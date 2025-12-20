À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö1955 Åìµþ¥Ù¥¤¡×¤Ç³ØÀ¸¸ÂÄê¤Î¤ªÆÀ¤Ê½ÕµÙ¤ß½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤¬ÅÐ¾ì - 5Ì¾ÍøÍÑ¤Ç1Çñ1Ì¾4000±ß
¡Ö1955 Åìµþ¥Ù¥¤ by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×(ÀéÍÕ¸©±º°Â»Ô)¤Ï2026Ç¯1·î15Æü¡Á3·î14Æü¤Î´ü´Ö¡¢³ØÀ¸¸ÂÄê¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖEnjoy Spring!¥«¥ì¥Ã¥¸¥×¥é¥ó¡×(2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ1Ì¾¤¢¤¿¤ê7,000±ß)¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
2nd Room¤Ç¤ª²Û»Ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ ¥¤¥á¡¼¥¸
1·î¤«¤é3·î¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¡¢Ã»ÂçÀ¸¡¢ÀìÌç³Ø¹»À¸¤Î½ÕµÙ¤ß´ü´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢³ØÀ¸Î¹¹Ô¤Î¥Ï¥¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÂ´¶ÈÎ¹¹ÔÀè¤Ç¹Ô¤¦Í½Äê¤Î¤â¤Î¡×¤Î2°Ì¤Ë¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÎ¹¹Ô¤ÇºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Î1°Ì¤Ï¡ÖÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤Î¶¦Í¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³ØÀ¸¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯Î¹¤òÃç´Ö¤È¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÆÃÅµ¤òÉÕÂÓ¤·¤¿¡¢³ØÀ¸¸ÂÄê¤Î¤ªÆÀ¤Ê½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡ûÃç´Ö¤È¤ªÆÀ¤Ë½ÉÇñ¤·¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯Î¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë
¥Û¥Æ¥ëÂÚºß¥¤¥á¡¼¥¸
Æ±¥×¥é¥ó¤Ï¡¢½ÉÇñÆü¤Ë18ºÐ°Ê¾å¤ÎÂç³ØÀ¸¡¢Âç³Ø±¡À¸¡¢Ã»ÂçÀ¸¡¢ÀìÌç³Ø¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤È¤Ê¤ë¡£2Ì¾¤Î¾ì¹ç¤Ï1Çñ1Ì¾¤¢¤¿¤ê7,000±ß¡¢5Ì¾¤Î¾ì¹ç¤Ï1Çñ1Ì¾¤¢¤¿¤ê4,000±ß(¤¤¤º¤ì¤â¿©»ö¤Ê¤·)¤È¡¢°ì½ï¤ËÇñ¤Þ¤ë¿Í¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ë½ÉÇñ¤Ç¤¤ë¡£Ãç´Ö¤Èµ¤·Ú¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯Î¹¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤³ØÀ¸¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¤ªÆÀ¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¤òËþµÊ
¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë
ËÜ¥×¥é¥ó½ÉÇñ¼Ô¤Ï¡¢ÂÚºßÃæ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¥²¡¼¥à¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î·ë²Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ºÇÂç20%¤Î³ä°úÎ¨¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢¡ÖCafeteria¡×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡×(Äê²Á1,700±ß)¡£
¡Ö¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡×(Äê²Á1,700±ß¤è¤êºÇÂç20%¥ª¥Õ¡¢¤Ï¤º¤ì¤Ê¤·)
¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¾å¤Ë¡¢¥Ð¥Ë¥é¤ä¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤Ê¤É5¼ïÎà¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ä¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¤Ê¤É¤¬ºÜ¤Ã¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î°ìÉÊ¡£°ìÈ¯¾¡Éé¤Î±¿»î¤·¤È¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¼çÌò¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥ì¥È¥í¤Ç²Ä°¦¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¡¢Ãç´Ö¤È¤Î¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡û¥Õ¥©¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¥²¥Ã¥È
American Candy Party 1955 ¥Õ¥©¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥á¡¼¥¸
ËÜ¥×¥é¥ó½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¥Õ¥©¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤Ç¤¡¢¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤Ð´ü´Ö¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£ËÜ¥×¥é¥óÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAmerican Candy Party 1955¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£1955Ç¯º¢¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿´ÛÆâ¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥Ü¡¼¥ë¥²¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò»£¤Ã¤ÆÃç´Ö¤È³Ú¤·¤à¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¡¢Î¹¤ÎÅÚ»º¤Ë»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¤ªÂ·¤¤¤Î¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¡¢³ØÀ¸Î¹¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
2nd Room¤Ç¤ª²Û»Ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ ¥¤¥á¡¼¥¸
¥Û¥Æ¥ëÂÚºß¥¤¥á¡¼¥¸
