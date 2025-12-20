オーブンでほったらかし、一気に4人分！失敗しない『ハーブローストチキン』の作り方

クリスマス料理の主役といえば、やっぱりチキン。

ローストチキンなら、オーブンに入れたらあとはおまかせ。鶏肉も野菜も一度に焼き上がるので、当日は手間をかけずに豪華なビジュアルが完成します。

ローズマリーのさわやかな香りをまとった鶏肉は、おうちで作ったとは思えない味わい。一緒に焼いた野菜にもうまみがしっかりしみ込み、付け合わせまで感動ものの仕上がりです。

『ハーブローストチキン』のレシピ

材料（4人分）

鶏骨つきもも肉……4本（約1200g）

〈下味〉

ローズマリー（長さを半分に切る）……3〜4枝（約5g）

にんにくの薄切り……大1かけ分

レモン汁……大さじ1

白ワイン……大さじ2

オリーブオイル……大さじ2

塩……小さじ1と1/2

こしょう……少々

じゃがいも（大）……1個（約200g）

玉ねぎ……1個（約200g）

にんじん（小）……1本（約100g）

ブロッコリー……1/2株（約100g）

りんご……1/2個（約150g）

あればミニトマト……12個

塩……少々（りんご用）、小さじ1/4（野菜用）

こしょう……少々

オリーブオイル……大さじ2

作り方

（1）下ごしらえをする

【前日】 鶏肉を漬ける

鶏肉は水けを拭き取る。皮目を下にして置き、骨にそって包丁で深く切り目を入れてしっかりと開き、余分な脂肪と筋を取る。ボールに入れ、下味の塩、こしょうを加えて表面全体にすり込む。残りの下味の材料を加えてよくもみ込み、ラップをかけて冷蔵庫で一晩（最短3時間、最長二晩）漬ける。途中、味がよくしみるように一度全体を返す。

【当日】 鶏肉を室温に置く

鶏肉を冷蔵庫から取り出し、室温に1時間置く。

（2）野菜を切ってあえる

オーブンを230℃に予熱する。じゃがいもは皮ごと幅2cmの半月切り、玉ねぎは8等分のくし形切り、にんじんは皮ごと幅7〜8mmの輪切りにする。ブロッコリーは小房に分ける。りんごは皮ごと塩少々をこすりつけて洗い、縦半分に切ってしんを取ってから、横に幅2cmに切る。あればミニトマトはへたを取る。すべて別のボールに入れ、塩小さじ1/4、こしょう、オリーブオイルを加えてあえる。

（3）鶏肉、野菜を焼く

オーブンの天板にオーブン用シートを敷き、野菜を並べる（ブロッコリーは焦げやすいので、鶏肉の下にくる位置に）。鶏肉は下味の汁けをきり、皮をしっかり広げ、皮目を上にして野菜の上にのせる。下味のローズマリーを鶏肉の下に置く。230℃のオーブンの上段で30分焼く。途中様子をみて、皮目が焦げそうになったらアルミホイルをかぶせる。鶏肉の厚みのある部分に竹串を刺し、竹串が熱くなっていて、透き通った肉汁が出れば焼き上がり。たりなければ様子をみながらさらに5分ほど焼く。

POINT

野菜は皮ごと焼けば、より風味が増して◎！ よく洗ってから、皮ごと切ってくださいね。

人が集まる年末年始にぴったりな、華やかなごちそう。焼きたての皮のパリッとした食感が、なんとも食欲をそそります。ローストチキンを囲んで、笑顔があふれるひとときを楽しんでください♪

