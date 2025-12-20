韓国の名だたる授賞式で新人賞を受賞！“次世代トップグループ”NCT WISHの6人を徹底解剖

“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』。

同番組の2026年1月のピックアップアーティストが、躍進を続けるグローバルユニット・NCT WISHに決定した。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

昨年2月にSMエンタテインメント初の日韓同時デビューを果たした後、数々の授賞式で新人賞を受賞。“次世代トップグループ”として躍進中の6人組・NCT WISHを、M:ZINE編集部員のMrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、テレビ朝日の林美桜アナウンサーの3人が3週にわたって徹底解剖していく。

ファンの声からメンバーの素顔を紐解いていく企画やダンス企画など、メンバー初挑戦企画や初だし丸秘エピソードが盛りだくさんで放送される。

◆躍進を続けるNCT WISHとは？

“最後のNCT”グループ誕生の過程を追うリアリティ番組『NCT Universe : LASTART』から誕生した、SMエンタテインメント所属の6人組ボーイズグループ・NCT WISH。

「WISH for Our WISH」というキャッチフレーズのもと、「NCT WISHの音楽と愛ですべての人々の願いと夢を応援しながらともに叶えていこう」という思いを背負って活動している。

2023年にSMROOKIESとしてお披露目されたユウシとシオン、そして同番組を経てメンバーに選ばれたリク、サクヤ、ジェヒ、リョウの6人で構成。

2024年2月21日に東京・東京ドームにて行われたライブイベント「SMTOWN LIVE 2024 SMCU PALACE @TOKYO」のステージでデビュー、同年2月28日にデビューシングル『WISH』を日本語、韓国語で同時リリースした。

デビュー後は韓国の名だたる授賞式で新人賞を次々と受賞し、瞬く間に音楽シーンの最前線に躍り出たNCT WISH。2025年10月からはグループ初となるワールドツアーが開催されており、世界での人気の高さも証明。“次世代トップグループ”として躍進中の6人組だ。

◆収録を終えた感想

シオン：バラエティの出演があまり慣れてないのですが、MCの方が本当に優しく、リラックスできる雰囲気を作ってくださってありがたかったです。

リョウ：前回出演したとき（9月13日放送／SM ENTERTAINMENT 大集結SP M:ZINE特別編）は短めの出演だったのですが、今回はゲーム企画などもできて、とても楽しかったです。