クマの人里への出没が増える中、新潟県猟友会が今年秋、「緊急銃猟」に必要な技能を評価する独自の認定制度を導入した。

ハンターへの出動依頼に役立ててもらおうと、各市町村と「合格者」のリストの共有を進めており、自治体側からは歓迎の声が上がっている。（徳井観）

「素早い連絡につながった」

「学校の近くにクマが出た。銃を持って大至急向かってほしい」。１０月２１日午前１０時過ぎ、魚沼市のハンター（７６）に１本の電話が入った。

呼び出したのは、同市農政課の男性（２７）。誰に捕獲を依頼するか、素早い判断に役立ったのが認定結果だったという。市内の認定ハンターの１人で、最も現場に駆けつけやすかったため、白羽の矢が立った。

クマはその後、民家近くの雑木林に逃げ込んだ。ハンターは現地を訪れた内田幹夫市長から直接、緊急銃猟の許可を得た。クマに３発の銃弾を撃ち込み、県内初の緊急銃猟となった。

男性は「誰にお願いするべきかが分かり、素早い連絡につながった」と認定制度の意義を認める。市街地でクマを撃つのは初めてだったというハンターは、認定を通じて「心づもりはできていた」と振り返った。

７９人が試験を突破

環境省は、緊急銃猟を行うハンターに求める技術として、〈１〉過去１年以内に銃器による射撃を２回以上している〈２〉過去３年以内にクマなどの大型獣を捕獲した経験がある――などの要件を挙げている。

県猟友会は要件を満たした上で、さらに高い技能を持つ会員を把握するため、９〜１０月、各支部から推薦された会員８８人を対象に独自の試験を実施した。受験者は講習で緊急銃猟に関する知識を学んだ上で、射撃の正確さを確認する試験を受け、７９人が認定された。

同会は各支部に対し、認定者のリストを地元市町村と共有するよう依頼している。

十日町市は１１月に市内の会員６人のリストを受け取り、１２月２日、市内初の緊急銃猟を行う際に活用した。この日は、市街地で柿の木に登るクマが目撃され、駆けつけた会員４人のうち３人が認定者だった。市の担当者は「高い技術を持つ人を共有してもらえるのはありがたい」と話した。

同会の池田富夫会長（７６）は「緊急銃猟は自治体との密な連携が不可欠だ。今後、技術を持つ会員を増やしていくことにも努めたい」と話している。