê¤ÎÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤¬11.0%¡¢¡ÖÉÔ¿³¤ÊURL¤ò³«¤¤¤¿¤ê¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤¬6.6%¡¢¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤ËÌµÃÇ¤Ç¥²¡¼¥à¤ä¥¢¥×¥êÅù¤Ë²Ý¶â¤·¤¿¡×¤¬5.9%¡¢»Ò¤É¤âÂ¦¤¬ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÁÛÄê³°¤Î»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¥Ò¥ä¥ê¤È¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî1Ç¯¤Î»Ò¤É¤â¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´ØÏ¢¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¥Ò¥ä¥ê¤È¤·¤¿ÆâÍÆ¤È³ä¹ç
¡û¥¹¥Þ¥ÛÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¡¢ÌóÈ¾¿ô¤¬¡ÖÌ¤ÀßÄê¡×
Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò°ÂÁ´¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¡Ö·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤¬48.1%¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤ÇÌÀ³Î¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬Ìµ¤¤¤Þ¤Þ»Ò¤É¤â¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¤ª»ÒÍÍ¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò°ÂÁ´¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
¡û»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Þ¥Û»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤ÏÌó6³ä
»Ò¤É¤â¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤¦¤¿¤á¤Î¶µ°é¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¡Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö»þ¡¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Ï60.9%¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤â39.1%¤òÀê¤á¡¢¶µ°é¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¾õ¶·¤Ë¤ÏÉý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¶µ°é¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
¡ûÃ¼Ëö¡¦¥¢¥×¥êÀßÄê¤ÎÄê´ü¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï33.2%ÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë
»Ò¤É¤â¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¢¥×¥ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹Åù¤ÎÀßÄê(¥Ñ¥¹¥³¡¼¥É/¸ø³«ÈÏ°Ï/ÆóÃÊ³¬Ç§¾Ú¤Ê¤É)¤ò¡Ö·î1²ó°Ê¾å¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÇ¯¤Ë¿ô²ó³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡¢33.2%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤¬47.4%¤È¡¢SNS¤Î¸ø³«ÈÏ°Ï¤ä¡¢¥¢¥×¥ê²Ý¶â¤ÎÀßÄê¤¬°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤ÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÁàºî¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ëµÙÆü¤äÄ¹´üµÙ¤ß¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¨¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¢¥×¥ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹Åù¤ÎÀßÄê(¥Ñ¥¹¥³¡¼¥É/¸ø³«ÈÏ°Ï/ÆóÃÊ³¬Ç§¾Ú¤Ê¤É)¤Ï³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
¡û²ÈÄíÆâ¤Ç½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥ë¤È¼ÂÂÖ¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×
²ÈÄíÆâ¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍøÍÑ»þ´Ö¤ä²Ý¶â¤ÎÀ©¸Â¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î°·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬´ÉÍý¤·¤ä¤¹¤¤¹àÌÜ¤¬Â¿¤¯µó¤²¤é¤ì¤¿¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÁÛÄê¤È»Ò¤É¤â¤Î¼ÂºÝ¤Î»È¤¤Êý¤È¤Î´Ö¤ËÂç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¡¢¸«¼é¤ê¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ÈÄíÆâ¤ÇÆÃ¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«?(Ê£¿ôÁªÂò²Ä)
