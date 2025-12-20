¶ÍÃ«ÈþÎè¡¡¡Ö36ºÍ¤â³Ú¤·¤¯¡×¥â¥Ç¥ëÃç´Ö¤ÈÃÂÀ¸Æü¥Ç¥£¥Ê¡¼¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²Ä°¦¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö3¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¤¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¶ÍÃ«ÈþÎè¡Ê36¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£16Æü¤Ë36ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¶ÍÃ«¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´Æ£¤¢¤ê¤µ¡¢½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÂçÀ¯°¼¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö36ºÍ¤â³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ªÃãÌÜ¤Ç²Ä°¦¤¯ÁÇÅ¨¤ÊÈþÎè¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÂç¹¥¤¤ÊÈþÎè¤Á¤ã¤ó¡¼¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²Ä°¦¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö»º¤Þ¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö36¤Ë¸«¤¨¤Ê¤µ¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö3¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£