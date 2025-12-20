Ë½Æ°¥¯¥é¥Ö¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤ò³«ºÅ±ä´ü
2025Ç¯12·î21Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Ë½Æ°¥¯¥é¥Ö Åìµþ¸ø±é¤¬¡¢Bass ¾ë¸Í¡ÈROSIE¡É ¥Ò¥Ê¥³¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¤Î¤¿¤á¡¢2026Ç¯2·î3Æü¤Ë±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤è¤ê¸ø¼°Ê¸½ñ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
Ë½Æ°¥¯¥é¥Ö¡ÖLIVE TOUR 2025 Ë½Æ°Í·µº¡×Åìµþ¸ø±é ³«ºÅ±ä´ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Ê¿ÁÇ¤è¤êË½Æ°¥¯¥é¥Ö¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ÆŽ¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹Ž¡
Bass ¾ë¸Í¡ÈROSIE¡É ¥Ò¥Ê¥³¤¬ºòÆüÈ¯Ç®¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤êŽ¤°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿·ë²ÌŽ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶A·¿¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿Ž¡
´Ø·¸³Æ½ê¤È¶¨µÄ¤Î¤¦¤¨¡¢¤´Íè¾ìÍ½Äê¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢¶¦±é¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Î·ò¹¯¤È°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹ÍÎ¸¤·¡¢À¿¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¸ø±é¤ÏÆ±²ñ¾ì¤ÎÂå´±»³UNIT¤Ë¤Æ¡Ú±ä´ü¡Û¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
<³«ºÅ¸«¹ç¤ï¤»¸ø±é>
2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡ËÂå´±»³UNIT
¡ã¿¶ÂØ¸ø±éÆüÄø¡ä
2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
OPEN 18¡§00 START 19¡§00
2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡ËÂå´±»³UNIT¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î ¿¶ÂØ¸ø±é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À°ÍýÈÖ¹æ´Þ¤á¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¿¶ÂØ¸ø±é¤Ë¤´Íè¾ì¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤ò¹Ô¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤ÏŽ¤·èÄê¼¡ÂèŽ¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥ÈŽ¤³ÆSNS¡¢¤´¹ØÆþÀè¤Î¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇŽ¤¤¤¤Þ¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤Ž¡ ¤ªÃÎ¤é¤»¤Þ¤ÇŽ¤¤ª¼ê¸µ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦Ž¤¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹Ž¡
¤Þ¤¿²ñ¾ì¤Ç¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÃæ»ß¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ø¤ª±Û¤·¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤³¤ÈŽ¤¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹Ž¡
¤Þ¤¿Ž¤ÆÃ¤Ë±óÊý¤è¤ê¤´Íè¾ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤ÏŽ¤Î¹Äø¤ÎÄ´À°¤Ê¤É ¤ò´Þ¤á¤µ¤é¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤êŽ¤ÂçÊÑ¿´¶ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹Ž¡
¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¸ø±éÁ°Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹Ž¡²¿Â´¤´Íý²ò¤ÎÄøŽ¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹Ž¡