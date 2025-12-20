ÊÆ¡¦¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¡ÈÆüÃæÁÐÊý¤È¤Î´Ø·¸Î¾Î©¤Ç¤¤ë¡ÉÇ§¼±¼¨¤¹
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï19Æü¡¢¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¡¢ÁÐÊý¤È¤Î´Ø·¸¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï19Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÆüÃæ´Ø·¸¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÄ©È¯¹ÔÆ°¤òÈóÆñ¤¹¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÆüËÜ¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ç³Î¸Ç¤ÊÆ±ÌÁ´Ø·¸¤ò·ÑÂ³¤·¤Ä¤Ä¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤äÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤È¤âÀ¸»ºÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸«½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¶¯¤¯³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¡¢¶¯¸Ç¤ÊÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÈÃæ¹ñ¤È¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ÎÎ¾Î©¤Ï²ÄÇ½¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÏË¤«¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ëÊ¬Ìî¤ò¸«½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤ÏÂÐÃæ¶¯¹ÅÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯4·î¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÃæ¹ñË¬Ìä¤ò¹µ¤¨¡¢Ãæ¹ñ¤ò»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿·Á¤Ç¤¹¡£