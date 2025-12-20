「制裁を受け入れた」異例の重罰…選手権２度優勝の25歳MFに“７年間”の活動禁止処分。友人と共謀して賭博詐欺、豪州協会が発表
オーストラリアサッカー協会は12月19日、ウエスタン・ユナイテッドに所属していたMF檀崎竜孔に７年間活動禁止の処分を科したと発表した。
現在25歳の檀崎は、ウエスタン・ユナイテッドでプレーしていた2023年４月27日、５月５日、５月９日の試合で、友人の平山勇太と共謀して相手選手に対する無謀なタックルで意図的に警告を受け、スポーツ賭博を不正に操作した容疑で罪に。今年８月には、現地裁判所から賭博詐欺で有罪判決を受け、５千オーストラリアドルの罰金を科されていた。
そして、檀崎にはその友人とともに2025年６月１日から7年間、国内でのサッカー関連すべての活動禁止の処分。オーストラリアサッカー協会は「制裁を受けた選手は、上訴権を行使しないことを決意し、オーストラリアサッカー協会が課した制裁を受け入れた」と報告している。
檀崎は青森山田高出身で選手権に３大会連続で出場し、２度の優勝を経験。2019年に北海道コンサドーレ札幌でプロキャリアをスタートさせ、その後はジェフユナイテッド千葉などでもプレーしていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
