³ÑÅÄ²Æ¼Â¤Ë¥¬¥Á¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤À½÷»Ò¹âÀ¸¡¡¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡Ö²¿Ç¯¸å¤«¤Ë¡×¡ÖÀ®Ä¹³Ú¤·¤ß¡×Æ±¹»¤Ï¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ËÃ¦Ë¹¡Ö¹â¹»À¸¤ò³Ê²¼¤È¸«¤º¤Ë¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½ÀÆ»½÷»Ò£´£¸¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¤¬£±£¸Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó´Ñ»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡×¤Ë½Ð±é¡£ÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç½÷»Ò½ÀÆ»Éô¤ÈÂÐÀï¤·¸«»ö¤Ë£µ¿ÍÈ´¤¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤ó¤À¹â¹»À¸¤Î»Ñ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡ÌÐ¸¶ËÌÎÍ¤Î½é¿´¼ÔÉô°÷¤ËÊ±¤·¡¢ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¡õ¥Þ¥¹¥¯¡¢ÇòÂÓ»Ñ¤ËÊ±¤·¤¿³ÑÅÄ¡£ÃÄÂÎÀïÁ°¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÃÊ³¬¤Ç¡Ö½é¿´¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡×¤ÈÁê¼ê¤ò¤¢¤¶¤à¤¡¢ÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥¤¥¹¤ËºÂ¤Ã¤Æ¸«³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤¤¤¶»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀèË¯¡¢¼¡Ë¯¤ËÂÐ¤·¤ÆÇÃÅê¤²¤òÉõ°õ¤·¤Æ·âÇË¡£Ãæ·øÀï¤ÇÅÁ²È¤ÎÊõÅá¡¦ÇÃÅê¤²¤«¤éÁÇÁá¤¯ÏÓ¤Ò¤·¤®¸Ç¤á¤Ë°Ü¤ë²«¶â¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤È¡¢ÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç¤ÎÀ¸ÅÌ¤â¡Ö³ÑÅÄ²Æ¼Â¤¸¤ã¤Í¡©¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡Éû¾¤Îº´Æ£¤ê¤ºÌ´¤Ï£µ£·£ë£çµéÀéÍÕ¸©²¦¼Ô¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½Ð¾ì¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡££²³¬µé¾å¤ÎÁê¼ê¤Ë³ÑÅÄ¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤ò¼è¤ê¡¢¿È¥Ð¥ì¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âº´Æ£¤ÏÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³ÑÅÄ¤ËÄ©¤ó¤À¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï°ìËÜÉé¤±¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¿³È½¤òÌ³¤á¤¿´ÆÆÄ¤â»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂç¾Àï¡£¼ãÎÓÈþÍ¥¤Ï£´£¸£ë£çµéÀéÍÕ¸©²¦¼Ô¤Ç¡¢£²£±ºÐ°Ê²¼¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£Á´ÆüËÜ¶¯²½»ØÄêÁª¼ê¤Ë¤âÁªÈ´¤µ¤ì¡¢»î¹ç¤Ç¤Ï³ÑÅÄ¤ÎÇÃÅê¤²¤ò¤È¤Ã¤µ¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇËÉ¤°¤Ê¤ÉÁ±Àï¡£ºÇ¸å¤Ï³ÑÅÄ¤¬ÉÔÍø¤ÊÂÎÀª¤«¤éÇÃÅê¤²¤ò·è¤á¤Æ¹ç¤ï¤»µ»°ìËÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£²¿Í¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¹¥´¶¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ÑÅÄ²Æ¼Â£ö£óÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç¹â¹»¤Î½ÀÆ»¤¬ÌÌÇò¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¥É¥Ã¥¥ê·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ä¶¤¨¤Æ¤¿¡£Éû¾¤ÈÂç¾¤Î¹â¹»À¸£²¿Í¡¢º´Æ£¤ê¤ºÌ´Áª¼ê¡¢¼ãÎÓÈþÍ¥Áª¼ê¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×¡ÖÂç¾¤Î»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡ÖºÇ½é¤Ï³ÑÅÄ²Æ¼Â¤Î£µ¿ÍÈ´¤¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¿¤±¤É¸åÈ¾¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤Î¹â¹»¤Î»Ò¤Ë¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤Æ¤É¤Ã¤Á¤Ë¤â¡Ø´èÄ¥¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö²¿Ç¯¸å¤«¤Ë¡¢¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç³ÑÅÄ²Æ¼Â¤ËÇÃÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¿»Ò¤ä¤ó¡ª¤Æ¤Ê¤ê¤½¤¦¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¹»¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â¡Ö¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë²Ì´º¤ËÄ©Àï¤·¤¿ËÜ¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÎ©ÇÉ¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¹â¹»À¸¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸©²¼¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë£µ¿Í¤Ë¾¡¤ÁÈ´¤¯¡¢³ÑÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ËÃ¦Ë¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤ò³Ê²¼¤È¸«¤º¤Ë¡¢¤Ò¤¿¸þ¤¤Ë¾¡Éé¤ËÎ×¤à»Ñ¤Ë¶¯¤µ¤ÎÈë·í¤¬¤¢¤ë¡¢¤È³Î¿®¤¹¤ëÌ¾¾¡Éé¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¤ÎÅª³Î¤Ç¥æ¡¼¥â¥¢¤ËÉÙ¤ó¤À²òÀâ¤â½Å¤Ê¤ê¡¢Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤À¡£