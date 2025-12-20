ENHYPEN¡¦¥½¥Ì¡¢¾®»ù¡¦ÀÄ¾¯Ç¯´µ¼Ô¤Î¤¿¤á¤ËÌó530Ëü±ß´óÉÕ¡Ö´¨¤¤Åß¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë²¹¤«¤¤´õË¾¤Ë¡×
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ENHYPEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥½¥Ì¤¬¾®»ù¡¦ÀÄ¾¯Ç¯´µ¼Ô¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Ë5000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó530Ëü±ß¡Ë¤ò´óÉÕ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥Ì¡¢"Ç¨¤ìÈ±¡õÁÇÈ©¥Á¥é¸«¤¨"¤Ç¿§µ¤ÇúÈ¯
µî¤ë12·î19Æü¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¥½¥¦¥ëÉÂ±¡¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢HYBE MUSIC GROUP¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ëBELIFT LAB½êÂ°¤ÎENHYPEN¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥Ì¤«¤é´óÉÕ¶â5000Ëü¥¦¥©¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î´óÉÕ¶â¤Ï¡¢¾®»ù¡¦ÀÄ¾¯Ç¯¤Î´µ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¿´Íý¾ð½ï»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ê½Ñ¤ò¹µ¤¨¤¿´µ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÉÔ°Â¤È¶ÛÄ¥¤ò´ËÏÂ¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿´Ä¶¤Ç¼£ÎÅ¤ËÎ×¤á¤ë¤è¤¦¤Ë½õ¤±¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥½¥Ì¤Ï¡¢¡ÖENGENE¡ÊENHYPEN¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î°¦¤È±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë´óÉÕ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÊÖ¤·¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢´¨¤¤Åß¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë²¹¤«¤¤´õË¾¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£¼ê½Ñ¤ò¹µ¤¨¤¿¾®»ù¡¦ÀÄ¾¯Ç¯´µ¼Ô¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥½¥Ì¤Ï2024Ç¯12·î¤Ë¤â·ÐºÑÅª¤Ë¸·¤·¤¯¡¢´ÊÃ±¤Ë¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤´µ¼Ô¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¥½¥¦¥ëÉÂ±¡¤Ë´µ¼Ô¹¬Ê¡´ð¶â1²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1060Ëü±ß¡Ë¤ò´óÉÕ¤·¤¿¡£¥½¥Ì¤Î°Õ»×¤Ë¤è¤ê´óÉÕ¤ÏÀÅ¤«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤Î¤³¤È¤¬ÃÙ¤ì¤ÆÃÎ¤é¤µ¤ì¡¢²¹¤«¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡þSUNOO¡Ê¥½¥Ì¡Ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2003Ç¯6·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥½¥Ì¡£CJ ENM¤ÈBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê¸½HYBE¡Ë¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¹çÊÛË¡¿ÍBELIFT LAB¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØI-LAND¡Ù¤Ë¡¢Îý½¬À¸´ü´Ö¤ï¤º¤«10¥«·î¤Ç½Ð±é¤·¡¢ºÇ½ª½ç°Ì7°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ2020Ç¯11·î¤ËENHYPEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£°¦ÕÈ¤¢¤Õ¤ì¤ëÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¿ï°ì¤Î¿©¤¤¤·¤óË·¤Ê°ìÌÌ¤â»ý¤Ä¡£