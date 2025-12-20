【ファミマ】BE:FIRSTコラボデザインのファミチキ袋も登場! チキンを2個買うごとに30円引きに
ファミリーマートは12月20日から、対象のチキン商品を2個買うごとに30円引きになる「チキンセール」を実施する。
BE:FIRSTコラボデザインのファミチキ袋
○対象のチキン商品が30円引きに
同セールでは、12月20日〜12月25日までの期間中、対象のチキン商品を購入すると、2個買うごとに30円引きとなる。(税込価格からの値引きとなる)
対象商品
○BE:FIRSTコラボデザインのファミチキ袋が登場
12月20日から、BE:FIRSTオリジナルデザインのファミチキ袋が登場する。グリーンをアクセントカラーにキラキラとしたモチーフを取り入れた、クリスマスを感じられるコラボデザインとなっている。開始日は店舗によって異なる。また、数量限定のため各店舗なくなり次第終了となる。
○対象のチキンセット購入でドリンク1本無料引換券がもらえる
12月20日〜12月25日までの間に「3種チキンのパーティーセット」および「プレチキ×チキンレッグセット」を購入すると、商品受け渡し時にセット商品1品につき1枚、「サントリーグリーンダカラ 麦茶2L」または「サントリー伊右衛門2L」のいずれか1個に使えるドリンク無料引換券がもらえる。
○クリスマスチキンの予約受付中
チキンおよびチキンセットは予約がなくても購入できるが、受け取り日の3日前午前9時までに予約すると、時間を指定して店頭で受け取ることができる。予約は店頭またはファミマオンラインで受け付けている。
予約期限と受取日
