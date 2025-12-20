松屋銀座で『リサとガスパール』ポップアップ開催へ！ 描き下ろし原画の展示＆販売を実施
絵本『リサとガスパール』の日本語版出版25周年を記念した大型物販催事「リサとガスパール POP UP マルシェ in GINZA」が、2026年1月5日（月）〜2026年1月19日（月）の期間、東京・銀座にある松屋銀座8階イベントスクエアで開催される。
【写真】めっちゃ貴重！ 特別販売される原画一覧
■原画25点を特別販売
今回開催される「リサとガスパール POP UP マルシェ in GINZA」は、新作描き下ろし原画とオリジナルグッズの販売やフォトスポットなどが展開される、期間限定のポップアップイベント。
1番の目玉は、“世界に1枚ずつしかない”原画の展示＆販売。本イベントのために原作者ゲオルグ・ハレンスレーベン氏が描き下ろした原画25点が特別販売されるほか、25周年記念アートの原画も展示される。
また、オリジナルグッズが物販エリアで展開され、「ジョエル・ロブション×リサとガスパール フィナンシェ（チャーム付き）」や「トートバッグ」など魅力的な商品が登場。さらに、グッズを購入すると購入価格によって異なる数量限定のノベルティがもらえる。
そのほか、大きなバルーン製のフォトスポットやレタスクラブと共同企画したキッチン風のフォトスポットも設置。加えて、レストランシティ内にある「MGカフェ」では「デザートプレート」や「パフェ」といった見た目もかわいいコラボメニューが提供される。
