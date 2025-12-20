織山尚大主演舞台『エクウス』、物語の世界観を象徴する公演ビジュアル解禁
織山尚大が主演する舞台『エクウス』より、公演ビジュアルとキャストの扮装ビジュアルが解禁された。
【写真】織山尚大が主人公のアランに！ これまで男性が演じてきた精神科医役を村川絵梨が演じる 舞台『エクウス』キャスト陣
ピーター・シェーファーの戯曲『エクウス』は、実際に起きた事件をもとに描かれており、表面的には異常犯罪を描きながら、人間の心の闇と情熱を真正面から捉えた心理劇。厩舎で6頭の馬の目をフォークで突くという衝撃的な事件を起こした少年を治療することになった精神科医は、彼の心の奥底を探っていくうちに、少年の異常な「信仰」と「情熱」の正体に迫っていくことになり…。
1973年にロンドンで初演され“演劇史に残る衝撃作”として高い評価を得て、1979年にブロードウェイで上演されると、トニー賞で主演男優賞など多数部門にノミネートされ最優秀作品賞を受賞。その後世界中で上演され、1990年に劇団四季が日本初演を上演した。そして2007年ロンドン ウエストエンドでの公演でダニエル・ラドクリフがアラン役を務め話題に。
この戯曲を小川絵梨子による新訳・演出で上演。米国アクターズスタジオ大学院演出学科を日本人で初めて卒業、小田島雄志・翻訳戯曲賞、紀伊國屋個人賞、読売演劇大賞優秀演出家賞ほか多くの受賞歴を持つ小川が、本企画に満を持して挑戦。現代の視点から人間の「正気と狂気」の境界を鋭く描き直す、新たな『エクウス』が誕生する。
無神論者で宗教に否定的な父と、敬虔なキリスト教徒でアランを溺愛する母。両親の矛盾によって、宗教と抑圧の狭間で育ったアランは、幼い頃の経験から「馬＝神」という信仰心を持ち、いつしか異常な執着を抱くようになる。そんなアランがなぜ馬の目をフォークで突くというせい惨な事件を起こしたのか…。
これまで数多くの名優たちが演じてきた少年アランに、主演舞台は3年ぶりとなる織山尚大が挑む。共演には、村川絵梨、岡本玲、須賀貴匡、近藤隼、津田真澄、坂田聡、長野里美、千葉哲也と実力派キャストがそろった。
アランが起こした事件といかに対峙するのか、さらにこれまでの上演では男性が演じてきた精神科医のドクター・ダイサートを女性の村川が演じることで本作にどのような変化をもたらすのか、期待が高まる。
公演ビジュアルは、静けさの中に力強さが浮かび上がるような、物語の世界観を象徴するものに。幼い頃の経験から「馬＝神」という信仰心を持ち、いつしか異常な執着心を抱くようになったアラン。織山演じるアランの表情からは、彼の中にある純粋な情熱と信仰の力を感じさせる。
チケット一般発売は、本日12月20日より。
舞台『エクウス』は、東京グローブ座にて2026年1月29日〜2月15日、大阪・サンケイホールブリーゼにて同年2月20〜24日上演。
