¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡ÈÅ¾Çä¥äー¡ÉºÇÂç¤Î²Ô¤®»þ¡Ä¡ÖÄê²Á¤Î3ÇÜ¤Ç¤âÇä¤ì¤ë¡×¿Æ¿´¤ò¿©¤¤Êª¤ËÉÊÇö¤ª¤â¤Á¤ã¤òÇä¤êÉÕ¤±¤ë¡È¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¡É¤Î°Ç
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¿Æ¤¿¤Á¤Ï»Ò¤É¤â¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á´á¶ñ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢Å¹ÊÞ¤ä¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤ËÍê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤ÆÅ¾Çä¥äー¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ìÇ¯¤Ç¤â¤Ã¤È¤â³Ú¤ËÅ¾Çä¤Ç²Ô¤²¤ë¤Î¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤À¡£»Ò¤ò»×¤¦¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢»öÁ°¤ËÆþ¼ê¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¿Íµ¤¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¹â³Û¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー±ü·¦Í¥ÌÚ»á¤ÎÃø½ñ¡ØÅ¾Çä¥äー¡¡°Ç¤Î·ÐºÑ³Ø¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡¢2024Ç¯¡Ë¤«¤é¡¢Å¾Çä¥äー¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼Ô¤¬¾ðÊó¾¦ºà¤òÍê¤ê¤Ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Å¾Çä¡×¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊËÜÊ¸¡§±ü·¦Í¥ÌÚ¡Ë
2022Ç¯¤Ë½©ÍÕ¸¶¤Î¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¤ÇPS5Å¾Çä¤Ë²ÃÃ´¤·¤¿ÅÔÆâºß½»¤ÎÃË»ÒÂç³ØÀ¸S¡Ê¢¨¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤â¼«¼¼¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÜ¤ò»®¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³ºÇ¶á¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ä³ÚÅ·»Ô¾ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëEC¥µ¥¤¥È¤ä¡¢¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¡¢SNS¤Ê¤É¤òÆü¤Ë²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯½ä²ó¤¹¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜÅö¤Æ¤ÏPS5¤ÎÈÎÇä¾ðÊó¤À¡£
¢¨»²¹Íµ»ö¡§¡È¡ÈÉáÄÌ¤ÎÂç³ØÀ¸¡É¤¬Å¾Çä¥äー¤Ë¡Ä¡Ö¥×¥ì¥¹¥Æ5¡×¹ØÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç»þµë1Ëü±ß¡¢¼ã¼Ô¤Î¡ÈÆ®»Ö¡É¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡ÖÂåÍý¹ØÆþ¥Ð¥¤¥È¡×¤Î°Ç
¾®Á¬Íß¤·¤µ¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿²ø¤·¤¤Å¾Çä¥Ð¥¤¥È¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ï¼«¿È¤Î»ý¤Ä¡Ö¥²ー¥àµ¡¤Î¹ØÆþ¸¢¡×¤òÇä¤êÅÏ¤¹¼è°ú¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸¢Íø¤ò¼«¤é¹Ô»È¤·¤ÆPS5¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤ÇÅ¾Çä¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥¤¥È¤ÎÊó½·¤Î3ÇÜ¤Û¤É¤ÎÍø±×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢Âè»°¼Ô¤Ë°ÂÃÍ¤Ç²£¼è¤ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤âÆ±Á³¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤ÎÌµÃÎ¤ËÉÕ¤±¹þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢ºñ¼è¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë»õíÂ¡Ê¤Ï¤®¤·¡Ë¤ê¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Å¾Çä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£S¤Ï¤½¤¦³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾¦ÉÊ¤ÎÆþ¼ê¤Ë¿ô»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Çä¤êÀè¤ËÇÛÁ÷¤Î¼êÇÛ¤ò¹Ô¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¿ôËü±ß¤¬²û¤ËÆþ¤ë¡£»þµë´¹»»¤¹¤ì¤Ð¡¢°û¿©Å¹¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î8ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
Åö»þ¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎ¥Á¥§ー¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿PS5¤Î¥²¥ê¥éÈÎÇä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²áµî¤Ë¹ØÆþÎò¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ï³Æ¥Á¥§ー¥ó¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¹Â¦¤Ï¹ØÆþÎò¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥²¥ê¥éÈÎÇä¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£S¤Ï»ÙÊ§¤¤¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥¸¥Þ¡ß¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¥«ー¥É¤ËÆþ²ñ¤·¡¢¹ØÆþ¸¢¤òÆÀ¤ë¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¤ÇPS5¤ò¹ØÆþ¤·¤¿»þ¤Î°ÍÍê¼ç¡¦ÁâÊõ¤Ë¤â¤³¤¦Ï¢Íí¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤ÇPS5¤ÎÈÎÇä¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¼êÅÁ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ï¢Íí¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Ìó2½µ´Ö¸å¡¢ÁâÊõ¤«¤é¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Íè¤¿¡£
¡ÖÌÀÆü¤ÎÄ«8»þ¤«¤é¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¿·½ÉÀ¾¸ýÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×
S¤ÏÍâÆü¡¢»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë¸½ÃÏ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡¦¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢Akiba¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸Í×ÎÎ¤Ç¡¢PS5ÄÌ¾ïÈÇ¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤³¤«¤é¤Î¹ÔÆ°¤À¡£¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿PS5¤ò°ú¤ÅÏ¤¹¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢¼«Âð¤Ø¤È»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÁâÊõ¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Î¥²¥ê¥éÈÎÇä¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÁâÊõ¤«¤é¤Ï¾õ¶·¤ò¿Ò¤Í¤ëLINE¤¬²¿ÄÌ¤«Íè¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¡£°Õ¼ñÊÖ¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¡Ö¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¡×¤Î»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢S¤ÏÆþ¼ê¤·¤¿PS5¤ò¥á¥ë¥«¥ê¤Ë½ÐÉÊ¤·Ìó10Ëü±ß¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ÈÎÇä¼ê¿ôÎÁ¤äÁ÷ÎÁ¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤âÌó4Ëü±ß¤ÎÌÙ¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
S¤Ï¤³¤ÎÀ®¸ù¤ËÌ£¤òÀê¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥è¥É¥Ð¥·¤È¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤È¤¤¤¦Âç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î¡Ö¹ØÆþ¸¢¡×¤Ï»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥²¥ê¥éÈÎÇä¤À¡£¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ä³ÚÅ·»Ô¾ìÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç»¶È¯Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆÃÄê¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î²ñ°÷¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»öÁ°¹ðÃÎ¤Ê¤·¤ËÆÍÁ³ÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢ºß¸Ë¤Î¿ô¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ØÆþ¤Ë¤Ï¾ï»þ¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤È¡Ö½ÖÈ¯ÎÏ¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¡£S¤¬¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£¡Èºß¸Ë¤Î½Ö»¦¡É¤Î¥«¥é¥¯¥ê
1¥ö·î°Ê¾å¥Í¥Ã¥È¤Î³¤¤òÃµº÷¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤â¡¢PS5¤Î¹ØÆþ¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÅÙ¡¢¤È¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥²¥ê¥éÈÎÇä¤Ç¡¢¡Öºß¸Ë¤¢¤ê¡×É½¼¨¤òÈ¯¸«¤·¡¢µÞ¤¤¤Ç¹ØÆþ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·èºÑ¥Úー¥¸²èÌÌ¤ÎÃíÊ¸³ÎÄê¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢¥¨¥éーÉ½¼¨¤¬½Ð¸½¤·¡¢¡ÖÇä¤êÀÚ¤ì¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Ç³ÍÊª¤òÆ¨¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡£¹ØÆþ¼Ô¤Î»ñ³Ê¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥²¥ê¥éÈÎÇä¤Ë¤Ï¡¢Å¾Çä¥äー¥°¥ëー¥×¤¬Â¿¿ô»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤âÈà¤é¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿ºß¸Ë¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤ëÆÃ¼ì¤ÊÉð´ï¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Âç¼êEC¥µ¥¤¥È¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¤ä¥»ー¥ë¤Ç¤¿¤Þ¤Ëµ¯¤¤ë¤Î¤¬¡Øºß¸Ë¤Î½Ö»¦¡Ù¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð100ÅÀ¤Û¤É¤Îºß¸Ë¤ò¹ðÃÎ¤Ê¤¯¡Ø°ì¿Í°ìÅÀ¸Â¤ê¡Ù¤ÇÇä¤ê½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÈÎÇä³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«2ÉÃ¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
ÄÌ¾ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ò´°Î»¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡ÚÃíÊ¸¥Ü¥¿¥ó¡Û¤È¡Ú³ÎÄê¥Ü¥¿¥ó¡Û¤Î2¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¤³¤Ê¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÈÎÇä¤ò»¡ÃÎ¤·¤ÆÃíÊ¸´°Î»¤Þ¤Ç2ÉÃ¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ê·ÝÅö¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼ºß¸Ë¤Î½Ö»¦¤Ïµ¯¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Öºß¸Ë¤Î½Ö»¦¤Ç¼óÈø¤è¤¯¾¦ÉÊ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿Â¿¤¯¤Î¹ØÆþ¼Ô¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢Å¾Çä¥äー¤Ê¤É¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ø¼«Æ°¹ØÆþBOT¡Ù¤Ç¤¹¡£BOT¤Ï¡¢²Í¶õÌ¾µÁ¤Çºî¤é¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¡¢Â¾¿Í¤«¤éÇã¤¤¼è¤Ã¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÈÉ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Å¾Çä¥äー¤¿¤Á¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¾ðÊó¤ò¼«Æ°¤Ç½Ö»þ¤Ë»¡ÃÎ¤¹¤ë¡Ú¥¯¥íー¥éー¡Û¤È¤¤¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜÅö¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤È¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë¡¢BOT¤ÏÃíÊ¸¤«¤é·èºÑ¤Þ¤Ç¤ò½Ö»þ¤ËºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¹ØÆþ¼Ô¤ÎÌ¾µÁ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÁ÷ÉÕÀè¤ÏÆ±°ì¤Î¤â¤Î¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¾ðÊó¾¦ºà¤òÇã¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È
ÄÌ¾ï¤ÎµÒ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅ¾Çä¥äー¤¹¤é¾¡¤ÁÌÜ¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢ÊÌ¤Î¾¦ºà¤òÌÏº÷¤·¤Ï¤¸¤á¤¿S¤ÎÌÜ¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤¬¤ä¤¿¤é¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¡¡Å¾Çä¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×
¡Ö¤»¤É¤êÉû¶È¤Î¥¹¥¹¥á¡×
¡Ö¸ÂÄêÉÊ¡×¤ä¡Ö¥²¥ê¥éÈÎÇä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ー¥ïー¥É¤Ç¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤òÂ³¤±¤ëS¤Ø¸þ¤±¤é¤ì¤¿¾ðÊó¾¦ºà¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ð¤À¡£¼Âºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Æ¿Ì¾¤Î¼ÂÁ©¼Ô¤ÎÀ®¸ùÃÌ¤¬¤Ä¤é¤Ä¤é¤È½ñ¤Ï¢¤Í¤é¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¡Öº£¤À¤±È¾³Û¡×¤È¹ØÆþ¤òµÞ¤«¤¹¤Î¤¬¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
²Ë¤Ä¤Ö¤·¤Ë¹¹ð¤ËÌÜ¤òÄÌ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹S¤Î¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÆ±¼ï¤Î¹¹ð¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£½ù¡¹¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾ðÊó¾¦ºà¤Ë²¿¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤³¤ÇS¤Ï¡¢¡Ö½µ¤Ë20Ëü±ß¤âÍ¾Íµ¡¡º£¤¹¤°»Ï¤á¤ë¤Ù¤¥á¥ë¥«¥êÅ¾Çä¡×¤Ê¤ë¾ðÊó¾¦ºà¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼ï¤Î¾ðÊó¾¦ºà¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼êº¢¤Ê9000±ß¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤¬·îÊÂ¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÄü¤á¤é¤ì¤ë¶â³Û¤À¡£¤Þ¤¿¡¢S¤¬¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¤¤ëÉû¶È·Ï¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ê¸½X¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢¤³¤Î¾¦ºà¤ÎÄó¶¡¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¹ØÆþ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç»ÙÊ§¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¡¢PDF·Á¼°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÍÑ¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È°Õ³°¤Ë¤â¿ôÉÃ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï´°Î»¤·¤¿¡£Á´15¥Úー¥¸¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¿ÞÉ½¤¬º¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥¥¹¥ÈÎÌ¼«ÂÎ¤Ï5000»ú¤Û¤É¡£´üÂÔ¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¡£
¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎËÁÆ¬¤Ë¤Ï¤³¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö1Ç¯¤Ç¤â¤Ã¤È¤â³Ú¤ËÅ¾Çä¤¬¤Ç¤¤ë¿ôÆü´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤ËÂ³¤¯ÆâÍÆ¤òÍ×Ìó¤¹¤ë¤È¤ª¤ª¤à¤Í¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¡Ö»Ò¶¡¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤Ø¤Î´ê¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¿Æ¤Ï¡¢²¿¤¬²¿¤Ç¤âÍÑ°Õ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤Î1½µ´Ö¤ÏÄê²Á¤Î2ÇÜ¤ä3ÇÜ¤ÇÈÎÇä¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡×
Â³¤¤¤Æ¡¢Å¾Çä¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¹¤Ù¤¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼ç¤Ë¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄê²Á5000±ß～7000±ßÄøÅÙ¤Î¾¦ÉÊ¡×
¡Ö¥µ¥¤¥º¤ä¿§¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¡×
¡ÖÃÎ°é·Ï´á¶ñ¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤·¡×
¤½¤ì¤¾¤ìº¬µò¤âÉÕµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤º²Á³Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö»Ò¶¡¤ÎÌ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë2Ëü±ßÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤Ï½Ð¤¹¿Æ¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÄê²Á¤Ï¤½¤Î2Ê¬¤Î1¤«¤é3Ê¬¤Î1¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤â¤Î¤¬Íø±×¤òºÇÂç²½¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡£
2¤ÄÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¿¤¤¾¦ÉÊ¤Ï¼ûÍ×¤¬»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æºß¸Ë¥í¥¹¤ä·çÉÊ¤Ê¤É¤Îµ¡²ñÂ»¼º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¤µ¤é¤ËÃÎ°é·Ï´á¶ñ¤òÈò¤±¤ëÍýÍ³¤Ï¡ÖÃÎ°é´á¶ñ¤ò¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤Ë´õË¾¤¹¤ë»Ò¶¡¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¾Çä¤Ç¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¾¦ºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËèÇ¯Î®¹Ô¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼«¿È¤Ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤Ù¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö11·î°Ê¹ß¤Ë¤Ï¡¢³Æ¤ª¤â¤Á¤ã¥áー¥«ー¤¬»Ò¶¡¸þ¤±¤Î¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤³¤¾¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¹¹ð¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ò¥ó¥È¤¬½ñ¤«¤ì¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤¿S¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¤ÎÅ¾Çä¼êË¡¤ÎÀâÌÀ¤Ï¾¯¡¹Çï»ÒÈ´¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ï°ìÄê¤ÎÀâÆÀÎÏ¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¿Æ¤¬»Ò¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ËÊØ¾è¤·¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤«¡×
¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ëÃæ¤ÇS¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤âÉâ¤«¤ó¤À¡£¤·¤«¤·S¤Îµ¿Ìä¤ò¤«¤¾Ã¤½¤¦¤È¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤ËÅ¾Çä¹Ô°Ù¤Ç¡¢¤¢¤ë´á¶ñ¤¬ÉÊÇö¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤ò¿®¤¸¤ë»Ò¶¡¤ÎÌ´¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤Ç¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬Å¾Çä¤¹¤ë´á¶ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼é¤é¤ì¤ë»Ò¶¡¤ÎÌ´¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
S¤Ï¤½¤Î¶¯°ú¤ÊëÌÊÛ¡Ê¤¤Ù¤ó¡Ë¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¾ðÊó¾¦ºà¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿9000±ß¤Ï¼è¤êÊÖ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
S¤Ï11·î¤òÁ°¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÁ´¤¯Ìµ±ï¤À¤Ã¤¿»Ò¶¡¸þ¤±YouTube¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤·¡¢Æ°²è¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´á¶ñ¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆË¿¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤È¡¢±Õ¾½ÉÕ¤¤ÎÅÅ»Ò´á¶ñ¤ò¾¦ºà¤È¤·¤Æ°·¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¡£
11·î¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â½½Ê¬¤Ëºß¸Ë¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢°ìÉô¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï5～10%¤Û¤É¤Î³ä°ú²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì10ÅÀ¤º¤Ä¹ØÆþ¡£»ÅÆþ¤ì¤ËÍ×¤·¤¿¶â³Û¤Ï¤ª¤è¤½14Ëü±ß¤À¡£
¤³¤ì¤¬°ìÂÎ¡¢¤¤¤¯¤é¤Ë²½¤±¤ë¤Î¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢PS5¤Û¤É¤ÎÌÙ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤«¤¹¤«¤Ë´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤ÎÅþÍè¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£
S¤ÏÅö½é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤òÄê²Á¤ÎÌó2ÇÜ¤Î²Á³Ê¤Ç¥á¥ë¥«¥ê¤Ë½ÐÉÊ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬12·î15Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ì°Ê²¼¤Î²Á³Ê¤Ç½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤³¤ÇÍ½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¡¢Äê²Á¤ÎÌó1¡¦5ÇÜ¤ÎÃÍÃÊ¤Ç½ÐÉÊ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¡¢12·î22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢20ÅÀ¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤¦¤Á16ÅÀ¤¬Çä¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤½¤ÎÇ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Å¾Çä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡ÖÅ¹¤¸¤Þ¤¤¡×¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤ËÍî»¥¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ÖÇÛÁ÷¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¿¤á¤À¡£¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¡ÖÈÎÇä¸å¤ËÇÛÁ÷¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬
¡Ö¼êÅÏ¤·¤Î¼è°ú¤¬²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¤éÂ¨·è¹ØÆþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¥á¥ë¥«¥ê¤Î¥³¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüÉÕ¤¬23Æü¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿¼Ìë¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
ÀèÊý¤Ï¡¢23ÆüÃæ¤ËÅÔÆâ¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢S¤¬»ØÄê¤¹¤ë¾ì½ê¤È»þ´Ö¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¡£¼êÅÏ¤·¤Ç¤Î¼è°ú¤Ï·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¾¯¤·µ¤¤¬°ú¤±¤¿¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤®¤ì¤ÐÉÔÎÉºß¸Ë¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£Çä¤ì¤ë¤À¤±Çä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
S¤Ï¤³¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£°¸Ì¾¤òÆ¿Ì¾¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Þ¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤ò»È¤Ã¤ÆÇÛÁ÷¤Ç¤¤ë¡Ö¤é¤¯¤é¤¯¥á¥ë¥«¥êÊØ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿È¯Á÷ÊýË¡¤ò¡ÖÌ¤Äê¡×¤Ë¤·¤Æ½ÐÉÊ¤·Ä¾¤¹¤È¡¢¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤ëÄÌÃÎ¤¬¤¹¤°¤ËÍè¤¿¡£
¡Ö¼è°ú²èÌÌ¡×¤Ç¹ØÆþ¼Ô¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¡¢¼êÅÏ¤·¤ÏS¤Î¼«Âð¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Î¸òÈÖÁ°¤Ç¡¢Í¼Êý5»þ¤È»ØÄê¤·¤¿¡£¸òÈÖÁ°¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬ÎÉ¤«¤é¤Ì¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢ËÉÈÈ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤À¡£
S¤¬ÌóÂ«¤Î»þ´Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢30Âå¸åÈ¾¤¯¤é¤¤¤Î¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÎÃËÀ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸òÈÖ¤òÇØ¤Ë¤·¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
·Ú¤¯°§»¢¤ò¤·¤Æ»ý»²¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÅÏ¤¹¡£Èà¤ÏÄã»ÑÀª¤Ç°¦ÁÛ¤âÎÉ¤¯¡¢ÉÔÔ¿¤Ê¿ÍÊª¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾®È¢¤ò½ý¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¿¼¤¯³«¤±¤ÆÃæ¿È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºòÆü¡¢Ì¼¤¬µÞ¤Ë¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢µÞ¤¤¤Ç²¿¸®¤â¤ªÅ¹¤ò²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Í¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ¤«¤é¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÇÛÁ÷¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
S¤Ï¸òÈÖÁ°¤òÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ë»ØÄê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼Â¤ÏÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤è¤ê¡¢Å¾Çä¹Ô°Ù¤òÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¤ÏÁ´¤¯¤ÎÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¡£
µ¤¤ò¤è¤¯¤·¤¿S¤Ï¡¢ÊÌ¤ìºÝ¤ËÃËÀ¤Ë¤³¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡Ö¥á¥êー¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡×
¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
S¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Å¾Çä¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÇä¤ê¾å¤²¤Ï¡¢Ìó22Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸å¤ËÄê²Á¤Î2³ä°ú¤Û¤É¤Ç½ÐÉÊ¤·¤Æ¡¢ºß¸Ë½èÊ¬¤·¤¿3ÅÀ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ë¥«¥ê¤Î¼ê¿ôÎÁ¤äÁ÷ÎÁ¤òº¹¤·°ú¤¯¤È¼ê¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï5Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
·è¤·¤Æ³Ú¤ËÌÙ¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ºÊñ¤äÈ¯Á÷¤Î¼ê´Ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢»þµë´¹»»¤¹¤ë¤È°û¿©Å¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤è¤ê¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£°·¤¦¾¦ÉÊ¤ÎÅÀ¿ô¤òÁý¤ä¤»¤Ð¡¢¾¦ºà¤Îëð¤¤Ê¸¶ç¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡Ö1½µ´Ö¤Ç20Ëü±ß¡×¤âÃ£À®²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¾ðÊó¾¦ºà¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿9000±ß¤Î²ó¼ý¤¬Åö½é¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿S¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¤æ¤¦¤ËÄ¶¤¨¤ëÍø±×¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎËþÂ´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£±ü·¦Í¥ÌÚ¡Ê¤ª¤¯¤¯¤Ü¡¡¤æ¤¦¤¡Ë
1980Ç¯¡¢°¦É²¸©¾¾»³»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¡£¾åÃÒÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¤ËÅÏÊÆ¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯»ÔÎ©Âç³Ø¤òÃæÂà¡¢¸½ÃÏË®»ú»æµ¼Ô¤Ë¡£Ãæ¹ñºß½»¤ò·Ð¤Æµ¢¹ñ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ¢¼Ò²ñ»ö¾ð¤äÅ¾Çä¥äーÁÈ¿¥¤ò¼èºà¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÃæ¹ñ¡ÖÌÔÆÇ¿©ÉÊ¡×¤Ë»¦¤µ¤ì¤ë¡Ù¡Ø¥ë¥Ý¡¡¿··¿¥³¥í¥Êº¾µ½¡Ù¤Ê¤É¡£