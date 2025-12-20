アヴァンセが快挙！ベストコスメ受賞の実力派アイライナー

リアルな口コミが評価基準となる美容アワードで、実力派コスメが選ばれました。美容プラットフォーム「LIPS」で発表された「LIPSベストコスメ2025下半期こだわりアワード」にて、アヴァンセのアイライナー2製品が受賞。仕上がりや使用感など、毎日のメイクで重視したいポイントが支持された結果です。トレンドだけでなく、使い続けたくなる理由が詰まった受賞アイテムは、目元メイクを見直したい大人女性にも注目の存在です♡

発色で選ばれた実力派ライナー

価格：1,430円(税込)

LIPSベストコスメ下半期こだわりアワードアイライナー部門発色賞1位に輝いたのが「アヴァンセプリュネルライナー」。

ひと塗りで目元の印象を引き立てる鮮やかな発色と、なめらかで引っかかりにくい描き心地が評価されました。毎日のメイクにも取り入れやすく、目元を自然に格上げしてくれる一本です。

カラー展開：2色(グレーブラック/モードブラウン)

もちの良さが支持された理由

価格：1,320円(税込)

アイナイナー部門もちの良さ賞3位を受賞したのは「アヴァンセジョリ・エジョリ・エリキッドアイライナー」。にじみにくく、美しいラインを長時間キープしやすい点が多くのユーザーから支持されました。

繊細なラインも安定して描けるため、忙しい日でもメイク直しの手間を減らしてくれます。

カラー展開：4色(ブラック/ブラウン/ピンクブラウン/アッシュグレー)

価格とカラー展開をチェック

どちらのアイテムも手に取りやすい価格帯で、なりたい目元に合わせてカラーを選べるのが魅力。ベーシックからニュアンスカラーまで揃うため、オンもオフも活躍してくれます。

口コミが証明するアヴァンセの実力

実際に使った人の声が評価につながるLIPSベストコスメで選ばれたアヴァンセのアイライナーは、機能性と使いやすさを両立した名品揃い。

目元は印象を左右する大切なパーツだからこそ、信頼できる一本を選びたいものです。毎日のメイクに寄り添う受賞アイテムで、自分らしい目元表現を楽しんでみてはいかがでしょうか♪