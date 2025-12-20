À¤ÏÀÄ´ºº»²²Ã¼Ô¤Î6³ä¤¬¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤ÏÂ¦¶á¤Î±ø¿¦´ØÍ¿¤ÎÀÕÇ¤¤òÌÈ¤ì¤Ê¤¤¤È²óÅú¡á¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬12·î18Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¶á¤ÎÆ±¹ñ¤Î±ø¿¦Å¦È¯Ä´ºº¤ÎÆ°¸þ¤òÃÎ¤Ã¤¿²óÅú¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó6³ä¤¬¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÏÂ¦¶á¤¬±ø¿¦¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÎÀÕÇ¤¤òÌÈ¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾åµ¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥¡¼¥¦¹ñºÝ¼Ò²ñ³Ø¸¦µæ½ê¤¬11·î26Æü¤«¤é12·î13Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢²óÅú¼Ô¤ÎÌó77%¤¬ºÇ¶á¤Î±ø¿¦Å¦È¯Ä´ºº¤ÎÆ°¸þ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á59%¤¬¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï½ÅÍ×¤ÊÂ¦¶á¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥£¥à¡¼¥ë¡¦¥ß¥ó¥Ç¥£¥Á»á¤Î¡Ö±ø¿¦¹Ô°Ù¡×¤Ë¡Ö¸Ä¿ÍÅªÀÕÇ¤¡×¤òÉé¤¦¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¡¢30%¤¬¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£11%¤Ï»¿ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë