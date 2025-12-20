¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·¤¬¸·¤·¤¤¡×41ºÐ½÷À¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ÇÇ¯¼ý350Ëü±ß¡£¿Æ¤È¤Î¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ÇÉÔËþ¤òÅÇÏª
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢2025Ç¯11·î20Æü¡¢¸½ºß¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£Ëè·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤äÃù¶â³Û¡¢¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©ºß½»41ºÐ½÷À¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú1¿ÍÊë¤é¤·¤Î1¥«·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÀ¸³èÈñ¤ò¸«¤ë¡Û
¿¦¶È¡§ÇÉ¸¯¼Ò°÷
ºß½»¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô
²ÈÂ²¹½À®¡§Éã¿Æ¡¢Êì¿Æ¡¢¼«Ê¬
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§¿Æ300Ëü±ß¡¢¼«Ê¬350Ëü±ß
¼Â²È¤Î´Ö¼è¤ê¡§¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó3LDK
¸òºÝÈñ¡§3Ëü±ß
Ëè·î¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¡§8Ëü±ß
Ëè·î¤ÎÃù¶â³Û¡§2Ëü±ß
Ãù¶âÁí³Û¡§100Ëü±ß
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö²È·×Ä´ººÊó¹ð ²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ê2024Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢35¡Á59ºÐ½÷À¤Î1¥«·î¤ÎÊ¿¶Ñ¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Ï18Ëü7±ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢½»µïÈñ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï2Ëü6543±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÄÂ¤Ê¤É¤ÏÃÏ°è¤ä¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢½»µïÈñ¤ò½ü¤¤¤¿15Ëü3464±ß¤¬²óÅú¼Ô¤ÎÂ°À¤Ë¶á¤¤Ê¿¶ÑÀ¸³èÈñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â²È¤ò½Ð¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö45¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï½Ð¤¿¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Îø°¦¤ä·ëº§´êË¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£¤Î¤ªµëÎÁ¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤¬¸·¤·¤¤¤¿¤á¡¢Å¾¿¦¤·¤¿ºÝ¤Ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿Æ¤¬¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤³¤Î¤Þ¤Þ²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤âÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö´ö¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ò¶¡¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç½Ð¤«¤±¤ëºÝ¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢²¿»þ¤´¤íµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤ò¤«¤Ê¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿Æ¤¬¼«Ê¬¤ò¤¢¤Æ¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¼«Ê¬¤ÇÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ê¤Î¤ÇÍ§¿Í¤äÈà¤ò¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ç¤â¤ª¶â¤¬°Õ³°¤È¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ê²¿¤«¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤òÇã¤¦ºÝ¤Ï¿Í¿ôÊ¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ë³°¿©¤â¿Í¿ôÊ¬Ê§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¶Ð¤ÎÊØ¤¬¤è¤¯¡¢»Å»ö¤¬Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¼Â²È¤ò½Ð¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹²óÅú¼Ô¡£¤¤¤º¤ì¤Ï¡È¼Â²È¤ò½Ð¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦´õË¾¤È¡È¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î¾¿Æ¤ò»Ä¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
º£²ó¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©ºß½»41ºÐ½÷À¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú1¿ÍÊë¤é¤·¤Î1¥«·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÀ¸³èÈñ¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õ¼Â²È¤Î¾õ¶·²óÅú¼ÔËÜ¿Í¡§41ºÐ½÷À
¿¦¶È¡§ÇÉ¸¯¼Ò°÷
ºß½»¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô
²ÈÂ²¹½À®¡§Éã¿Æ¡¢Êì¿Æ¡¢¼«Ê¬
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§¿Æ300Ëü±ß¡¢¼«Ê¬350Ëü±ß
¼Â²È¤Î´Ö¼è¤ê¡§¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó3LDK
Ëè·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤äÃù¶â³Û¤Ï¡©¼Â²È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¸³èÈñ¡§3Ëü±ß
¸òºÝÈñ¡§3Ëü±ß
Ëè·î¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¡§8Ëü±ß
Ëè·î¤ÎÃù¶â³Û¡§2Ëü±ß
Ãù¶âÁí³Û¡§100Ëü±ß
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö²È·×Ä´ººÊó¹ð ²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ê2024Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢35¡Á59ºÐ½÷À¤Î1¥«·î¤ÎÊ¿¶Ñ¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Ï18Ëü7±ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢½»µïÈñ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï2Ëü6543±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÄÂ¤Ê¤É¤ÏÃÏ°è¤ä¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢½»µïÈñ¤ò½ü¤¤¤¿15Ëü3464±ß¤¬²óÅú¼Ô¤ÎÂ°À¤Ë¶á¤¤Ê¿¶ÑÀ¸³èÈñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â²È¤ò½Ð¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö45¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï½Ð¤¿¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Îø°¦¤ä·ëº§´êË¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤à¡×¸½ºß¡¢¼Â²ÈÊë¤é¤·¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ö¸òÄÌ¤ÎÊØ¤¬¤è¤¤¤«¤é¼Â²È¤ò½Ð¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤âË»¤·¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²È»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£¤Î¤ªµëÎÁ¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤¬¸·¤·¤¤¤¿¤á¡¢Å¾¿¦¤·¤¿ºÝ¤Ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿Æ¤¬¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤³¤Î¤Þ¤Þ²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤âÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Æ¤¬¼«Ê¬¤ò¤¢¤Æ¤Ë¤·¤¹¤®¡×Î¾¿Æ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë²óÅú¼Ô¡£
¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö´ö¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ò¶¡¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç½Ð¤«¤±¤ëºÝ¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢²¿»þ¤´¤íµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤ò¤«¤Ê¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿Æ¤¬¼«Ê¬¤ò¤¢¤Æ¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¼«Ê¬¤ÇÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ê¤Î¤ÇÍ§¿Í¤äÈà¤ò¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Ç¤â¤ª¶â¤¬°Õ³°¤È¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ê²¿¤«¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤òÇã¤¦ºÝ¤Ï¿Í¿ôÊ¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ë³°¿©¤â¿Í¿ôÊ¬Ê§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¶Ð¤ÎÊØ¤¬¤è¤¯¡¢»Å»ö¤¬Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¼Â²È¤ò½Ð¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹²óÅú¼Ô¡£¤¤¤º¤ì¤Ï¡È¼Â²È¤ò½Ð¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦´õË¾¤È¡È¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î¾¿Æ¤ò»Ä¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)