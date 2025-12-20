¡Ø¥Ûー¥à¡¦¥¢¥íー¥ó¡Ù¥Þ¥³ー¥ìー¡¦¥«¥ë¥¥ó¡¢¡Ö¥Õ¥©ー¥ë¥¢¥¦¥È¡×¤Ç¿·¶ÃÏ ¨¡ ¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸ー¤ÊÅ·ºÍ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×±é¤¸¤ë
¡Ø¥Ûー¥à¡¦¥¢¥íー¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¼ç¿Í¸ø¥±¥Ó¥ó¤ò±é¤¸¡¢Å·ºÍ»ÒÌò¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËÌ¾¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿¥Þ¥³ー¥ìー¡¦¥«¥ë¥¥ó¡£¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤«¤é30Ç¯¤¢¤Þ¤ê¡¢¥«¥ë¥¥ó¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¡£
¥«¥ë¥¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯12·î17Æü¤è¤êÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥©ー¥ë¥¢¥¦¥È¡×¥·ー¥º¥ó2¤Ë¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¤Ë¤Æ¡Ö¤³¤Î¤È¤³¤íºîÉÊÁª¤Ó¤ËÈó¾ï¤Ë¿µ½Å¤Ê¤è¤¦¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¡Ø¥Õ¥©ー¥ë¥¢¥¦¥È¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð±é¤¹¤ëºîÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¿¤ÀÃ±¤ËºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤Â©»Ò¤¬2¿Í²È¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÎÅÓÃæ¤Þ¤Ç¸«¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¸þ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤«¤Ê¤ê¸·Áª¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥©ー¥ë¥¢¥¦¥È¡×¥·ー¥º¥ó1¤ÏºòÇ¯¡¢Í£°ìºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç´°Áö¤·¤¿¥·¥êー¥º¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¥Ñー¥È¥Êー¤Î¥Ö¥ì¥ó¥À¡¦¥½¥ó¥°¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤â½Ð±é¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤ÈÂ¥¤µ¤ì¡¢2¤«·î¸å¤Ë¤Ï¥·ー¥º¥ó2¤Ø¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡ー¤ÎÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ËÍ¤Î´¶À¡¢¥æー¥â¥¢¤äÊ·°Ïµ¤¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ã¤Æ¡È¤¢¤¢¡¢¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ï¤«¤ë¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÎà¤Ç¡¢¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë²¿¤â¤»¤º¤Ë¡È¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤À¤Í¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¹¥¤¤À¤Ê¡£¤¸¤ã¤¢¤ªµÙ¤ß¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯²ó¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Á¤é¤«¤éËÍ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤Î¹ÔÆ°¤âµ¯¤³¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
¥«¥ë¥¥ó¤¬±¿Ì¿¤Î¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ö¥Õ¥©ー¥ë¥¢¥¦¥È¡×¤ÏÆ±¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¿Íµ¤¥²ー¥à¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥·¥êー¥º¡£À¤³¦¤Î½ªËö¤«¤é200Ç¯¸å¡¢²÷Å¬¤ÊÃÏ²¼»ÜÀß¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Îµï½»¼Ô¤¬¡¢Êü¼ÍÇ½¤Ë±øÀ÷¤µ¤ì¤¿ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ¾å¡¦¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Ç¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£Ê£»¨´ñÌ¯¤ÇÈó¾ï¤ËË½ÎÏÅª¤ÊÀ¤³¦¤ÇÊª¸ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¥·ー¥º¥ó1¤ÎÁÔÂç¤Ê¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥·ー¥º¥ó2¤Ç¤Ï»ëÄ°¼Ô¤ò¥â¥Ï¥Ó¡¦¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥é¥ó¥É¤«¤é½ªËö¸å¤Î³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÅÔ»Ô¥Ë¥åー¥Ù¥¬¥¹¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£
¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥ëー¥·ーÌò¥¨¥é¡¦¥Ñー¥Í¥ë¡¢Ê¼»Î¥Þ¥¥·¥Þ¥¹Ìò¥¢ー¥í¥ó¡¦¥âー¥Æ¥ó¡¢Ìµ»üÈá¤Ê¾Þ¶â²Ô¤®¥°ー¥ëÌò¥¦¥©¥ë¥È¥ó¡¦¥´¥®¥ó¥º¡¢¥ëー¥·ー¤ÎÉã¥Ï¥ó¥¯¡¦¥Þ¥¯¥ìー¥óÌò¥«¥¤¥ë¡¦¥Þ¥¯¥é¥¯¥é¥ó¤é¡£¥«¥ë¥¥ó¤Î±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸ー¤ÊÅ·ºÍ¥¿¥¤¥×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×¤À¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À¤½¤ÎÁ´ËÆ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Õ¥©ー¥ë¥¢¥¦¥È¡×¥·ー¥º¥ó1¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç1²¯¿Í°Ê¾å¤Ë»ëÄ°¤µ¤ì¡¢Prime Video»Ë¾åºÇ¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÎTOP 3¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¥·ー¥º¥ó2¤ÎÇÛ¿®¤òÁ°¤Ë¡¢´û¤Ë¥·ー¥º¥ó3¤Ø¤Î¹¹¿·¤â·èÄê¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºßÂç¥Ò¥Ã¥È¸ø³«Ãæ¤Î¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤Ç¤Ï¥ª¥ª¥ä¥Þ¥Í¥³¤Î¥¥ã¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹¥êー¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥«¥ë¥¥ó¡£³èÆ°¥Úー¥¹¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÎÉ¼Á¤ÊºîÉÊ¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬±®¤¨¤ë¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡Ø¥Ûー¥à¡¦¥¢¥íー¥ó¡Ù¥·¥êー¥ºÉüµ¢¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
