MAYSON GREY×COSYふわもこベアが新登場！癒しのキーチャーム
思わず触れたくなる愛らしさで人気のバッグチャームに、新たな主役が仲間入り。MAYSON GREYから、COSYのミニベアー・キーチャーム新作が登場します。アルパカ素材ならではのふわもこ感と、ひとつひとつ異なる表情が魅力のベアは、持つだけで気分を和ませてくれる存在。2025年もトレンド継続中のバッグチャームは、日常にさりげない癒しを添えるアイテムとして、大人女性の心をつかみます♡
ずっと触れたいふわもこ素材
COSYベアチャーム
価格：4,950円(税込)
COSYのミニベアー・キーチャームは、柔らかなアルパカ素材を使用した極上の手触りが特長。アルパカの毛ならではのなめらかさと温もりを感じられ、思わず手に取るたびに癒されます。
バッグにつけるだけで、いつものスタイルに遊び心と優しさをプラスしてくれる存在です。
表情が違う手仕事の魅力
丁寧な手仕事で作られているため、ひとつひとつ微妙に異なる表情もこのベアの魅力。世界にひとつだけのような特別感があり、自分用にはもちろん、気持ちを込めたギフトとしてもおすすめです。
可愛らしさの中に温もりを感じるデザインは、長く愛用したくなります。
チャーム以外の展開も注目
COSYテディベアー
価格：8,800円(税込)
COSYでは、ベアチャームだけでなくリアルファーのテディベアータイプも展開。インテリアとして飾っても存在感があり、空間にほっとする雰囲気を演出します。
用途や好みに合わせて選べるラインナップも嬉しいポイントです。
癒しを持ち歩くベアアイテム
ふわもこ素材と愛らしいフォルムが魅力のCOSYベアは、日常に小さなときめきを運んでくれる存在。バッグチャームとしてさりげなく取り入れれば、忙しい日々の中でも心がふっと和らぎます。
MAYSON GREYがセレクトするこだわりのベアアイテムで、自分らしい可愛さをプラスしてみてはいかがでしょうか♪