『新作』待ってたーーーッ！【ROPÉ PICNIC】キラッと着映え♡「きれいめトップス」

寒さが厳しくなり、冬服を買い足そうと考えている人も多いのでは。大人女性がこれから買うなら、オンにもオフにも使いやすいきれいめのトップスが正解かも。そこでおすすめしたいのが、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から登場した新作ニットトップス。ビジューやスパンコールをあしらった上品なデザインで、冬コーデの一軍になりそうです。

顔まわりがパッと華やかに！ ビジュー付きのトップス

【ROPÉ PICNIC】「ビジューニットカーディガン」\5,995（税込）

フラワーモチーフのビジューが華やかな顔まわりを演出してくれそうなカーディガン。シンプルなクルーネックながら一枚で存在感があり、冬コーデに困ったときの救世主になりそう。ゆったりとしたドロップショルダーで、きれい見えしながら体型カバーも狙えるかも。グレーやブラックなどのベーシックカラーから、トレンド感のあるレッドやブルーまで、幅広い色展開も嬉しいポイント。

レディなムードをまとった赤のカーディガン

こちらのコーデではレッドを着用。今シーズンのトレンドカラーである鮮やかなレッドのカーディガンは、一点投入でレディなムードをまとえそう。いつもモノトーンカラーの洋服を選びがちという大人女性も、思い切ってレッドのアイテムを取り入れることで気分を一新できるかも。上品見えが狙えるビジュー付きのデザインなので、大人世代もトライしやすそうです。

繊細な小花のスパンコールが上品なアクセントに

【ROPÉ PICNIC】「ミニフラワースパンコールニット」\5,995（税込）

キラキラと上品に輝く小花のミニスパンコールが散りばめられたセーター。歩くたびにスパンコールがキラッと光り、コーデのアクセントになりそう。デコルテラインが美しく見えそうな深めのVネックが、ほんのり色っぽい顔まわりを演出してくれそう。一枚で着映えしそうなブルーのほか、デイリーに使いやすいブラックとキナリも揃っています。

シャツとレイヤードして大人可愛いコーデに

こちらはキナリのミニフラワースパンコールニットを着用したコーデ。シンプルなVネックデザインなので、襟付きのインナーとのレイヤードも楽しめます。フリルカラーのシャツを重ね着すれば、大人っぽさと可愛らしさを両立した冬コーデに。上品な淡色のアイテムで統一すると、カジュアルながらも洗練見えが狙えます。足元は黒のシューズでキリッと引き締めるのも、垢抜けのポイント。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M