¥«¥ï¥µ¥¡Ö¡È¿··¿¡ÉZ900RS CAFE¡×ÅÐ¾ì¡ª ¥×¥é¥¹1Ëü1000±ß¤Ç¥«¥¦¥ë¤¬ÉÕ¤¯¡ª ¡È¥Þ¥Ã¥Ï¡É¤Î¡È¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥é¥¤¥ó¡É¡õ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬Ä¶¥¯¡¼¥ë¡ª 26Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä
¡È¥Þ¥Ã¥Ï¡É¾ù¤ê¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ
¥«¥ï¥µ¥¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¡ÖZ900RS¡×¤Ë¥«¥Õ¥§¥ì¡¼¥µ¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¿··¿¡ÖZ900RS CAFE¡×¤ò2026Ç¯2·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¸½ÂåÅª¤ÊÁö¹ÔÀÇ½¤ÇÉ¾²Á¤Î¹â¤¤Z900RS¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¸ÄÀ¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥é¥¤¥Õ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥«¥ï¥µ¥¡ÖZ900RS CAFE¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê26Ëç¡Ë
¡¡2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëZ900RS CAFE¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ï¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¹â½ÐÎÏ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿900cc¥¯¥é¥¹¤Î¿åÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯ÊÂÎó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ETV¡ÊÅÅ»ÒÀ©¸æ¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¥Ð¥ë¥Ö¡Ë¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢Äã¡¦Ãæ²óÅ¾°è¤Ç¤ÎÁàºîÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¹â²óÅ¾°è¤Ç¤ÏÎÏ¶¯¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÆÃÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÓµ¤²»¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥À¡¼¤Î¿´¤ò¹â¤Ö¤é¤»¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÂÎ¤Ë¤Ï·ÚÎÌ¤Ê¥È¥ì¥ê¥¹¥Õ¥ì¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¹¥ê¥à¤Ê¥Æ¥£¥¢¥É¥í¥Ã¥×¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥¿¥ó¥¯¤ò¼ý¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÆÃÀ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â²ó¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¥Ö¥ëÅÝÎ©¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¥Û¥ê¥¾¥ó¥¿¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥ê¥ó¥¯¼°¥ê¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òÈ÷¤¨¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë¤Ï¹â¤¤À©Æ°ÎÏ¤ÈÍ¥¤ì¤¿ÁàºîÀ¤ò»ý¤Ä¥é¥¸¥¢¥ë¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ö¥ì¡¼¥¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Z900RS CAFE¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥À¡¼¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂ¿¿ô¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ã¥·¥åÀ½¤ÎIMU¡Ê´·À·×Â¬ÁõÃÖ¡Ë¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢KCMF¡Ê¥«¥ï¥µ¥¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤äKTRC¡Ê¥«¥ï¥µ¥¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÅ»ÒÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤è¤ê¹âÅÙ¤Ëµ¡Ç½¤·¡¢¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÁàºî¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥·¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤È¥À¥¦¥ó¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëKQS¡Ê¥¯¥¤¥Ã¥¯¥·¥Õ¥¿¡¼¡Ë¤¬¿·¤¿¤ËÁõÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ã¥ÁÁàºîÉÔÍ×¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÊÑÂ®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥ª¡¼¥È¥Ö¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤É¤Ç¤ÎÄ¹µ÷Î¥Áö¹Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÉéÃ´¤òÏÂ¤é¤²¤ë¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¡ÖRIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢ÍøÊØÀ¤òÂçÉý¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Z900RS CAFE¤Î¸ÄÀ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ç¥ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥¦¥ë¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê³°´Ñ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¦¥¤¥ó¥É¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¸ú²Ì¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¥í¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÈÀìÍÑÀß·×¤Î¥·¡¼¥È¤¬¡¢¥«¥Õ¥§¥ì¡¼¥µ¡¼ÆÃÍ¤Î¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È²÷Å¬À¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î³Ë¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï¡¢Îò»ËÅªÌ¾¼Ö¡Ö900SuperFour¡áZ1¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥£¥¢¥É¥í¥Ã¥×·¿¤Î¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥¿¥ó¥¯¤ä´Ý·¿¤ÎLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¢Æó´ã¼°¤Î¥á¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ð¥ë·Á¾õ¤ÎLED¥Æ¡¼¥ë¥é¥¤¥È¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤Îµ»½Ñ¤â¹ª¤ß¤ËÍ»¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤â¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ï¥µ¥¤ÎÅÁÀâÅª¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Þ¥Ã¥Ï¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥é¥¤¥ó¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥ó¥¯¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿KAWASAKI¥í¥´¤ÏÅ¾¼Ì¥Õ¥£¥ë¥à¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¼ÃÏ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤¬Æ©¤±¤ë¤³¤È¤ÇÆÈÆÃ¤Î¼Á´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¥µ¡¼¤È¥¨¥¥¾¡¼¥¹¥È¥Ò¡¼¥È¥¬¡¼¥É¤Ë¤Ï¥Ø¥¢¥é¥¤¥ó»Å¾å¤²¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤ò¶¯Ä´¡£¥µ¥¤¥É¥«¥Ð¡¼¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Z900RS CAFE¤Ï¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾¼Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀöÎý¤µ¤ì¤¿Áö¤ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¿·»þÂå¤Î¥ì¥È¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¨¥Ü¥Ë¡¼¤Î¥«¥é¡¼¤òºÎÍÑ¤¹¤ëºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï154Ëü±ß¤Ç¡¢Z900RS Black Ball Edition¤è¤ê¤â1Ëü1000±ß¹â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£