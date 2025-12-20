¡ÖÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×ÅìÂçÂ´¸µ´±Î½¤¬¤Ò¤¤³¤â¤ê¤ÎÂ©»Ò¤ò»¦³²¡¡¿Æ¤Ë¤è¤ë»Ò¤É¤â¤Î¡Ö»äÊª²½¡×¤¬À¸¤ó¤ÀÈá·àÅª¤Ê·ëËö
Á´¹ñ¤Î»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤¬ÂÐ±þ¤·¤¿¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÈó¹Ô¤ä¤·¤Ä¤±¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¡ÊÈó¹ÔÁêÃÌ¡¦°éÀ®ÁêÃÌ¡Ë¤ÏÌó5Ëü5000·ï¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¸üÏ«¾ÊÈ¯É½¡Ë
²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤«¤é»Ò¤Ø¤ÎµÔÂÔ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢À®¿Í¤·¤¿»Ò¤Î¤Ò¤¤³¤â¤ê¤ä»Ò¤«¤é¿Æ¤Ø¤ÎË½ÎÏ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÖÌäÂê¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ï¡¢²ÈÄí¤È¤¤¤¦¾ì¤¬»ý¤ÄÊÄº¿À¤æ¤¨¤Ë¡¢³°Éô¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢Àº¿À²Ê°å¤ÎÊÒÅÄ¼îÈþ»á¤Ï¡¢¿Æ¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÇÌäÂê¤ËÂÐ½è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´í¤¦¤µ¤âÈ¼¤¦¤È¤¤¤¦¡£»Ò¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Î½êÍÊª¡×¤À¤È¹Í¤¨¡¢²á¾ê¤ËÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Èá·àÅª¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤¿¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¢¨ ¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢ÊÒÅÄ¼îÈþ»á¤Ë¤è¤ë¡Ø»Ò¤É¤â¤ò¹¶·â¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¿Æ¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2019Ç¯6·î¡¢ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¤Î¼«Âð¤Ç¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¸µ»öÌ³¼¡´±¤Î70Âå¤ÎÉã¿Æ¤¬¡¢Ìµ¿¦¤ÇÄ¹Ç¯¤Ò¤¤³¤â¤êµ¤Ì£¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿40Âå¤ÎÄ¹ÃË¤ò»¦³²¤·¤¿»ö·ï¤Ï¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤«¤éÆü¾ïÅª¤Ë²ÈÄíÆâË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢¡Ö¿È¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Ç¯5·îËö¤ËÀîºê»Ô¤Ç»ùÆ¸¤é20¿Í¤¬»¦½ý¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÄ¹ÃË¤â¿Í¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤â¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»ö·ïÅöÆü¤Ï¼«Âð¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¾®³Ø¹»¤Ç±¿Æ°²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¡Ê²»¤¬¡Ë¤¦¤ë¤»¤§¤Ê¡£¤Ö¤Ã»¦¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÁû¤°Ä¹ÃË¤òÉã¿Æ¤¬Ãí°Õ¤·¡¢¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
Ä¹ÃË¤Î²ÈÄíÆâË½ÎÏ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæ³Ø2Ç¯¤Î¤È¤¤Ç¡¢Åö»þÄ¹ÃË¤ÏÅìÂç¤Ø¤Î¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤¬¹â¤¤ÅÔÆâ¤ÎÃæ¹â°ì´Ó¹»¤ËÄÌ³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Î¤³¤È¤òÄ¹ÃË¼«¿È¤¬2017Ç¯¤Ë¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÒÃæ2¤Î»þ¡¢½é¤á¤Æ¶òÊì¤ò²¥¤êÅÝ¤·¤¿»þ¤Î²÷´¶¤Ïº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ó
Éã¿Æ¤ÏÅìÂçË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢ÇÀÎÓ¾Ê¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÆþ¾Ê¤·¡¢ÇÀ¿å¾Ê¥È¥Ã¥×¤Î»öÌ³¼¡´±¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿Ä¶¥¨¥êー¥È¤À¤¬¡¢Ä¹ÃË¤ÏÉã¿Æ¤ÈÆ±¤¸¥¨¥êー¥È¥³ー¥¹¤òÊâ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢ÆüËÜÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¤Ø¤ÈÅ¾ÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢³Ø¶È¤ò½ª¤¨¤Æ¤â»Å»ö¤Ï¤»¤º¡¢¥²ー¥à¤È¥Í¥Ã¥È¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤«¤Ã¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Ä¹ÃË¤Ï¤º¤Ã¤È¼Â²È¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½½¿ôÇ¯´Ö¡¢ÅÔÆâ¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¡¢Éã¿Æ¤¬Éô²°¤òË¬¤ì¤ÆÊÒ¤Å¤±¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¥´¥ß½Ð¤·¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¶áÎÙ½»Ì±¤ÈÙæ¤á¤¿¤¿¤á¡¢»ö·ï¤Î1½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤ËÄ¹ÃË¤¬¼«¤é´õË¾¤·¤Æ¼Â²È¤ËÌá¤ê¡¢ºÆ¤ÓÎ¾¿Æ¤ÈÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿¡£
¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Ä¹ÃË¤Ï¸ýÊÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Ö¤Ã»¦¤¹¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ö·ï¤Î6ÆüÁ°¤Ë¤ÏÉã¿Æ¤Ë·ã¤·¤¤Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¤³¤Îº¢¡¢Ä¹ÃË¤Ï¡Ö²¶¤Î¿ÍÀ¸¤Ï²¿¤Ê¤ó¤À¡×¤È¶«¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Î¾¿Æ¤ò²¥¤Ã¤¿¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾õ¶·¤¬»ö·ïÅöÆü¤Þ¤ÇËèÆüÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö°ä±Æ¤Ë³¥¤òÅê¤²¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ë¡×»Ò¤É¤â¤¬Ë½·¯²½¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±
¤³¤ÎÄ¹ÃË¤Ï¡¢Ë½·¯²½¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÅµ·¿¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Éã¿Æ¤ÎÂÎ¤Ë¤¢¤¶¤¬Ìµ¿ô¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢Ä¹ÃË¤«¤éÆü¾ïÅª¤ËË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢Éã¿Æ¤¬¿È¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Àîºê»Ô¤Ç¥«¥ê¥¿¥¹¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¤é¤ò»¦½ý¤·¤¿¤Î¤¬50Âå¤Î¤Ò¤¤³¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ä¹ÃË¤âÆ±ÍÍ¤Î»ö·ï¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉã¿Æ¤¬´í×ü¤·¤¿¤Î¤â¡¢Íý²ò¤Ç¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÉã¿Æ¤Ø¤ÎÆ±¾ð¤ÎÀ¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬¡¢»ä¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤³¤ÎÄ¹ÃË¤Î¤è¤¦¤ËË½·¯²½¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¿Æ¤òÀÕ¤á¤ÆÅÛÎì¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¤¡¢Ë½¸À¤òÍá¤Ó¤»¤¿¤ê¡¢Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¿Æ¤òÀÕ¤á¤ë¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°ìËõ¤Î¿¿¼Â¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ä¹ÃË¤Î2017Ç¯¤Î¥Ä¥¤ー¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ò»ä¤¬ÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶òÊì¤Ë´á¶ñ¤ò²õ¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡Ó
¡Ò¶òÊì¤Ï¥¨¥ë¥¬¥¤¥àMK-II¤ò²õ¤·¤¿Âçºá¿Í¤À¡£Ëü»à¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£¤¤¤¤¤«¡©¡¡1Ëü²ó»à¤ó¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯µ®ÍÍ¤Îºá¤Ï½þ¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¡£¼«Ê¬¤ÎÈÈ¤·¤¿ºá¤ÎÂç¤¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤ì¡£µ®ÍÍ¤ÎÁò¼°¤Ç¤Ï°ä±Æ¤Ë³¥¤òÅê¤²¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ë¡Ó
¤³¤ì¤é¤Î¥Ä¥¤ー¥È¤«¤éÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤ÅÜ¤ê¤ÈÉü½²´êË¾¤À¡£Ä¹ÃË¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ä¥¤ー¥È¤ÎÆâÍÆÄÌ¤ê¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÊì¿Æ¤Ë´á¶ñ¤ò²õ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤º¡¢Êì¿Æ¤ò²¥¤êÅÝ¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
À®¿Í¤·¤Æ¤«¤é¤â²ÈÄíÆâË½ÎÏ¤òÂ³¤±¤¿Ä¹ÃË¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÅÜ¤ê¤ÈÉü½²´êË¾¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¿Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤·¤¬¤¿¤¤¡£
ÅìÂç¤Ø¤Î¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤¬¹â¤¤Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤ËÄ¹ÃË¤ò¿Ê³Ø¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìÂçË¡³ØÉôÂ´¤Î¥¥ã¥ê¥¢´±Î½¤Ç¤¢¤ëÉã¿Æ¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Î³ØÎò¤È¿¦¶È¤òÄ¹ÃË¤ËË¾¤ó¤À¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¾¡¤ÁÁÈ¶µ°é¡×¤Î°ìÃ¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢Éã¿Æ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢´±Î½¤È¤·¤ÆÄ¶Â¿Ë»¤Ç¡¢¤·¤Ä¤±¤â¶µ°é¤âÊì¿Æ¤ËÇ¤¤»¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ö¾ð¤«¤éÊì¿Æ¤¬²áÅÙ¤Ë¶µ°éÇ®¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¤½¤ì¤¬Ä¹ÃË¤ÎÅÜ¤ê¤ÈÉü½²´êË¾¤ò¤«¤Î©¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö¿Æ¤¬»Ò¤Î»ÏËö¤ò¤Ä¤±¤ëÈ¯ÁÛ¡×¤Î´í¤¦¤µ
¤³¤Î»ö·ï¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤Ç¡¢»ä¤¬°ìÈÖ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Ø¤ÎÆ±¾ð¤ÎÀ¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¡ÖÂ©»Ò»¦¤·¤òÀÕ¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¿Æ¤¬»ÏËö¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¡×¤òÍÆÇ§¤¹¤ëÈ¯¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤Ë¤Ï¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤·¡¢Èó¾ï¤Ë´í¤¦¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢¡Ö½êÍ°Õ¼±¡×¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤«¤é¤À¡£¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤ò¼«Ê¬¤Î½êÍÊª¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿Æ¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤Î¤À¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç²¿¤È¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¹þ¤à¤Î¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»ä¤Ï¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¿Æ¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ö¤³¤Î»Ò¤ò»Ä¤·¤Æ»à¤Í¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¿Æ¤Î¤Û¤¦¤¬Àè¤Ë»à¤Ì¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦ÁÊ¤¨¤òÊ¹¤¯¡£
¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÄË¤¤¤Û¤É¤ï¤«¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÊ¤¨¼«ÂÎ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿ÍÀ¸¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¿Æ¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤ò²ÈÂ²¤À¤±¤ÇÊú¤¨¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Î¤è¤¦¤Ë»ä¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï±Ç¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Ò¤¤³¤â¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¶á½ê¤ä¿ÆÀÌ¤È¤Î¤Ä¤¹ç¤¤¤òÈò¤±¡¢³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤Ë¤â¤è¤ë¤·¡¢À¤´ÖÂÎ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤è¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¿Æ¼«¿È¤â¤Ò¤¤³¤â¤ê¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÈéÆù¤Ë¤â¡¢¿Æ»Ò¤Î°ìÂÎ´¶¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¶¦°ÍÂ¸¤Î´Ø·¸¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
Àº¿À²Ê°å¤È¤·¤Æ¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÎ×¾²·Ð¸³¤«¤é¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î»ñ¼Á¤ä¿Æ¤Î°é¤ÆÊý¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤ÆÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¡¢¶µ°é¡¢¼Ò²ñ¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤Î·ë²ÌÉ½ÌÌ²½¤·¤¿¡Ö¾É¾õ¡×¤È¤ß¤Ê¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£ÅöÁ³¡¢¿Æ¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÈá·àÅª¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¸µ»öÌ³¼¡´±¤Î»Ò»¦¤·¤ò¸«¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤À¡£
¤À¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¬°ìÄê¤ÎÇ¯Îð°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö·ì¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿Æ¤È»Ò¤ÏÊÌ¿Í³Ê¡£»Ò¤É¤â¤ÎÌäÂê¤ò¤¹¤Ù¤Æ¿Æ¤¬²ò·è¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Æ¤Î¤Û¤¦¤¬Àè¤Ë»à¤Ì¤Î¤À¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌÌÅÝ¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤ë¤Î¤Ï½êÁ§ÌµÍý¡×¤È¤¤¤¦³ä¤êÀÚ¤ê¤¬¿Æ¤ÎÂ¦¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Æ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢À¤´ÖÂÎ¤ä¸«±É¤¬¤«¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÌñ²ð¤Ë¤Ê¤ë¡£Êì»Ò¿´Ãæ¤òÀ¸¤à¡Ö»äÊªÅª²æ¤¬»Ò´Ñ¡×
Â©»Ò¤ò»¦³²¤¹¤ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¸µ»öÌ³¼¡´±¤Î¶ìÇº¤Ï¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²ÈÄíÆâË½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤òÊú¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÏÀ¤´ÖÂÎ¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡Ö»äÊªÅª²æ¤¬»Ò´Ñ¡×¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö»äÊªÅª²æ¤¬»Ò´Ñ¡×¤È¤Ï¡¢Êì»Ò¿´Ãæ¤Î¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº¤·¤¿¸¦µæ¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·¹¸þ¤Ç¤¢¤ë¡£Êì¿Æ¤¬²æ¤¬»Ò¤ò¡Ö»äÊª¡×¤È¤ß¤Ê¤·¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë»à¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤³¤Î»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¤³¤Î»Ò¤ÏÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¡×¤Ê¤É¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢Êì»Ò¿´Ãæ¤ò¿Þ¤ë¡Ê¡ØÊì»Ò¿´Ãæ¤Î¼ÂÂÖ¤È²ÈÂ²´Ø·¸¤Î·ò¹¯²½――ÊÝ·òÊ¡»ã³ØÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ë¸¦µæ¡Ù¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤Î½êÍ°Õ¼±¤¬¶ËÅÙ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö»äÊªÅª²æ¤¬»Ò´Ñ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê²ÈÉãÄ¹Åª²ÈÂ²À©ÅÙ¤Î¤Ê¤«¤ÇÍÜ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡ÊÆ±½ñ¡Ë¡£
¤³¤Î¡Ö»äÊªÅª²æ¤¬»Ò´Ñ¡×¤Ï¡¢Êì¿Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÉã¿Æ¤Ë¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£Àï¸å80Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢²ÈÉãÄ¹Åª²ÈÂ²À©ÅÙ¤ÏÊø¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ö»äÊªÅª²æ¤¬»Ò´Ñ¡×¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¢¤ë¡£