¡Ú£Í£Ì£Â¡Ûº£°æÃ£Ìé¤Ï¤É¤³¤Ø¡Ä¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤¬ÃíÌÜÈ¯¸À¡ÖÌÌÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¸å¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹À¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ò½ä¤ê¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÆ°¸þ¤ËÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÈÖµ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥¥ë¥·¥å¥Ê¡¼»á¤Ï£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¡Ê£µ£²¡Ë¤¬¡Öº£°æ¤ÈÌÌÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¸å¡¢ÌÌÃÌ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¼«¿È¤Î£Ø¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÊÆ¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥ê¥Ý¡¼¥È¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£°æ¤Ë¤ÏºÇÄã¤Ç¤â£µµåÃÄ¤¬¡Ö¿¿·õ¤Ê´Ø¿´¡×¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¥«¥Ö¥¹¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¿µ½Å»ÑÀª¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¥³¡¼¥ë¡¢¥í¥É¥ó¡¢¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤é¤¬¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Ç³«Ëë»þ¤Î¹½ÁÛ¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÀèÈ¯Åê¼êÊä¶¯¤ÎÉ¬Í×À¤¬¾Ã¤¨¤¿¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¹âÎð²½¤¹¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ö¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÁèÃ¥Àï¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Îº£°æ¤Ï£±£¶£³²ó£²¡¿£³¤Ç£±£·£¸Ã¥»°¿¶¡¢£µ´°Åê¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¹£²¤òµÏ¿¤·¡¢Â¨ÀïÎÏ±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°´ü¸Â¤ÏÊÆ¹ñÅìÉô»þ´Ö£±·î£²Æü¸á¸å£µ»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¸áÁ°£·»þ¡Ë¡£º£¥ª¥Õ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÏÉ½Î©¤Ã¤¿°ÜÀÒ¾ðÊó¤¬¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£