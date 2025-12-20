¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¢º£µ¨10¾¡¤Î¼ã¼ê±¦ÏÓ¥Ð¥º¤ò¥È¥ì¡¼¥É³ÍÆÀ¡¡ÍË¾³ô4Ì¾¡õ¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸¢¤ò¥ì¥¤¥º¤ËÊü½Ð
¢¡ Æ±ÃÏ¶è´Ö¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÀèÈ¯Êä¶¯
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö19Æü¡¢¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤¬¥¿¥ó¥Ñ¥Ù¥¤¡¦¥ì¥¤¥º¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÀ®Î©¤òÈ¯É½¡£ÍË¾³ô4Ì¾¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥Ð¥ºÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥º¤Ï2017Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤«¤é1½äÌÜ»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢Íâ2018Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤é¤È¶¦¤Ë¥ì¥¤¥º¤Ø¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¡£MLB¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾Á°¤Î2021Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÅìµþ¸ÞÎØ¤Ë»²Àï¤·¡¢ÆüËÜ¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤Î2022Ç¯¤Ë±¦Éª¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢2023Ç¯¤òÁ´µÙ¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç4¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÄÌ»»23ÅÐÈÄ¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï½é¤á¤Æ¥·¡¼¥º¥ó´°Áö¤ò²Ì¤¿¤·¡¢31ÀèÈ¯¤Ç10¾¡12ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.87¡¢166²ó1/3¤òÅê¤²¤Æ176Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ï¥Ð¥º¤ò2028Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»»þ¤Þ¤ÇÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£ÂÐ²Á¤È¤·¤ÆµåÃÄ6°ÌÍË¾³ô¤Î¥¹¥ì¥¤¥¿¡¼¡¦¥Ç¥Ö¥é¥ó³°Ìî¼ê¡¢Æ±10°Ì¤Î¥±¥¤¥Ç¥ó¡¦¥Ü¥À¥¤¥óÊá¼ê¡¢Æ±11°Ì¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Õ¥©¥ì¥Ã¥ÈÅê¼ê¡¢Æ±30°Ì¤Î¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥ª¥Ð¡¼¥ó³°Ìî¼ê¤Î4Ì¾¤Ë²Ã¤¨¡¢2026Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÀïÎÏ¶Ñ¹Õ¥é¥¦¥ó¥ÉA¤Î»ØÌ¾¸¢¤òÊü½Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ï¶¯ÂÇ¼Ô¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤È5Ç¯Áí³Û1²¯5500Ëü¥É¥ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢º£µ¨36ËÜÎÝÂÇ¤Î¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥É¡¢¸µ¥»¡¼¥Ö²¦¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ø¥ë¥º¥ê¡¼¤â³ÍÆÀ¡£ÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç·¿Êä¶¯¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃæ¡¢Æ±ÃÏ¶è¥é¥¤¥Ð¥ë¤«¤éÀ®Ä¹Ãø¤·¤¤¼ã¼ê±¦ÏÓ¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£