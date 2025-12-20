¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¡õ¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¡¢·ëº§¼°ÅöÆü¤ËÌó3200Ëü±ß´óÉÕ¡ªÁ±¹Ô¤ò½Å¤Í¤ëÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ
·ëº§¤ò¹µ¤¨¤¿½÷Í¥¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤ÈÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤¬¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÁ±¹Ô¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê♡¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤Î¡ÈÅìµþ¤ªÇ¦¤Ó¥Ç¡¼¥È¡É
´óÉÕ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤È¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤â¥Ï¥ë¥ê¥à²Ð½ýºâÃÄ¡¢¥½¥¦¥ë²å»³¡Ê¥¢¥µ¥ó¡ËÉÂ±¡¡¢ÎÉ¤Í§¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡´Ø¤Ë·×3²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3200Ëü±ß¡Ë¤Î´óÉÕ¶â¤òÁ÷¤ê¡¢²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤Ï2009Ç¯¤«¤é15Ç¯´Ö¡¢½õ¤±¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë´óÉÕ¤ò¹Ô¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÍÄ¤¤»Ò¶¡¤«¤éÏ·¿Í¤Þ¤Ç¡¢¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤Ê´Ä¶¤Ç´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿Ì¤Íè¤òÌ´¸«¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÀÅ¤«¤Ê»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê´Ø¿´¤¬Äã¤¯¡¢ÇüÂç¤Ê°åÎÅÈñ¤Ç¼£ÎÅ¤µ¤¨Æñ¤·¤¤²Ð½ý¤Î´µ¼Ô¤Î»ö¾ð¤òÅÁ¤¨Ê¹¤¡¢2015Ç¯¤«¤é10Ç¯´Ö¡¢Èà¤é¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤Ï2014Ç¯¡¢Äã½êÆÀ¤ÎÀÄ¾¯Ç¯¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÆ¿Ì¾¤Ç´óÉÕ¤ò»Ï¤á¡¢ËèÇ¯¥½¥¦¥ë²å»³ÉÂ±¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¾®»ù¤¬¤ó´µ¼Ô¤È¼Ò²ñÅª¼å¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î´óÉÕ¤ò11Ç¯´ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Èà¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤ÎÈï³²¡¢»³²Ð»ö¡¢¿å³²¤ÎÈï³²¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñÅª¤ÊºÒÆñ¤¬È¯À¸¤¹¤ëÅÙ¤Ë¼«Á³¤È´óÉÕ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤È¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤ÎÁ±¹Ô¤Ï1ÅÙ¸Â¤ê¤Î¤â¤Î¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢½õ¤±¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¾®¤µ¤ÊÎÏ¤Ç¤â²Ã¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê´óÉÕ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë°ÕÌ£¿¼¤¤¡£À¿°Õ¤Î¤¢¤ë´óÉÕ¤ò¹Ô¤¦2¿Í¤Î²¹¤«¤¤¹ÔÆ°¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÁ±ÎÉ¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1984Ç¯4·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥ä¥ó¡¦¥ß¥Ê¡£1998Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ø¥¥¡Ù¤ÎÂè1´üÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Åö»þ¤ÏËÜÌ¾¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2001Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØÈþ¤·¤Æü¡¹¡Ù¡ÊSBS¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø²Ð»³¹â¡Ù¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¤ÎÆÉ½ñ²È¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏºÇ¶áÆÉ¤ó¤À¾®Àâ¤ä±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ºîÉÊ¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£¼«¿È¤â2009Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹µª¹Ô¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥Á¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ù¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2015Ç¯7·î¤Ë5ºÐÇ¯²¼¤ÎÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤È¤ÎÇ®°¦¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡þ¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1989Ç¯7·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹188cm¡£2008Ç¯¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2011Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¡ÊKBS¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¿Â»Î¤ÎÉÊ³Ê¡Ù¡ÊSBS¡Ë¡¢¡ØÁêÂ³¼Ô¤¿¤Á¡Ù¡ÊSBS¡Ë¡¢±Ç²è¡Øµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê±ÇÁüºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2017Ç¯¤Ë¾å°öÆ¬¤¬¤ó¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ³èÆ°¤òÃæÃÇ¡£Æ®ÉÂÀ¸³è¤ÎËö¤Ë2020Ç¯¤«¤é·ÝÇ½³¦¤ËÉüµ¢¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø±§Ãè¡Ü¿Í¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£2015Ç¯¤«¤é½÷Í¥¤Î¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£