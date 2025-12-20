モバイルバッテリーや携帯電話などに使われるリチウムイオン電池が原因とみられる火災が相次いでいます。

名古屋大学などの研究チームが、手軽に消火できる画期的な装置を開発しました。

NITE(製品評価技術基盤機構)によると、モバイルバッテリーなどリチウムイオン電池を使った製品の発火事故は、2024年までの5年間で1500件以上報告されています。

これから大掃除の時期を迎えますが、不要になったモバイルバッテリーや加熱式たばこなど、リチウムイオン電池を使った製品を処分するときは要注意。

回収方法は自治体によって定められていますが、通常のごみと一緒に捨てられるケースもあり、ごみの収集車や集積場で発火事故が起きています。

発泡スチロールのような…

そんな中、リチウムイオン電池による火災を防ぐ装置を、名古屋大学を中心とした研究チームが開発しました。

開発に携わった名古屋大学大学院工学研究科の石垣範和助教は、1年半ほど前からリチウムイオン電池による火災を防ぐ研究を始めました。

この消火装置は発泡スチロールのようにも見えますが、高性能消火器と同じような機能を持っているそうです。

リチウムイオン電池が発火すると勢いよく炎が噴き出し、周囲に紙や布などがあると燃え広がる危険があります。

石垣助教による実験では、バッテリーを今回開発した消火装置に入れ、熱を加えて発火させてみると、勢いよく煙が噴き出しますが、炎は見えません。

装置に入れていないバッテリーと比べると、装置に入れることで炎を封じ込めて延焼を防いだことがわかります。

火災を防ぐ仕組みは？

この消火装置の素材の中には、消火器などに使われるリン酸アンモニウム塩の消火剤が含まれています。

中に入れたバッテリーが発火すると消火剤が火と反応し、燃えにくい性質のガスを発生させるのです。

このガスが装置内に充満し、酸素がなくなることで火が消える仕組みで、水などを使わずに自動で消火できるのが、この装置の最大の特徴。

リチウムイオン電池が熱をもったり、異常に膨らんだりと発火の予兆があった場合、この消火装置に入れて延焼を防ぐことを想定しているといいます。

石垣助教は「量産化の研究もめどがつき、2026年度までには商品化できるよう進めている。持ち運びできるのが最大の利点なので、飛行機などの交通機関や、水などがない場所に設置していただければと思います」と話しています。